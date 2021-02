Marisol Cen Caamal: El Costo Anual Total (CAT)

Finanzas con Kookay

Imagínese que requiere un crédito de $100,000 y tres instituciones financieras le ofrecen las siguientes opciones: opción a) 42% anual capitalizable semanal; opción b) 45% anual capitalizable mensual; opción c) 48% con interés simple. ¿Cuál escogería usted?

La mayoría de las personas solo se fija en la cantidad que dice en la tasa de interés, por lo que la “opción a” parecería la mejor; sin embargo, si tomamos en cuenta el efecto de la capitalización (que el interés se acumula al capital), la opción que deberíamos seleccionar debería ser la “opción c”, aunque en primera instancia parezca más cara.

La oferta de créditos se ha vuelto cada vez más amplia y compleja. Ya no solo hablamos de la capitalización de las tasas, sino de que los créditos a veces incluyen otros costos, como por ejemplo comisiones por apertura de crédito, seguros adheridos al crédito y otros tipos de accesorios que terminan haciendo difícil, para alguien sin conocimientos sobre el tema, conocer realmente cual será el costo total que pagará.

Es por lo anterior, que en septiembre de 2009, el Banco de México publicó la circular 21/2009, con las disposiciones para calcular y presentar el CAT. En dicha circular define el CAT como el Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos.

En esa circular, también menciona que las instituciones financieras deberán informar el CAT al público, por los créditos que otorguen por importes inferiores al equivalente a 900,000.00 UDIS (en pesos $5,989,874 al 5 de febrero), así como a los créditos garantizados a la vivienda por cualquier monto.

La idea de requerirle a las instituciones financieras informar el CAT, es facilitar a los usuarios la toma de decisiones. Así, en nuestro ejemplo anterior, las instituciones financieras deberían presentarlo de la siguiente manera.

Opción a) 42% anual capitalizable semanal (CAT 51.9% sin IVA); opción b) 45% anual capitalizable mensual (CAT 55.5% sin IVA); opción c) 48% con interés simple (CAT 48.0% sin IVA).

¿Entonces, el CAT que me proporciona la institución financiera es lo que me cuesta exactamente un crédito? Si se calculara el CAT específicamente para su crédito, la respuesta sería que si lo es. Sin embargo, las instituciones financieras no calculan el CAT para cada crédito. Lo que hacen es calcular un CAT para un cierto monto de crédito y lo publican para fines informativos.

Si usted desea conocer exactamente el CAT de un crédito específico, la recomendación es que use la calculadora del CAT que el Banco de México pone a disposición del público en la siguiente liga https://www.banxico.org.mx/CAT/. En esa calculadora, solo necesita poner los datos generales del crédito, como el monto solicitado, la mensualidad que pagará y el número de pagos que hará, y la calculadora le dirá exactamente el costo de su crédito.

Conocer el CAT es una herramienta útil para decidir mejor. Probablemente si le ofrecieran un crédito y le dijeran que la tasa semanal es de 5%, tal vez no le parecería mucho; pero si supiera que el CAT de ese mismo crédito es de 1,164% anual, ya lo pensaría dos veces antes de optar por él.

Así como el CAT nos informa el costo anual total de un crédito, también hay una contraparte que nos permite saber cuánto es la ganancia anual total por nuestras inversiones llamada la GAT, y de este tema hablaremos en nuestra próxima entrega.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

kookayasesoriafinanciera

Profesora Universidad Anáhuac Mayab. Presidenta del Comité Técnico de Responsabilidad Social del IMEF Yucatán