Marcelo Pérez Rodríguez: Denuncia y abusos

Sin rubor alguno, la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco llevó hace unos días ante la Fiscalía General de la República una denuncia de “hechos presuntamente delictuosos” en contra del exgobernador Rolando Zapata, por cancelar la construcción del hospital de Ticul.

Sorprende que la expriista y ahora legisladora federal por Movimiento Ciudadano olvide la amistad y el apoyo de Rolando para no investigarla por los derroches y abusos en su quinquenio y se lance para denunciarlo en un proyecto que ella misma inició, pero no concluyó a pesar del dinero solicitado e invertido.

La exgobernadora quiere tapar con un dedo todas las irregularidades en su gobierno y utiliza el anuncio de la reanudación del hospital abandonado para atacar al amigo del ayer con el fin de, según ella, limpiar su nombre. Pero Ivonne necesita mucho, algo imposible, para limpiar de la historia política todo lo vivido por los yucatecos en ese aciago gobierno. Su nombre se recordará siempre que se hable del Isstey, de las obras inconclusas y derroche, de empresas fantasmas, de enriquecimiento de funcionarios, nepotismo y saqueo de las diversas dependencias.

En vez de investigar el dinero invertido en el abandonado hospital de Ticul y deslindar responsabilidades, Rolando Zapata prefirió cancelar la obra, proteger a su amiga y enredarse en un litigio con la empresa, que perdió y el gobierno estatal debía pagar una indemnización de $740 millones.

Afortunadamente, los gobiernos estatal y federal llegaron a acuerdos con la empresa para que ésta no siguiera con la demanda y entregue el hospital para reconstruirlo, darle vida y comience a operar para beneficiar a las familias.

Pero hubo mucho dinero que se evaporó en el camino porque el proyecto no se terminó como estaba previsto, costó más del presupuesto original y la exgobernadora no se preocupó de ese hospital. Sin embargo, sorpresivamente, ahora se preocupa por la cancelación de la obra y la afectación y sufrimiento de tantas familias que no tuvieron atención médica.

A la señora Ivonne siempre le han gustado los reflectores, el protagonismo, estar presente en el firmamento político. Por eso, al quedar marginada del PRI, buscó un partido que le diera espacio para desenvolverse y liderarlo. Así encontró a Movimiento Ciudadano y logró su objetivo, pues además de tener presencia política en la entidad, obtuvo una diputación federal.

Y Rolando Zapata sabe de ese protagonismo de su amiga de ayer y comadre política, pues ante la denuncia él expresó que “es intrascendente y frívola, ya que los supuestos hechos que la motivan son imprecisos y faltos de verdad… más pareciera una cuestión de protagonismo político que de orden jurídico”.

El legislador federal del PVEM Mario Peraza Ramírez no aceptó unirse a la acción de Ivonne Ortega, invitado por ella, pues manifestó que el contrato que firmó la exgobernadora fue “oscuro y perverso”. Además, hizo hincapié en el cinismo de la hoy legisladora federal al atreverse a decir, ante el anuncio del rescate del hospital de Ticul, “que el tiempo le dio la razón”.

Pero el diputado dijo lo que muchos yucatecos pensamos: “El tiempo la puso en su lugar”. Y así lo demostró con esa desesperación de acusar a su amigo que la protegió y culpar a su administración y no mirar la larga cadena de omisiones, derroches y abusos en el proyecto inconcluso del hospital.

Ahora, con el apoyo federal, el gobierno actual busca construir el hospital que los ticuleños esperan desde hace varios años. Ya se dio un primer paso sólido, la aprobación en el Congreso local de cinco terrenos al Seguro Social para ya cristalizar el Hospital Regional en el municipio de Ticul.

Ivonne, la amiga de ayer, le da a Rolando la puñalada trapera con la denuncia, pero en este circo montado por la ex gobernadora, ella queda mal en su afán de, supuestamente, limpiar su nombre, pero el cochambre creado en su gobierno es difícil de quitar.

Un gran error de Rolando fue proteger a su antecesora y encubrir todas las deudas, abusos e irregularidades de ella y sus funcionarios. Ahora, tal vez, lo lamenta. Quisiera retroceder el tiempo y denunciarla, pero ya no es posible.

Otro error del exgobernador fue no actuar con probidad y luchar contra la corrupción como señaló en su toma de posesión. Quizá pensó que el sucesor, a quien él beneficiara con el dedo flamígero, podría encubrirlo de las irregularidades como hizo con la señora Ivonne. Y siguió el camino de desmanes, empresas fantasmas y saqueo del Isstey y otras dependencias, como su antecesora. Enarboló también la corrupción.

Sin embargo, aunque el priismo no obtuvo la gubernatura y se señalaron las irregularidades de las administraciones pasadas por el actual gobernador, el silencio sobre las investigaciones sigue a tres años de la administración.

La denuncia de Ivonne ahora es el resultado del silencio de Rolando. Son sus errores de los cuales, quizá, ahora se lamenta por no investigar y denunciarla en su momento. Esperemos que los errores de Rolando, al encubrir a la amiga de ayer y seguir su camino de derroches y saqueos, no los siga la actual administración estatal, pues a mitad del gobierno no hay resultados de todos esos abuso del ayer.— Mérida, Yucatán.

