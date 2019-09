¡México esclavizado!

¡Libertad!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Nada es tan desalentador como un esclavo satisfecho”.— Ricardo Flores Magón, periodista, escritor y político mexicano

¡Septiembre! Tiempo en que los mexicanos no unidos, “marcados” con base en nuestra tendencia política, en nuestra clase social y en nuestra religión profesada, celebramos no la Independencia de México, sino el inicio de la lucha armada precisamente para reclamar el justo derecho de la libertad. Si bien se ganó el derecho, a sangre y fuego hasta llegar a sacrificarse miles de vidas, a la libertad, la mayor parte de los mexicanos renunciaron al derecho de la libertad.

Muy difícil escribir estas líneas, tomando en cuenta mi estado de humor, porque sinceramente no soy feliz por la situación que atraviesa mi país. Muchos responderán: ¡lárgate! Lo pienso seriamente. Todo es una simulación, porque México está esclavizado no por el yugo español. Algo peor, por el yugo mexicano. Sangre de nuestra sangre. México perdió su libertad, porque a pesar que “el cielo un soldado en cada hijo” le dio, muchos “soldados” tuvieron y tienen un precio.

Traidores a la madre patria que, cuando llegue la muerte, nada se llevarán porque conocerán la muerte de la muerte. Y, la muerte solamente los reclamará a ellos, no a su soberbia destructiva, no a sus riquezas económicas, no a sus bienes materiales, no a su actitud miserable. La muerte es la muerte.

Por lo pronto en vida, ahí están envueltos en una clase política —como ha sido la propia historia de México—, robando al unísono todo a su paso como la razón y la dignidad del “pueblo bueno y sabio”. El mayoritario, el que aporta los votos para el sostén de una nueva dictadura que desprecia el avance social, la preparación académica y el progreso nacional, porque para los retrógradas México es su “territorio”, no la República.

¡Ahí está! Andrés Manuel López Obrador. El hombre de la Cuarta Transformación. Él cree que lo es todo.

En el México “independiente”, cuyos servicios de salud pública son la antesala de la muerte, previo sufrimiento de los esclavos. En el México “independiente”, cuya educación está secuestrada por iletrados para obstaculizar el aprendizaje y la formación evolutiva de los esclavos. En el México “independiente”, cuya impartición de justicia aplasta al hombre bueno y alienta al hombre malo. Todos, de alguna u otra manera, esclavos.

En el México “independiente” apartado del mundo.

En el México “independiente” sometido, a 209 años de iniciada la lucha por su independencia, a Estados Unidos. A otro imperio. A un solo hombre por la reelección. A Donald Trump que “construyó” el muro que prometió a su pueblo para impedir la invasión de los miserables, llegados del Sur. Un muro más extenso hecho en México y pagado por México.

En el México “independiente” sometido por la guerra. La de la delincuencia organizada, avalada por el propio gobierno.

En el México “independiente” alejado de la civilización.

Nada es tan desalentador como un esclavo satisfecho. Nada es tan desalentador como un pueblo esclavizado.

¿Alguien ve la libertad?

¿Alguien siente la libertad?

¿Alguien vive la libertad?

¡México esclavizado!

¡Libertad!— Cozumel, Q. Roo.

Periodista

