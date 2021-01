Manuel J. Castillo Rendón: Mérida y la nueva terminal del Tren Maya

En mi vida profesional privada o en el servicio público, he tenido la oportunidad de tratar con personas de muchas ciudades del país, de variados niveles culturales, económicos, sociales y profesionales, y en la mayoría estas relaciones y experiencias han sido muy gratas, terminando algunas de ellas en buenas amistades.

Pero en este trayecto nunca falta un pelo en la sopa, y también en todos los sectores me ha tocado tratar, porque no me ha quedado de otra, con personajes que se distinguen por su prepotencia y majadería, queriendo que solo sus cacahuates truenen, sin importarles la manera de ver y entender la vida, y vivirla, de las comunidades sociales respetando sus usos y costumbres.

Entre estos truculentos personajes sobresalen los que conocemos como “huaches”, término peyorativo que no me gusta, por lo que desde 1978 prefiero ubicarlos en tres categorías: los Caballeros Azteca; los Príncipes (o Princesas, porque también las hay) del Altiplano, y los Sumos Sacerdotes, estos últimos, los peores.

Reconozco que la gente buena, amigos de la CdMx, aceptan reconocerse como chilangos, porque ya no son defeños.

Pues bien, esta introducción o preámbulo, tiene que ver con lo que el Arq. Rogelio Jiménez Pons, exsecretario de Gobierno y exdelegado federal de Turismo en el estado de Tabasco, y ahora titular de Fonatur (dependencia que conocí en sus orígenes con excelentes funcionarios) es, por encargo del presidente de México, el “operador responsable” del proyecto del Tren Maya, del que desconozco su peso y contenido, a excepción del disparate de pretender que la terminal del ferrocarril se re-instale en la exestación conocida como “La Plancha”, predio ubicado dentro del perímetro del Centro Histórico de Mérida.

Si bien este proyecto, lo conocemos a través de los medios escritos y uno que otro electrónico, es hasta el 10 de noviembre de 2020 cuando el Implan, en la 3a. audiencia pública, hace público y oficial por dónde será el acceso del tren a la ciudad como parte del análisis del proyecto para la modificación del PDU.

El primer disparate es pensar que es maravilloso revivir una estación que ya no existe como tal, desestimando un proyecto de regeneración urbana presentado desde tiempo atrás por una comunidad y en la cual han participado profesionales locales y de la UNAM. Esto, independientemente del impacto negativo urbano que este género de equipamiento va a provocar en toda la zona.

El segundo disparate fue declarar que para no alterar la movilidad en la ciudad con el paso del tren (¿rápido?), transporte que tiene preferencia de circulación, se haría un túnel desde antes del Periférico, al oriente, hasta la antigua estación. Afortunadamente, en publicación del 13 de enero, en el Diario, el titular de Fonatur menciona que “se descartó el proyecto por su alto costo" y, viene el tercer disparate: ahora el tren va a “correr por un viaducto elevado de nueve metros de altura”; y que, ¿esta propuesta no tiene también un sobrecosto?, y qué pasará con el INAH, ¿lo va a autorizar? porque el viaducto estaría dentro del polígono del Centro Histórico, o habrá dos pesas y dos medidas para el cumplimiento de la ley federal en la materia.

Arq. Jiménez Pons, de colega a colega y de exfuncionario a funcionario, con todo respeto pero con firmeza, te invito, despójate de tu temporal investidura de Príncipe del Altiplano y que tampoco pienses como chilango, más bien actúa como el provinciano que eres, defendiendo a la comunidad local; te invito a que replantees la ubicación de la terminal y el edificio para el Control de Operaciones del Tren Maya en terrenos del territorio municipal, pero al oriente de la línea de 230kVa, después del desarrollo de Los Héroes, apuesto a que les va a salir más barato, y con la posibilidad de que te pongas una medalla, con tres acciones inmediatas: reduces el presupuesto en época de crisis; impulsando y financiando un Programa Parcial de DU para esa zona y así evitar la especulación de tierras y, moviendo tus habilidades para promover la desincorporación total de los terrenos federales de “La Plancha” a favor del estado de Yucatán, para que éste y el Ayuntamiento de Mérida se sumen y realicen, con la comunidad, el proyecto de regeneración urbana que para ahí se ha propuesto.

La pelota está en tu cancha, ¿la juegas? Saludos.— Mérida, Yucatán

creasoc@prodigy.net.mx

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal