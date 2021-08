Marcelo Pérez Rodríguez: ¿Adiós a la gubernatura?

Costo político del caso José Eduardo

Una mentira, un abuso, alguna omisión o un grave error que atente en contra de los ciudadanos pueden ser cruciales para un político, un serio obstáculo si aspira a candidato a la alcaldía, legislatura o gubernatura o, incluso, la destitución del puesto que ostenta.

Hay ejemplos de personas que renunciaron por el abuso cometido o truncaron sus aspiraciones futuristas. Recordemos el caso del hoy senador Raúl Paz Alonzo, quien aseveró, hace unos años y en varias ocasiones, que no acudió a una fiesta de legisladores en donde había mujeres contratadas para ese evento, pero después de las fotografías aceptó su asistencia. El costo fue truncar su camino a la alcaldía de Mérida, cuando era el candidato fuerte.

Esto viene a colación porque en el caso de la muerte del joven José Eduardo, golpeado, torturado y violado supuestamente por un grupo de policías, hay muchas dudas, confusiones, silencios y un manejo arbitrario de los videos y la información de las autoridades para no responsabilizar a los policías.

Estas incongruencias y confusiones produjeron enredos y polarizaciones, más cuando surge un sutil enfrentamiento entre el alcalde meridano y el gobernador para tratar de exculpar a sus respectivas corporaciones policiacas de la muerte del joven.

Sin embargo, la filtración de un primer video, después de dejar en libertad a los 4 presuntos agresores, sacude las fibras emocionales de la gente, pues se ve la indiferencia y agresividad de un grupo de policías, la forma como es tratado en el suelo el joven y luego la forma como es arrastrado en vilo a la celda.

Los manejos de la información, con dudas, silencios, omisiones y enredos, para crear confusiones y poner un velo en la responsabilidad de los uniformados y en las imágenes del alcalde y gobernador, comienzan a descubrirse al surgir información celosamente guardada, videos no dados a conocer y una investigación profunda a partir de la detención del joven veracruzano, la camioneta en que fue trasportado y la denuncia de la víctima.

De acuerdo con la denuncia del joven, fueron varios policías que lo golpearon y abusaron, incluso pudo ver el apellido de cuando menos dos uniformados.

Es lamentable que no se haya investigado en serio, ni utilizado información valiosa con las autoridades, y ahora sí se haga ante la presencia de la Procuraduría General de la República por la resonancia nacional que tiene el caso y la intervención de la presidencia.

Ante la escenografía diferente que vemos ahora, es lógico pensar que se quiso proteger a los uniformados, a los jefes policiacos, al alcalde meridano y al gobernador. No quisieron arriesgarse ante lo que se calificó de homicidio, pues había golpes con saña, tortura y violación.

Pensaron mejor distorsionar la información real causando confusión, creando dudas y tejiendo enredos. Quizá pensando que en unos días se olvidaría el caso, como otros similares, archivados y sin la detención de culpables.

Pero ahora, ese sutil enfrentamiento del alcalde y el gobernador, tratando de cuidar sus respectivas imágenes y futuros políticos, muestra cómo un caso de agresividad policiaca puede ocultarse, manejar a modo y proteger a los agresores.

Lo que se desea es justicia por una vida que le fue arrebatada a un joven, simplemente porque fue detenido por un grupo de policías, sea por “sospechoso”, estar intoxicado o por lazarle a alguien un objeto, pero en vez de tratarlo bien, con respeto a sus derechos y llevarlo ante las autoridades correspondientes, fue vejado y agredido sexualmente.

Las autoridades, por su parte, blindaron videos y la información para manejar a modo el caso, montar escenografías que no culparan a los policías y buscar que el caso no trascienda para no dañar la imagen.

Pero se les fue de las manos. Trascendió el caso y hubo ya preocupación. Quizá por eso, según la madre del joven, el alcalde le hizo un ofrecimiento económico para no seguir declarando a la prensa y calmar los ánimos. Si bien ella lo negó después para no comprometer a nadie y luego insistió en que sí se dio esa propuesta en forma indirecta.

Pero no hay dinero suficiente para que una madre olvide la muerte del hijo, más por la forma como fue tratado y agredido. Y siguió exigiendo justicia y llegó hasta los niveles más altos para buscar apoyo y desentrañar los misterios que rodean esa muerte.

Con los silencios, omisiones y enredos de la información en el caso de José Eduardo la policía logra una mancha más al pulverizar con el joven los derechos humanos; los jefes policiacos de las dos corporaciones, municipal y estatal, están con un pie fuera de la corporación; el gobernador Mauricio Vila se puso obstáculos para la grande, si en algún momento pensó en serio ir por ese camino.

Sin embargo, el alcalde meridano, Renán Barrera Concha, dos veces primer edil y próximo a iniciar un tercer periodo, quien ha señalado que no hubo agresión policiaca en este caso, le está diciendo adiós a la gubernatura. Sería el alto costo político por la falta de tacto en un caso que impactó a la sociedad y ésta exige justicia.— Mérida, Yucatán.

