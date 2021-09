Mérida resiste los embates económicos

En el umbral

Gonzalo Navarrete Castilla (*)

La pandemia de Covid-19 ha sacudido los cimientos más profundos de la civilización en todo el mundo. Ha obligado a todos a repensar y replantear nuestra forma de vida, la forma de relacionarnos y de desarrollar nuestras economías.

Por supuesto, Mérida no ha sido la excepción. Nuestra ciudad tuvo, como muchas otras en el mundo, que tomar medidas excepcionales para salvaguardar la vida y la salud de las personas. Estas medidas, invariablemente, afectaron el desarrollo económico de la ciudad pues se perdieron empleos, cerraron empresas y el panorama de ese tiempo no era muy alentador.

Sin embargo, a pesar de la tragedia podemos sentirnos entusiastas con miras al futuro. No todo se perdió ni todo está perdido, es más, todo lo contrario. Mérida, una vez más, demuestra su nobleza y lealtad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al segundo trimestre de 2021, Mérida se ubica dentro de las diez ciudades con más ocupación del país. Lo que quiere decir que, a pesar de todos los embates feroces en materia de salud y economía, Mérida sigue de pie, a diferencia de muchas otras ciudades del país donde las consecuencias económicas y sanitarias han sido mucho más duras.

El dato que presenta Inegi pudiera parecer menor. No lo es. Esa posición con respecto al resto del país significa algo. Significa que en Mérida no solamente no hubo un derrumbe absoluto e irreparable del empleo, sino que además seguimos en el umbral de ser la ciudad con más empleo en todo México.

Muchas causas pueden ser atribuibles a esta realidad, por ejemplo: el meridano, el propio yucateco, que no le teme al trabajo y que a pesar de las condiciones más duras está dispuesto a emprender, está dispuesto a buscar empleo y está dispuesto a luchar para salir adelante.

Por supuesto, también se ha de mencionar algunas de las acciones tomadas por las autoridades municipales y estatales. Hubo una rápida reacción para colocar varios millones de pesos a través de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas a través de programas ya existentes y, al mismo tiempo, se crearon programas emergentes como el Fondo Emergente de Recuperación Económica de Mérida (FEREM), para reforzar estos créditos que permitieron a cientos de empresas seguir compitiendo en condiciones de mercado fortísimas.

A la luz de hoy, esas políticas, rindieron frutos y fueron exitosas. Sin embargo, no debemos demeritar nuestro papel como sociedad. El logro es de todos, sociedad y gobierno en su conjunto.

¿Qué hacer con esta privilegiada realidad? La respuesta es sencilla, pero conlleva implicaciones que no lo son tanto. Se deben seguir generando políticas públicas que generen más empleos para nuestra Mérida y así alcanzar todavía una mejor posición con respecto a la actual. Esto se traducirá, lógicamente, en más empleos para la gente, mayor seguridad y certeza económica para las familias meridanas que se siguen viendo afectadas por la pandemia y por las medidas restrictivas impuestas para mitigar su propagación; asimismo, la mejora en este indicador será un atractivo más para atraer y captar inversiones que nos permitan hacer de la reactivación económica un proceso más rápido.

Es tiempo de redoblar los esfuerzos para dar esos pequeños pero importantes pasos que traerán consigo grandes beneficios para la sociedad. Se requiere compromiso y rigor técnico que, afortunadamente, han sido varias veces demostrados por la autoridad municipal en los últimos años y, por supuesto, la voluntad irrestricta para poner en alto el nombre de Mérida en materia de ocupación y empleo como lo está en muchos otros indicadores.— Mérida, Yucatán.

gonzalo.nava.castilla@gmail.com

Abogado