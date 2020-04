Más allá del uso del cubrebocas

Impacto del coronavirus en todos los frentes

Víctor M. Dzul Zum (*)

Tengo que reconocer que tenía cierto temor de ponerme un cubrebocas. Nunca había usado uno, porque no había sentido la necesidad, ni me había visto en circunstancias como las actuales con el coronavirus Covid-19, que está cambiando los hábitos de la humanidad.

Pero el acceso cotidiano a la información que se genera en todo el mundo, por la naturaleza de mi trabajo en un medio de comunicación, terminó por convencerme y vencer ese temor, además de las serias e insistentes recomendaciones que desde hace semanas hace la dirección de la empresa.

Igual que seguramente muchas otras personas, tuve una sensación extraña al ponerme el cubrebocas. Tuve la impresión de que no me dejaba respirar con toda libertad; no sabía qué hacer con él, por ejemplo, a la hora de tomar el café. Pero a cambio de esas dificultades y más allá de los acuerdos o desacuerdos mundiales sobre el uso de esa mascarilla, tuve un sentimiento que me resultó mucho más gratificante: el crubrebocas es un elemento que viene a complementar muy bien las otras medidas que se están tomando para tratar de reducir los contagios.

El uso de gel antibacterial, la medición de la temperatura corporal, la reducción de las actividades en los establecimientos comerciales y otras medidas a las que no estábamos acostumbrados nos dan la sensación de que todos tenemos que unirnos y colaborar en los esfuerzos para hacer frente a la pandemia.

El sentido común nos dice que el uso del cubrebocas nos pone en un peldaño arriba en la lucha contra el virus que está poniendo al mundo en una situación muy grave, al margen de que no hay un consenso entre instituciones internacionales y países de Oriente y Occidente sobre la conveniencia de portar esa prenda.

En una nota publicada el miércoles pasado, el diario español “El País” plantea así el tema: “Lavarse las manos con frecuencia, toser en la parte interna del codo, guardar un metro y medio de distancia con otras personas… Entre las recomendaciones que las autoridades sanitarias repiten machaconamente para contener la epidemia de Covid-19 no figura una que, sin embargo, mucha gente sigue: llevar mascarilla.

“Quizás, la confusión llega porque no existe un consenso mundial sobre su uso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de países occidentales la desaconsejan para la mayoría de la población (al parecer para no dejar sin ella a los médicos y enfermeras), pero los asiáticos aseguran que es imprescindible para protegerla”.

Pero algo que alimentó mi preocupación y me motiva a ser más precavido fue el más reciente reporte del despacho de consultoría Integralia que ese mismo día me hizo llegar un amigo. Integralia es una empresa de consultoría sobre riesgo político, conflictividad social y planeación estratégica.

En ese informe, el despacho que encabeza Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del extinto Instituto Federal Electoral, se refiere a las implicaciones sanitarias, económicas, sociales y hasta políticas de la pandemia del Covid-19.

Como lo han advertido otras instituciones y los diferentes niveles de gobierno en toda la República, Integralia también lanza la alerta de que un contagio generalizado de la enfermedad colapsaría los sistemas de atención médica; no habría capacidad suficiente para atender a todos los enfermos.

Un dato es ilustrativo de esta situación: de los 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el último lugar en el número de camas disponibles en hospitales por cada 1,000 habitantes, con apenas 1.4. Los tres primeros lugares son Japón (13.1), Corea del Sur (12.3) y Alemania (8). El promedio de los países de esa organización es de 4.7 camas por cada 1,000 habitantes.

El impacto económico

En cuanto a los costos que tendrán en el futuro las medidas económicas que se están aplicando en todo el país, el reporte afirma que habrá recesión, con una “pérdida incalculable de riqueza”, cientos de miles de desempleados y empresas quebradas.

En comparación con la crisis que se generó en 2008 por la emergencia de la influenza AH1N1 y las dificultades financieras del mercado internacional, se dice que todo apunta a que la recesión de 2020 por el Coronavirus será probablemente más corta en su duración, pero más profunda y con un rebote más tenue, por las siguientes ocho razones:

1) El doble golpe a la oferta y a la demanda; 2) la economía mexicana, al momento del golpe externo, ya se encontraba frágil, pues acumulaba cuatro trimestres consecutivos negativos; 3) hay baja confianza empresarial; 4) las finanzas públicas hoy son más débiles que en 2008; 5) Pemex se encuentra en situación mucho peor que hace una década, 6) el equipo económico del gobierno actual cuenta con menos experiencia; 7) la visión económica del presidente López Obrador es rígida y altamente ideologizada y 8) la respuesta de las autoridades ha sido lenta y titubeante.

Aspecto social

Integralia también señala que la pandemia está polarizando la conversación pública, con dos narrativas en pugna: una que sostiene que AMLO es un líder irresponsable que, por una mezcla de soberbia, ignorancia e ideología, ha minimizado la crisis, y la otra que afirma que el Presidente ha sido un líder responsable, que ha logrado balancear una respuesta preventiva medurada y eficaz con una enorme sensibilidad social a favor de los pobres.

Sin embargo, añade, el mandatario mantendrá su estilo retórico: culpará sus adversarios de magnificar la crisis y, eventualmente, achacará a los empresarios su falta de compromiso social por no invertir en México.

El despacho de Ugalde subraya, asimismo, que la emergencia sanitaria y económica podría impactar de manera negativa la suerte de la Cuarta Transformación que empuja el gobierno federal, ya que éste tendrá menor margen de maniobra fiscal, al reducirse sus ingresos vía impuestos, y menos recursos políticos. El rescate de Pemex, dice, la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya se podrían truncar o por lo menos retrasar.— Mérida, Yucatán.

