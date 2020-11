Marcelo Pérez Rodríguez: Los animales, todavía sin justicia

Tienen derechos y sienten

La aplicación de las leyes y la impartición de la justicia van lentas, sea porque las víctimas son personas o animales. En relación con estos últimos, el retraso es más notorio porque se piensa que no sienten, porque no se quejan, ni protestan y por eso mismo se minimizan o se olvidan de sus derechos estipulados en el Código Penal del Estado.

Ante esta pasividad de algunos jueces y dependencias encargadas de aplicar pronta y expedita la justicia, muchos individuos aprovechan para maltratar, agredir e incluso matar a los animales. Y no es exageración, en esta pandemia han surgido individuos que abandonan a su suerte a sus mascotas o buscan envenenar a gatos y perros.

Es cierto que no hay una cultura de protección y cuidado hacia el medio ambiente, la naturaleza y los animales, por eso se hace necesario dar información sobre la importancia de proteger a la naturaleza en general y recordar las leyes que protegen a los animales, así como fortalecer en los hogares y escuelas la protección a las mascotas y recalcar los derechos que tienen.

Los niños y niñas nos dan a diario ejemplos de amor hacia los animales, pero los adultos no los entendemos, ni aprendemos de esos sentimientos que brindan.

¿Cuántos momentos de ternura y afecto hemos visto de niños hacia sus mascotas? ¿Cuántas veces los pequeños lloran desconsoladamente cuando se encariñan con un ave u otro tipo de animal y se enteran que su amigo de corazón va a ser sacrificado para convertirse en un platillo para el almuerzo?

Muchos adultos ven a los animales como seres sin sentimientos, que están para obedecer y no recibir cuidados o afecto. Craso error de percepción. Los animales sienten y a diario se desviven para dar afecto y amor a los que están cerca de ellos.

Tenencia

Y si decidimos tener animales cerca de nosotros entonces hay que comprometernos a darles alimentación, cuidados, respeto y afecto. No son de adorno, ni para que estén amarrados en las rejas o en el patio y olvidarse de darles alimentación y atenciones. ¿Por qué tratarlos mal si las mascotas son afectivas?

Hay un caso muy sonado de maltrato y agresión en contra de unas perritas en Tekax, sin que las autoridades actúen en la aplicación de la ley, pues esto sucedió a principios de julio. La denuncia al parecer ya pasó de la Fiscalía General del Estado al Poder Judicial pero el juez de esta dependencia no actúa con prontitud.

El malestar ha desencadenado inconformidades entre las personas de ese lugar y de defensoras y rescatistas de animales. Se han manifestado los inconformes con pancartas frente a la casa del presunto agresor de los animales y señalan que seguirán expresando su sentir y malestar ante el tortuguismo de la justicia.

No es el primer caso de agresión contra animales en donde las autoridades tardan en aplicar las leyes. Esto provoca que los agresores vean una oportunidad de lastimar e incluso envenenar a los animales y burlarse de la ley tipificada como delito en el artículo 407 del Código Penal del Estado.

Los animales son seres que sienten dolor y tienen derechos. Deben ser respetados y protegidos. No es posible que las autoridades minimicen este tipo de agresiones y dejen a la justicia encerrada en los cajones de los escritorios.

Si ya existen las denuncias e incluso la Fiscalía turnó el caso a otra dependencia para las sanciones respectivas, entonces hay que actuar y quitar de la mente que como son animales no merecen la atención rápida, menos el respeto a sus derechos.

Este caso es singular porque el ataque a las perritas fue sexual e incluso una murió. Esto debe ser atendido por las autoridades con prontitud y también conocer los motivos que llevaron a la persona a actuar de esta manera e incluso otorgarle apoyo psicológico si lo requiere.

En la aplicación de la justicia no se deben minimizar estas acciones de agresividad en contra de los animales pensando que pueden esperar o no son importantes. No solo tienen derechos, sino los animales sienten dolor y se trauman si son maltratados o agredidos.

La aplicación de la ley a favor de los derechos de los animales debe ser una realidad en la entidad. No se puede seguir con tortuguismo en la aplicación de la justicia cuando se trata de agresiones hacia ellos.

Si la justicia es lenta en cuanto a feminicidios y delitos en general hacia las personas, más tortuguismo hay cuando de animales se trata. Jueces, los animales son seres vivos que sienten también, no lo olviden. Actúen con prontitud, los animales y sus dueños lo agradecerán.— Mérida, Yucatán

Profesor