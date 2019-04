Mensaje vigente más allá de la historia

El oficio de incordiar

Juan 20,19-31

La decisión de Jesús de Nazaret por la continuidad de la causa del Reino de Dios que él iniciara es asunto más que fundamentado en los tres primeros evangelios.

En este sentido, el evangelio de Marcos guarda el germen de la intención de Jesús de formar un grupo de discípulos encargados de mantener la vigencia de su predicación más allá del arco histórico de su existencia:

“Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto a él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios”.

Así, los textos que recuerdan el envío de los discípulos para trabajar por la causa del Reino de manera simultánea a la praxis del Maestro han de leerse como el antecedente de lo que viene a ser una constante en los relatos de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas de los encuentros del Resucitado con los suyos.

Los testimonios son, de alguna manera, unánimes al relacionar la experiencia de la resurrección de Jesús con la conciencia de los discípulos de ser enviados de modo definitivo y con carácter universal a continuar la causa del Reino de Dios.

Ahora bien, la tradición del evangelio de Juan tiene un otro tratamiento de la cuestión del envío harto extensa y peculiar.

En efecto, el verbo enviar —apostello— viene utilizado en el cuarto Evangelio unas 28 veces, de las que 19 se relacionan directamente con el mismo Jesús: es así que Juan habla de él como quien desarrolla su actividad —“Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo”— como por envío y encargo de su Padre y, correlativamente, tal envío-encargo acaba resultando la causa de su legitimidad.

A su vez, el Maestro envía a sus discípulos a trabajar en la obra de Dios en un continuum Padre-Jesús-discípulos: “Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo”.

Hay, con todo, un envío último y definitivo de Jesús a los suyos después de la Resurrección.

El escenario de esta encomienda es el escondrijo de los discípulos decepcionados en el que se han refugiado por miedo a correr la misma suerte de su Maestro a quien, por cierto, han dejado en la estacada, donde se da el reencuentro con el Resucitado, donde escuchan de sus labios el Shalóm —¡Que todo te vaya bien!—, saludo entonces de uso común, pero pronunciado de un modo harto particular.

El saludo no es sólo deseo de paz, cuanto constatación de que la paz ya está en ellos puesto que, a pesar de todo —y el todo ha sido mucho—, siguen siendo los elegidos para participar de la realidad nueva derivada de la resurrección del Galileo.

Realidad nueva que viene a ser transmitida, justamente, con el envío del Resucitado a los suyos: “Como el Padre me envió, también yo les envío”, en una abierta y clara decisión por la continuidad del trabajo encargado por el Padre a partir del don del Espíritu, esto es, de la fuerza, del aliento que impulsara al mismo Jesús como enviado para llevar al cabo la obra del Padre en el mundo: “Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede trabajar”.

Con todo, el envío de los discípulos en función de la continuidad de la causa de Jesús habrá de tener la misma calidad crítica con la que él mismo trabajó en la obra del Padre:

“Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos”, en el entendido que el perdón significa la cancelación absoluta del pasado para permitir que el hombre se abra al futuro de Dios.

Correlativamente, la retención del pecado no se refiera tanto a la condenación, cuanto a mantener la imputación de cuanto niega y se opone al futuro que viene de Dios en forma de bienestar en todos los ámbitos de la vida de sus criaturas.

Resulta, pues, sobrecogedora la responsabilidad de quienes acepten continuar con honestidad la obra del Padre, la praxis del Reino de Dios, puesto que, si en las palabras, las obras y la persona de Jesús de Nazaret sus contemporáneos no se vieron confrontados con un simple rabino judío sino con Dios mismo, en la continuidad de la causa del Maestro, el mundo ha de verse confrontado no con una institución puramente humana, sino con el propio Jesús —con todo lo que esto supone— en el horizonte del Evangelio.— Mérida, Yucatán.

