Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

“¡A ustedes los vamos a mandar a los campos de concentración de Chechenia, maricas de mierda!”, fue el mensaje que recibió un activista de derechos humanos que la semana pasada estuvo asistiendo al Congreso de Yucatán para exigir a las y los diputados que cumplan lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo recomendado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre modificar las leyes locales para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

No podemos minimizar mensajes de odio como el anterior ni esperar a que la violencia escale a niveles más graves para actuar. Ya es suficientemente preocupante que Yucatán ocupe el octavo lugar en crímenes de odio por homofobia y transfobia en México, según la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio.

La proliferación de mensajes y discursos de odio ha aumentado a la par del auge de políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro que usan a las minorías —sean migrantes o personas LGBT— como chivos expiatorios para desviar la atención del fracaso de las políticas económicas y de seguridad que han generado desempleo, pobreza, desigualdad y violencia.

Los mensajes y discursos de odio también pueden circular con mayor facilidad gracias a redes sociales, plataformas y servicios de mensajería como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp.

“La gente está expresando más odio ahora porque hay muchos más medios que dan voz a opiniones y demandas razonables e irracionales. La gente en los más altos mandos está permitiendo que otros que jamás habrían expresado su odio ahora lo hagan públicamente. Y ese es un gran cambio”, declaró el director de cine Steven Spielberg en una entrevista para “The New York Times”. “Ninguno de nosotros podemos solamente ser testigos de nuevo”, subrayó.

Frente al “repunte mensurable de antisemitismo”, Spielberg decidió reestrenar “La lista de Schindler”, el dramático filme que dirigió en 1993 sobre Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de mil judíos polacos de morir precisamente en campos de concentración al contratarlos como trabajadores en su fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Vale mucho la pena volver a ver la Lista de Schindler en 2019, cuando existen más de once mil publicaciones en Instagram con la etiqueta “#JewsDid911”, es decir, noticias falsas antisemitas que acusan a los judíos de ser los autores de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Jonathan Albright, director de investigación en el Centro How para el Periodismo Digital de la Universidad de Columbia, confirma la preocupación de Spielberg: “Las redes sociales están envalentonando a la gente para que cruce los límites y se comporte de manera extrema respecto a lo que está dispuesta a decir para provocar e incitar a otros (…). Está claro que el problema está creciendo” (“NYT”, 2-11-18).

En su trabajo para la Liga contra la Difamación, el investigador de la Universidad Iberoamericana Mauricio Meschoulam argumentó que la “pirámide del odio” se conforma por una base de actitudes sesgadas, tales como estereotipos, comentarios desconsiderados, el miedo a la diferencia, el lenguaje no incluyente, las microagresiones, la justificación de los sesgos propios al buscar personas que piensen de manera similar y la aceptación de información falsa.

Sobre la base de las actitudes sesgadas se levanta un segundo nivel de actos sesgados, como el bullying, la ridiculización, las calumnias, los insultos, la exclusión social, la deshumanización y los chistes prejuiciosos. A su vez, este nivel soporta otro, el de la discriminación, ya sea económica, política, educativa, laboral, de vivienda y en el sistema de justicia.

Las bases anteriores sostienen la violencia motivada por sesgos, ya sean asesinatos, violaciones, asaltos, incendios, terrorismo, vandalismo, profanación y amenazas. Todos los niveles anteriores soportan, finalmente, la punta de la pirámide del odio: el genocidio, o acto de aniquilar sistemáticamente a un pueblo entero.

No podemos minimizar entonces los mensajes de odio que circulan en redes sociales. Como ha sido documentado, los mensajes de odio contra el islam divulgados en Facebook por militares de Birmania fueron parte importante del genocidio cometido contra la población rohinyá en ese país.

Por todo lo anterior, resultan muy preocupantes las declaraciones prejuiciosas de diputados como Rosa Adriana Díaz Lizama, Felipe Cervera Hernández y Miguel Edmundo Candila Noh, que reproducen la base de la pirámide del odio en Yucatán (ver el artículo de Antonio Salgado publicado ayer en este mismo espacio). Como institución, el Congreso de Yucatán sostiene otro de los niveles de la pirámide del odio: la discriminación, pues no permite a las parejas del mismo sexo gozar de las mismas libertades que las parejas heterosexuales en Yucatán.

Diputadas y diputados de Yucatán: su resistencia a cumplir lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo recomendado por la CNDH y otros organismos internacionales de derechos humanos, así como las declaraciones discriminatorias de algunos de los legisladores, constituyen las bases del odio y permiten mensajes de odio como el de mandar a las personas LGBT a campos de concentración. Insisto: lo primero y lo mínimo que deben hacer es reconocer el matrimonio igualitario en las leyes locales.

Pero en un contexto de auge de discursos de odio, el Congreso debe hacer más. Debe hacer también campañas sobre los derechos LGBT. Así como Spielberg decidió proyectar de nuevo “La lista de Schindler”, el Congreso de Yucatán podría organizar ciclos de cine sobre los derechos de la población LGBT. Podría incluir “The Case Against 8”, el documental sobre la batalla legal contra la Proposición 8 que prohibía el matrimonio igualitario en California y que fue anulada por la Suprema Corte de Estados Unidos. Podrían agregar películas como “Milk”, sobre el defensor de los derechos civiles homosexuales Harvey Milk; “Pride”, sobre la lucha de activistas LGBT en solidaridad con las familias afectadas por la huelga minera en el Reino Unido; “Una mujer fantástica”, sobre una mujer transexual chilena que sufre la transfobia de su entorno (y que ganó el premio a la mejor película en habla no inglesa en los Oscar el año pasado). No podemos solo ser testigos del odio.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cephcis-UNAM