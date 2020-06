Manuel J. Castillo Rendón: Cambios al programa urbano

La ciudad de ayer, de hoy y de mañana

No pretendo plagiar el título del primer libro sobre urbanismo de la Ciudad de Mérida de D. Leopoldo Tommasi López, también autor del primer “Programa Regulador (así se llamaban) de la ciudad de Mérida”, a quien tuve el gusto de conocer, pero lo he retomado ante las circunstancias que estamos viviendo en nuestra ciudad, la de ayer, la de hoy y la de mañana.

En 1976 al entrar y adoptar nuestro país las políticas de los planes y programas urbanos, y desde noviembre de 1980 cuando Mérida estrena su primer programa de desarrollo urbano (2º históricamente hablando) siguiendo el “modelo francés”, hasta la fecha se han incorporando modas o tendencias para ordenar los asentamientos humanos, designándolas como las ciudades modernas, sustentables, competitivas, cooperativas, comunicadas, inteligentes, resilientes, entre otros calificativos, pareciendo que lo más importante es adjetivar a la ciudad en vez de involucrarnos más en los compromisos mejorando y consolidando su funcionalidad, imagen y personalidad, haciéndolas aprehensibles para fortalecer el sentido de pertenencia en sus habitantes.

Al parecer en esta línea del hacer “modelos de moda”, el 21 de febrero de este año, el Ayuntamiento de Mérida anunció el inicio de los trabajos para la “modificación” del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida. Posteriormente, del 2 al 15 de marzo, invitaron a participar en línea, y del 3 al 6 del mismo mes, en una serie de mesas de trabajo para cumplir, en la forma más no en el fondo, con el requisito de la necesaria participación ciudadana. Por diversas circunstancias, ajenas a mi voluntad, por primera ocasión en la historia de los programas urbanos no pude participar para externar una opinión como lo hice en ocasiones anteriores como colegiado, aunque en otras fue a título personal, en corto o de manera pública.

Pero no hay mal que por bien no venga. Esta ausencia y el no haber participado de manera presencial en las mismas discusiones y debates sobre el cómo debe ser el programa urbano, hoy me permite dejar constancia pública de mi opinión sobre la planeación urbana para el municipio, sus comisarías y la ciudad de Mérida, pues creo que, a consecuencia de la pandemia del Covid-19, la ciudad en la que hemos habitado hasta hoy concluyó su ciclo, y la de mañana deberá ser otra, una ciudad renovada.

Públicamente he defendido mi postura sobre la irregularidad jurídica, los procedimientos y las acciones del Ayuntamiento de Mérida en la administración vinculada con los programas urbanos de 2012, 2017 y 2019. No repetiré lo que ya he argumentado hasta la saciedad sin haber sido seriamente debatido o que me hayan demostrado lo contrario, simplemente el silencio ha sido la respuesta, o viéndolo de otra manera, han tomado la postura del dejar hacer, dejar pasar, para que el cansancio acabe con las inconformidades.

Propuestas

Por ello, hago pública mi propuesta ante la intención del Ayuntamiento de hacer la llamada modificación del programa urbano para el año 2020, y es la siguiente:

1.— Que se respeten y cumplan las leyes vigentes en materia de planeación y asentamientos humanos, además de aquellas que incidan en el tema urbano, sobre todo en dos temas, los niveles de planeación, así como la real participación ciudadana en los procesos de planeación, consulta y aprobación de los programas.

2.—Instalación de un verdadero Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, representativo, autónomo, comprometido y participativo, no inventado para que funcione a modo.

3.—Definir la interconexión física y socio-económica-cultural en la relación de los municipios que están conurbados con Mérida, para fortalecer la zona metropolitana de la capital del estado.

4.—Definir, con coordenadas, la superficie así como la zonificación primaria del territorio del municipio de Mérida, estableciendo los usos, destinos y reservas del suelo.

5.—Debatir para nuestra ciudad si es necesario o no, un nuevo límite de crecimiento. ¿Hasta dónde se puede crecer?, ¿Cómo serán los plazos de crecimiento?

6.—Identificar y replantear la estructura vial partiendo de la jerarquía y su función.

7.—Identificar, por la jerarquía vial y las características socio-económica-culturales, cuántas comisarías y zonas homogéneas conforman el municipio y la ciudad, definiendo con los pobladores de cada una de ellas, los usos y destinos del suelo, así como las reservas de crecimiento, en su caso.

8.—En el tema de usos del suelo, definir el criterio para establecer las densidades de ocupación, sean éstas en habitantes o en viviendas por hectárea, así como las condiciones o justificaciones para la posible modificación de aquéllas.

9.—Promover la realización de programas urbanos parciales por zonas homogéneas, definiendo los usos y destinos del suelo, identificando las debilidades y fortalezas de los servicios y del equipamiento, así como las áreas de amortiguamiento y de transición a corto, mediano y largo plazo, procurando una mejor calidad de vida urbana que garantice lo siguiente: movilidad, seguridad, higiene y salud. Una metodología que puede resultar más apegada a la realidad es que la suma de los programas parciales de las zonas homogéneas darán como resultado el programa del centro de población

10.—Y si para realizar esto es necesario revisar, adecuar y mejorar los instrumentos jurídicos, pues habrá que hacerlo, pero no de manera unilateral sino de manera consensuada, sobre todo en el tema de la temporalidad de los programas.

Condiciones

Como expresé en un artículo anterior, el "necesario resguardo y distanciamiento social" modificó las condiciones en el uso del espacio público, al estar limitada la movilidad en personas y vehículos teniendo como resultado un mejoramiento en la calidad de los contextos natural y artificial de la ciudad. Sin embargo, sobre estos resultados no faltarán quienes quieran descalificar este hecho sosteniendo que la disposición oficial solamente funcionó porque la utilización vehicular se redujo.

Por otro lado, no debemos ignorar una realidad que tiene presencia en todos los asentamientos humanos actuales, una expectativa de vida cada vez más alta, por lo que el umbral de la población de mayor edad ya existe y seguirá en aumento, y ésta condición de longevidad será otro factor importante para considerar en el nuevo diseño funcional de las ciudades, por lo que debemos pensar en modelos de vida que faciliten los valores de corresponsabilidad, solidaridad y compromiso sociales de cada comunidad, privilegiando la movilidad universal incluyente en los diferentes espacios, así como más modernos y eficientes servicios en infraestructura y equipamiento, facilitando la oportunidad y la accesibilidad a ellos.

Me pregunto, ¿seremos capaces hoy de dar el primer paso para que en un futuro podamos lograr que nuestra ciudad y municipio sea más universal, accesible, incluyente, seguro, equitativo, aprehensible, más comprometido con los espacios públicos habitables, que generen el sentido de pertenencia de sus ciudadanos?

Si después de este desastre mundial y de los necesarios cambios en la naturaleza y re-composición de los asentamientos humanos es necesario adjetivar a las ciudades en el primer año del siglo XXI, propongo llamarlas: Ciudades del Florecimiento (S. XXI - ¿?).— Mérida, Yucatán.

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal