México, enfrentado otra vez

El programa del gobierno ante la pandemia

Juan Chaia Shaadi (*)

El pasado 5 de abril, frente a la megacrisis económica que ya está afectando a México debido a la pandemia del Covid-19, el titular del Ejecutivo federal anunció que emitiría un mensaje a la nación, para presentar un plan de reactivación que permitiera resolver o al menos paliar sus efectos.

Ese anuncio despertó una gran expectativa en la mayoría de los sectores socioeconómicos y territoriales del país, sobre todo por la caída libre que están teniendo particularmente dos parámetros fundamentales: el empleo y el crecimiento económico.

Se tenía la esperanza de que el Presidente, con una visión de estadista, presentara apoyos e instrumentos de solución a su alcance para todos los mexicanos, ya que a todos golpea sin excepción esta crisis, no solo a los pobres.

Marcada frustración causó que su discurso tuviera un contenido político, diferente a lo que anteriormente había propuesto. Para fines didácticos, resumo su mensaje en tres tiempos: en el primero informó de los resultados obtenidos por la administración federal en el trimestre enero-marzo del ejercicio 2020; información a su estilo, pues solamente habló de lo bueno que hizo y omitió presentar los resultados negativos que hubo en ese periodo, así como de los pendientes más urgentes que como país tenemos.

En el segundo tiempo, comunicó su plan de trabajo para el resto de este año (abril-diciembre) con una “danza” de cientos de cientos y miles de millones de pesos a erogar y la promesa demagógica de que en los próximos nueve meses se generarán dos millones de nuevos empleos, obviamente sin detallar cuántos y en qué sectores (público y privado), en qué entidades federativas, en qué proyectos (de inversión o gasto) y con qué calendarización se tendrá este incremento.

Al respecto, cabe aclarar que en la época de mayor bonanza económica que ha tenido México en la última centuria, allá por los años 60 (1960-1970), con una tasa de crecimiento ligeramente superior al 6%, el mayor número de nuevos empleos por año creados fue de 800,000.

Finalmente, el tercer tiempo del mensaje lo dedicó a la presentación de un anticipo básico de la retórica que él y sus seguidores manejarán en el siguiente proceso electoral federal, para elegir a la próxima Cámara de Diputados, que tomaría posesión el 1 de septiembre de 2021, y que en esencia se refiera a la necesidad de que Morena continúe controlando abrumadoramente al Congreso de la Unión para que pueda consolidarse la Cuarta Transformación.

Al respecto, vale la pena formular algunas observaciones, no sin antes lamentar mucho el ambiente de polarización que está viviendo el país. El Presidente ha insistido en la necesidad de que el país mantenga la unidad nacional para hacer frente de manera más eficiente a la pandemia, pero en la práctica personalmente mucho ha contribuido a fomentar un ambiente de resentimiento contra la clase empresarial, que guste o disguste a quien sea, es el sector que más contribuye al desarrollo del país.

Estadísticamente, la contribución marginal para el crecimiento de México por la inversión del sector privado, tanto nacional como internacional, es del 80% y el 20% restante es el tamaño que corresponde a la inversión pública.

Las diatribas de Presidente, un día sí y al siguiente también, sus constantes descalificaciones (fifís, conservadores, enemigos de AMLO y, por consiguiente, enemigos de México, etc.) y en algunas ocasiones hasta difamatorias, ha generado un enfoque popular negativo en la valoración que se hace de la participación empresarial en los procesos productivos.

Lo que no toma en cuenta el primer mandatario es que golpear incesantemente a quienes contribuyen a la formación de la riqueza nacional solo conduce a que decaiga el Producto Interno Bruto, a que México disminuya su crecimiento. Nadie niega la vital importancia de la clase trabajadora, indispensable para que la planta productiva alcance el éxito esperado, pero para este logro también son necesarias las estructuras de financiamiento y organización.

El punto ideal en este sentido es, a mi juicio, el modelo de socialismo humanista manejado principalmente por algunos de los países de Europa, en el cual la dirección y el control de las empresas recae en una cogestión de las mismas, en una conducción armónica y conjunta de propietario y trabajadores.

Otro punto que vale la pena analizar, señalándolo con absoluta honestidad, es el destino al cual se dirigen los distintos apoyos que ha prometido AMLO a los pobres. Primero los pobres, ha exigido incesantemente el Presidente, pero no ha precisado a qué pobres se refiere. En los últimos 12 meses he recorrido diversos lugares de Yucatán, Nuevo León y Ciudad de México, y aproveché la oportunidad para dialogar con cientos de mexican@os que se ubican en el rango entre la pobreza y la pobreza extrema (que perciben hasta una vez el salario mínimo por familia) y me he topado con una sorpresa: la inmensa mayoría de ellos no ha obtenido los beneficios, o solo alguno de ellos, de lo que ha prometido AMLO.

A partir de este dato me surge la duda de a qué pobres se refiere el líder de este país y lógicamente la suspicacia de que los programas de bienestar público federal quizá estén encauzados principalmente para los militantes y simpatizantes de Morena, segmentados y perfectamente definidos por territorios y distritos electorales, a lo largo y ancho del ámbito nacional.

La oposición

En esta línea de reflexión y de acción política, bien valdría que los ineficientes y muy onerosos partidos políticos de oposición, llámense PRI, PAN, PRD o como sea su membrete, realicen un análisis profundo y responsable de este delicado asunto, no vaya a ser que estemos en presencia de una compra masiva de votos.

Y ya entrados en análisis, que en forma minuciosa también revisen exhaustivamente los contratos más cuantiosos de obra pública federal, particularmente los de sus proyectos íconos (aeropuerto Felipe Ángeles, refinería Dos Bocas, Tren Maya) que, como es del conocimiento público, en su inmensa mayoría (86%) fueron convocados sin licitación pública sino por asignación directa, y que su monto global asciende a varios cientos de miles de millones de pesos.

En relación con estos últimos, es necesario reiterar que es obligación del gobierno federal asegurar que México tendrá el mayor número de instalaciones, equipamiento y personal médico necesarios para atender a los pacientes infectados por esta pandemia, particularmente en el mes pico del problema, que será en mayo próximo. Y que si, dada la limitación de ingresos públicos sufrida este año, hay necesidad de fijar prioridades, sin el menor asomo de duda, la salud y la vida de los mexicanos está muy por encima de los muy cuestionados técnica y financieramente proyectos “íconos” impuestos por la autoridad presidencial, cuyo proceso de ejecución puede diferirse un par de meses más, mientras se atiende esta emergencia nacional.

Una última observación: que se tengan muy presentes la totalidad de los mexicanos (trabajadores y empleados de salud, enfermer@s, residentes, médicos, doctores, especialistas y directivos hospitalarios, así como miembros de la Guardia Nacional, servidores públicos y elementos de la sociedad civil) que han ofrecido su vida para salvar a las de los demás connacionales afectados.

Ellos son los verdaderos héroes nacionales y el gobierno deberá concederles la más alta condecoración que en México se otorga al patriotismo. Su hazaña deberá quedar inscrita en los anales del país.— Mérida, Yucatán.

Empresario y activista

