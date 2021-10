Marisol Cen Caamal: Estafas al solicitar créditos

Finanzas con Kookay

Había escuchado acerca de los abusos y atropellos en los que incurrían empresas que se dedican al otorgamiento de créditos supuestamente de fácil acceso, empresas a las que la gente llama coloquialmente “financieras” y que ofrecen sus servicios principalmente a través de “apps” o a través de internet. Hace unos meses decidí unirme a un grupo de Facebook donde se denunciaban financieras estafadoras, para ver cuál era la experiencia de los clientes.

El grupo al que me uní es bastante activo. Muchos usuarios suben fotos de financieras a las que les quieren solicitar créditos y les preguntan a los otros miembros sobre sus experiencias previas.

Me sorprende ver que muchísimas de estas financieras a las que las personas quieren acceder son claramente fraudulentas. Muchas de ellas usan el típico gancho de que otorgan créditos sin revisar el Buró de Crédito, pero hay que hacer un pago por conceptos como el envío del contrato, un seguro del crédito, o algún tipo de pago para que el crédito pueda ser liberado. Estos pagos requeridos en realidad son una estafa porque después de que el cliente deposita el dinero, la financiera se esfuma y ya no se puede establecer contacto con ella por ningún medio. El cliente no recibe el crédito solicitado y pierde el depósito que realizó.

Algunas personas, después de leer los comentarios de los miembros del grupo que han sido estafados, deciden simplemente ya no continuar con los trámites con la financiera fraudulenta. Pero las cosas no acaban allí, porque al parar el trámite empiezan a recibir mensajes o llamadas exigiendo un pago que ronda entre el 15% o el 20% del crédito solicitado, por no haber concretado el crédito. Incumplimiento, lo llaman ellos.

Además amenazan al cliente con que serán bloqueados en cualquier otra institución financiera en la que quieran obtener un crédito y se afectará su historial crediticio.

No hay salida con estas financieras. Prácticamente en cualquier situación el cliente lleva las de perder.

En el caso de que la financiera otorgue el crédito, el panorama tampoco es bueno para el cliente, ya que las tasas de interés que cobran sobrepasan la usura y sus técnicas de cobranza rayan en la ilegalidad. Estamos hablando de tasas que tienen un Costo Anual Total superior al 10,000% anual en la mayoría de los casos.

Para quienes obtienen créditos con estas empresas más les vale no atrasarse. En el grupo abundan las fotos de la forma en la que le cobran a los clientes que tienen algún retraso en sus pagos. Van desde palabras groseras hasta amenazas de contactar a las personas que se tienen en los contactos telefónicos para evidenciar al cliente como una persona “mala paga”. Y no son solo amenazas, realmente les llegan a enviar a los contactos de los clientes morosos, fotos exhibiéndolos como incumplidos. Podríamos calificarlo como extorsión.

Muchas de estas financieras ofrecen sus créditos a través de aplicaciones que al ser descargadas por el usuario, que por lo general no tiene la cultura de leer las letras chiquitas, otorga sin saberlo con la descarga de la “app”, permisos para acceder a sus contactos y fotografías. Esta información servirá para extorsionarlo posteriormente. Estas empresas al promocionarse ponen logos de la Condusef, de la SHCP, de la CNBV para generar mayor confianza entre los posibles clientes, pero muchas de ellas no están constituidas como instituciones autorizadas para otorgar créditos.

Cada vez que veo las publicaciones en ese grupo me invade la rabia, la impotencia y muchos otros sentimientos negativos. Me cuesta trabajo creer que hay personas y empresas que lucran con la necesidad de sus semejantes.

Dicen que hemos avanzado en inclusión financiera porque hay más opciones de productos y servicios financieros que ahora llegan a todos los sectores de la población. Pero no es inclusión financiera prestarles dinero a las personas con tasas elevadísimas. No es inclusión financiera lucrar con la necesidad de la gente. La inclusión financiera va de la mano de la educación financiera y sobre este tema, aún hay mucho por hacer.— Mérida, Yucatán

