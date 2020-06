Marcelo Pérez Rodríguez: Compromiso de todos

¡A portarse bien!

Felicidades al Diario por 95 años de periodismo veraz, ágil e independiente

¡A portarse bien! Es una expresión que cobra fuerza ahora cuando la nueva normalidad ha comenzado hace unos días en algunos estados y municipios del país con el fin de reactivar en parte la economía y apoyar a millones de trabajadores sin empleo.

La disyuntiva estaba en seguir en casa por la crisis sanitaria o salir al trabajo ante la crisis económica. Ante las voces que pedían abrir comercios y emplearse ante los golpes económicos, se decidió la opción de abrir lenta y gradualmente comercios e industrias, pero con la condición de respetar las normas de higiene, utilizar cubre bocas y mantener la sana distancia.

Algunos municipios, los llamados “de la esperanza”, porque no tenían casos de contagios, comenzaron el 18 de mayo, aunque algunos no lo hicieron. A partir del 31 de mayo concluyó la Jornada de la Sana Distancia e inició una etapa de esta nueva normalidad de acuerdo con los colores del llamado semáforo epidemiológico, cuyos cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde, son los indicadores para ir abriendo paulatinamente empresas, comercios , centros recreativos y otros.

Sin embargo, algunos estados, como el nuestro, optaron por continuar en cuarentena, unos días más en casa, pues el rojo es el color que se mantiene por el número de contagios y la espiral ascendente.

No son decisiones fáciles, pero hay que escoger las mejores ante un virus que no da tregua. Así lo perciben las autoridades estatales, las de Salud y los especialistas en nuestro estado. Por tanto, es necesario seguir con esta cuarentena de solidaridad, aunque ya estemos cansados del confinamiento.

No perdamos de vista que estamos en casa y con los nuestros. Y esto debe ser un estímulo para continuar con esta lucha. No es fácil ahora y no lo fue al inicio de la cuarentena, pero la salud de todos es importante y es necesario mantenernos unidos en este camino escabroso.

Al salir a la llamada “nueva normalidad” no quiere decir que la pandemia ha pasado.

La pandemia estará presente al salir al trabajo y al abrir algunos comercios y empresas. Aquí es donde se requiere la responsabilidad y solidaridad de todos.

En esos estados y municipios, los ciudadanos deberán poner en práctica lo aprendido en esas semanas de confinamiento, así como implementar estrictas medidas de higiene en los comercios, empresas y mercados con los trabajadores y clientes. Lo mismo sucederá cuando a los yucatecos nos corresponda salir al cambiar el tono de color en la entidad ante la baja de contagios.

Aprendimos a lavarnos bien las manos y a utilizar gel antibacterial; a saber esperar y respetar las filas en los supermercados, farmacias, tiendas y tortillerías con la sana distancia; a estacionarnos en los lugares adecuados; a utilizar cubre bocas, y a salir solamente si era indispensable. Y estos aprendizajes serán de mucha utilidad en las actividades diarias, como un nuevo estilo de vida.

La “ley seca” se ha levantado. Si tenemos las cervezas y el licor en estos días con servicio a domicilio, medida tomada por las autoridades estatales para evitar aglomeraciones en las agencias cerveceras en estos momentos de contingencia sanitaria, es necesario actuar con responsabilidad, tanto en el consumo como en evitar reuniones.

El gobernador dejo entrever que nos portemos bien en estos días de venta de cerveza, del 1 al 7 de junio, pues servirán para ver si actuamos los yucatecos con responsabilidad, de lo contrario retornaríamos a la ley seca. Y este llamado a portarnos bien debemos verlo como una exhortación a la solidaridad en estos momentos de crisis, no como chantaje o amenaza.

Las autoridades federales también han hecho ese llamado para actuar con responsabilidad por el regreso a la “nueva normalidad”, porque la pandemia sigue haciendo de las suyas. Es importante en estos momentos difíciles ser solidarios y respetar las normas que nos señalen las autoridades locales y sanitarias.

Vamos todos a portarnos bien. A cuidarse y cuidemos a los demás ante este oleaje en rojo causado por este virus que flagela a la humanidad. El compromiso es de todos. Que todo sea por nuestra salud. — Mérida, Yucatán.

Profesor