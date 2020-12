Manuel J. Castillo Rendón: Surrealismo urbano: ¿dónde estamos?

Continuación de una obra, pese a un litigio

Del artículo que me publicó el Diario el 3 de diciembre quisiera resaltar lo siguiente: ¿cuáles son las barreras que existen para que el ayuntamiento no cumpla con las leyes, normas y reglamentos que regulan el ordenamiento de los asentamientos humanos? y ¿cuál es la razón para que los temas y las diferencias de criterios en esta materia no se aborden y resuelvan desde el punto de vista jurídico-técnico evitando que, por negligencia, ignorancia o dolo, llegar al terreno del litigio, con abogados y tribunales, teniendo como resultado el que se alarguen los tiempos y los daños sean mayores?

Desde su creación en 1985, la Asociación de Colonos ha combatido todo aquel acto, ciudadano o de gobierno, que atente contra lo que como comunidad hemos defendido. Han existido otros intereses tratando de modificar el entorno que escogimos para habitar, y puedo asegurarles que la mayoría de las veces, desde 1980, hemos logrado que se cumpla con las leyes, normas, reglamentos, programas urbanos municipales, y los acuerdos entre los colonos y ocho de las quince administraciones municipales, pero no así en las dos del Lic. Renán H. Barrera Concha, a quien le gusta emplear términos como la vinculación con los gobernados, la transparencia, la confianza y la sostenibilidad, entre muchos otros, pero la realidad es que son simples palabras para adobar un artículo, o entrevista, con fines mediáticos.

Como ha sido imposible resolver este asunto, en tiempo y forma, apegados a las normas urbanas existentes, nos hemos visto obligados a utilizar los procedimientos en el terreno de los tribunales, denunciando el 2 de enero de 2019, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida (TCAMM), a cargo del Juez Lic. Gerardo Centeno Canto, la improcedencia de las licencias otorgadas al predio #350 de la calle 9, entre las calles 6 y 8, en Villas del Sol.

Como me dio trabajo desenredar la semántica, la sintaxis y el lenguaje jurídico, trataré de explicar esta parte de la historia, de lo que pasó y en dónde estamos.

El 14 de enero el mencionado juez Lic. Centeno rechaza la demanda; el 24 de enero, se le pide el Recurso de Revisión; el 30 de enero el Juez del TCAMM declara infundado el Recurso de Revisión; el 27 de febrero se interpuso una Demanda de Amparo en el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativo del Décimo Cuarto Circuito en el Estado (TC), contra la resolución del TCAMM del 30 de enero.

El 20 de junio, el TC concede el Amparo y le ORDENA al juez Lic. Centeno admitir el Recurso de Revisión; el 1 de agosto, el TCAMM incumple la sentencia y vuelve a desechar el Recurso de Revisión: el 15 de agosto nos inconformamos ante el TC de que el Juez del TCAMM no cumplió con la sentencia; el 12 de febrero el TC declara que el juez Centeno no cumplió con la sentencia dictada y lo requiere para que la cumpla en 5 días; finalmente el 18 de febrero de 2020, el citado Juez admite la demanda.

Desde hace 9 meses y días, cuando el juez Centeno aceptó el amparo, debió de notificar a la autoridad y a los involucrados para contestar la demanda y luego notificarnos de la respuesta para, en su caso, poder ampliarla.

Sin respuesta

¿Dónde estamos? Hasta el día de hoy, un año y once meses de iniciado el proceso, no hay respuesta, y la obra continúa a pesar de que en la demanda se pidió, como medida cautelar que, mientras se dictara sentencia, la obra sea suspendida (por el ayuntamiento), y a esto también han hecho caso omiso, dándole largas al asunto por lo que la obra avanza, avanza, como si nada.

Dentro de este surrealismo, encaja perfectamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, un organismo que tiene la obligación ante una denuncia de administrar justicia, si ésta es fundada, o demostrar lo contrario, pero ha tomado el camino de ignorar y no responder la demanda contra el ayuntamiento, quedando muy claro que el TCAMM no es independiente o autónomo del ayuntamiento, más bien le sirve a éste y no a la ciudadanía.

Esta “subordinación”, que sobrepasa la denuncia de los vecinos contra el Ayuntamiento de Mérida, es un tema más delicado, de buen gobierno; y es causa para que las y los Diputados del Poder Legislativo levanten los ojos y pongan a explotar sus habilidades jurídicas, y que también el Poder Judicial del Estado, ponga los puntos sobre las íes porque, en lo personal, hay un conflicto de intereses.— Mérida, Yucatán.

