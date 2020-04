María nos pide confiar: “Hagan lo que Él les diga”

Fernando Ojeda Llanes (*)

Un bello pasaje del Evangelio nos relata cuando Jesús con sus apóstoles y su madre disfrutaban de la festividad de una boda en Caná, se les terminó el vino, María se dio cuenta y le dijo a su Hijo: “No tienen vino”.

Jesús le respondió que aún no había llegado el momento de su misión, sin embargo María dijo a los criados: “Hagan lo que Él les diga” y así es como Jesús realiza su primer milagro convirtiendo el agua en vino.

Es muy claro en el párrafo anterior que, aun cuando Cristo no pensaba iniciar su misión y por lo mismo aún no realizar ningún milagro, complació la solicitud de su Madre. María no hizo más que mencionarle que no tenían vino y sabía que Jesús resolvería el problema, tal y como lo hizo.

Cuando Juan Diego acudió por un sacerdote angustiado porque su tío Juan Bernardino estaba grave y salió rápido de madrugada para ir a México y trató de evitar a la Virgen, Ella se le apareció y le dijo que no se afligiera, que su tío ya estaba sano. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Es claro que quien realizó el milagro de la sanación del tío fue Jesucristo. Como en las bodas de Caná, en esta ocasión la Virgen habrá dicho a su hijo: “Haz lo que tengas que hacer”.

Cristo vino por primera vez a México en el vientre de su Madre Santa María de Guadalupe y es precisamente en Tulpetlac donde realizó su primer milagro. Tanto en las bodas de Caná como en 1531, en la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe, Jesucristo hace lo que su Madre le solicita, de tal manera que es indudablemente nuestra intercesora y debemos tener confianza en Ella, pues, como dijo a Juan Diego, “me honro es ser madre compasiva de los que me amen, los que me llamen, los que me busquen, los que confíen en mí”.

Nos dejó su sagrada imagen para que, tal y como la vio Juan Diego, la veamos como sus videntes, la amemos, la llamemos, la busquemos y le tengamos confianza como nuestra madre amorosa.

En estos terribles sucesos que vive México, Ella es la que nos dice que acudamos a Ella, que le tengamos confianza porque, como en las bodas de Caná y en la quinta aparición a Juan Bernardino, seguro nuestra plegaria la entregará a Jesucristo y le dirá: “Escucha el llamado de mis amados hijos”. Y a Cristo, como sucedió en Cracovia apareciendo como Jesús de la Misericordia, todos digamos: “Jesús en ti confío”.

Las apariciones de la Virgen de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre fueron todo un gran acontecimiento que nos llenó de esplendor, pero el haber dejado su Sagrada Imagen en la tilma de Juan Diego es el hecho más portentoso que hizo a nuestra nación para el mundo entero, el quedarse Ella para siempre entre nosotros.

Los diálogos que tuvo Santa María de Guadalupe con Juan Diego durante todo el Acontecimiento Guadalupano nos llenan de confianza porque estuvo por delante Nuestro Señor Jesucristo y como madre nuestra asignada por Él mismo en la Cruz: “¡Madre, he ahí a tu Hijo! ¡Hijo, he ahí a tu Madre!”.

Representante en Mérida del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos.

