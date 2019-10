México debe destituirlo

¡Desgobierno!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Yo, como el archidemonio, llevaba un infierno en mis entrañas; y, no encontrando a nadie que me comprendiera, quería arrancar los árboles, sembrar el caos y la destrucción a mi alrededor, y sentarme después a disfrutar de los destrozos”.—Mary Shelley, filósofa, dramaturga y escritora británica

¡El caos es imparable! No tenemos por qué voltear a ver a otros continentes, a otras naciones o a otros pueblos, cuya historia actual está caracterizada por la miseria, por la hambruna, por la corrupción, por la impunidad, por el desorden, por la delincuencia, por el robo, por el secuestro, por la desaparición, por el asesinato, por la guerra… por la brutalidad de la muerte no deseada. ¡No! Todo lo anterior, y más, está en México, como máxima expresión de un nuevo régimen: la Cuarta Transformación, misma que supera todo lo inimaginable.

El mexicano de bien está vapuleado a su máxima expresión. El sistema político no acepta al pensador, no acepta al estudioso, no acepta al trabajador, no acepta al emprendedor, no acepta al triunfador de la vida. Para tal efecto, las leyes están siendo transformadas para amedrentarlo como punto de partida, para despojarlo de sus bienes ganados por su trabajo de años y para privarlo de su libertad; lo anterior, por haber contratado al personal “equivocado”, por haber realizado un trámite “equivocado” o por haber estado en un lugar “equivocado”. Solo por haberse “equivocado” es… ¡delito!

Esto no es un nuevo régimen político. Esto es una nueva anarquía con una “muy profunda” visión retrógrada, aprovechando el clamor de venganza “muy profundo” de una sociedad irritada contra el pasado inmediato. Andrés Manuel López Obrador es el principal resentido, debido a un sentimiento “muy profundo” de acabar no nada más con sus adversarios políticos, sino también con la sociedad que en una actitud “muy profunda”, lo está permitiendo. No faltan los alabadores, el “pueblo bueno y sabio” y el mexicano de mal, que todo le apoyan, que le aplauden y que lo inmortalizan.

A través del presente texto, planteo la pregunta a las fuerzas armadas que merecen y tienen mi total respeto como ciudadano. ¿A quiénes son leales? Al Presidente, cuyos actos están aniquilando hasta las instituciones. O, a la Patria. Nunca creí ver cómo los soldados ni mucho menos altos rangos militares de México son insultados, golpeados y asesinados, sin la protección superior y legal. Por órdenes presidenciales, exponen la vida absurdamente porque no pueden revertir de manera tajante —conforme su formación— una situación de emergencia. Todo, porque el titular del Poder Ejecutivo recibe instrucciones del bajo mundo del poder, en sus diferentes ramificaciones.

¡El caos derrotó al orden, porque está mejor organizado!

La misma pregunta, la planteo al sector empresarial. ¿A quién es leal? A un solo hombre o a la Patria. La misma pregunta, la planteo a la sociedad. ¿A quién es leal? A un solo hombre o a la Patria. No es un juego. Tarde o temprano, la tendrán que responder.

El archidemonio, lleva el infierno en sus entrañas. No acepta la comprensión. Está arrancando los árboles de la vida, sembrando el caos y la destrucción a su alrededor para, después, sentarse a disfrutar de los destrozos.

Está construyendo su transformación, pero está destruyendo al Estado.

El país en el que nacimos, se cae en pedazos.

México… ¡tiene que despertar!

México… ¡tiene que destituirlo!

No vivimos mal, vivimos peor.

¡Desgobierno!— Cozumel, Q. Roo.

arevalo61@yahoo.com.mx

Periodista