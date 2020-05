Me tiemblan los pies ante el altar

Semana del Seminario

Valentín Uitzil Yam (*)

“Ku kíikilankil in wok” (“Me tiemblan los pies”) fueron mis primeras palabras el día en que presidí mi primera misa como sacerdote en mi comunidad Pisté, ubicada al oriente de nuestro Estado.

Ni siquiera habían pasado 48 horas del día de mi ordenación cuando ya estaba “temblando” ante Dios, mi familia, mis amigos y los fieles. Me temblaban los pies, sollozaban mis ojos, y como niño inexperto pronuncié por vez primera las palabras de la Consagración.

En la mañana del día de mi ordenación recuerdo que mis pensamientos iban y venían, no comprendía del todo lo que estaba a punto de acontecer. Cerca de las seis de la tarde, como bien marcaba la costumbre de ese tiempo, el rector fue a la casa del sacerdote por los que íbamos a ser ordenados.

Emotivos momentos

Recuerdo que fue una celebración llena de emociones, sentimientos y muchos signos vocacionales.

En la procesión de entrada mis ojos recorrían las caras de muchos conocidos y se fijaron en la bellísima imagen del Cristo de la Unidad de Catedral.

Antes de ser consagrado, ocurrió un gesto que permanece impreso en mi memoria y quizás en los que asistieron ese día: fui invitado a postrarme y a rezar de cara al suelo.

Dios se dispuso a tomar posesión de mi ser, postrándome en tierra, sentí la desproporción ante la tarea que se me encomendaba, escuché con detenimiento la invocación de los santos, lloré cuando ungieron las palmas de mis manos, todos los signos revestidos de fe, ¿quién no temblaría ante tal acontecimiento?

En un “abrir y cerrar de ojos” han pasado siete años de este suceso y siento como si fuera ayer.

Durante este tiempo, he sido vicario de la parroquia del Buen Pastor en Mérida, terminé mis estudios de licencia en Roma, fui vicario de la parroquia de San Francisco de Asís en Umán, rector de la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y ahora sirvo como director espiritual del Curso introductorio en el Seminario de Yucatán.

Las emociones y sentimientos que experimenté el día de mi ordenación han madurado e incluso han tomado rostros y circunstancias concretas a lo largo de este tiempo.

Los signos vocacionales de ese día se han convertido en “oportunidad sacramental”, es decir, volverme intermediario entre la gracia de Dios y los demás, cuando he ungido, he conocido y palpado el dolor humano de la enfermedad, pero también he experimentado cómo Dios reconforta el alma; cuando he confesado, muchos jóvenes me han confiado sus luchas y alegrías, pero también he corroborado la necesidad de ser escuchados y sanados por Dios; con otros he compartido la alegría en el inicio de su proyecto matrimonial y a otros más he acompañado despidiendo a sus seres queridos, confiándolos a la vida eterna con Dios.

El camino andado

Ahora, en este servicio, puedo hacer un resumen de vida del camino andado. Acompañando a los que serán los futuros dispensadores de la gracia, me confirman la necesidad de seguir formándome.

Muchos de los retos pastorales y sociales, antes de ordenación, se han agudizado; otros han desaparecido y otros han nacido.

Una vez más, he llegado a la conclusión evangélica de que “la mies es mucha y los servidores pocos” (Mt 9, 37-38) no como una queja sin sentido, tampoco en cruzarse de brazos sin hacer nada, sino en la oportunidad de confiar y poner lo que esté de mi parte para que no deje de haber obreros bien dispuestos y enamorados del Reino de Dios.

Y aunque estamos en sociedad que muchas veces se pierde medio de la mediocridad, del vaivén de las corrientes ideológicas, del desinterés por el hermano. Hay esperanza, porque donde dos o tres se reúnen en su nombre (Cf. Mt 18, 20) está la promesa de su presencia, o incluso, donde un solo joven se pregunta “¿qué quieres Dios de mí?” está la promesa de la respuesta divina, la respuesta que lo llevará a la felicidad.

Presbítero, director Espiritual del Curso Introductorio del Seminario Conciciliar de Yucatán