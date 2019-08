México inicia la vendimia

José Carlos Palacios (*)

Qué tal mis queridos lectores, hoy es un día muy especial, ya que oficialmente comienzan las vendimias en todos los territorios del país en donde se plantan uvas.

Se denomina “vendimia” a la recolección de las uvas, generalmente a las que servirán para la producción de vino; en el caso de las uvas de mesa, es “cosecha”.

El periodo de cosecha varía según los hemisferios, por ejemplo, en la parte sur del hemisferio, las vendimias son de febrero a abril, y el nuestro, el hemisferio norte, es de agosto a octubre.

¿De qué depende la vendimia? De muchos factores, el más importante es que la relación porcentual entre los azucares y los ácidos en el grano de uva hayan alcanzado el valor óptimo para el tipo que vino que se desea producir. Los otros parámetros que tienen que tener cierto tipo de uvas depende de condiciones climáticas, como la latitud (si está dentro de los paralelos 30 y 50 del hemisferio; si la uva está un poco alejada de ese rango tendría una maduración más tardía; según la zona de producción, las uvas más expuestas al sur del hemisferio norte maduran más rápido, debido a la altitud, a mayor exposición de horas de sol, mayor garantía de maduración temprana).

También depende del tipo de uva, los viñedos de uva blanca maduran por lo general antes que las uvas negras; tipo de vinos, estas maduraciones tienen que ver por la mayor o menor presencia de algunos componentes tales como azucares, ya que el azúcar elevado aumentará el grado alcohólico del vino producido, además, la cantidad de azúcar es indispensable para iniciar la fermentación alcohólica.

Otro papel fundamental son los que tienen los ácidos, ya que las sustancias ácidas son necesarias para evitar la proliferación de bacterias causantes de enfermedades, como para la conservación del vino; componentes aromáticos, van en una cierta variación durante la maduración de la uva, contribuyen a determinar las características orgánicas del vino.

Otros factores a determinar para que la vendimia sea lo más sana posible es que la uva debe de estar seca a la hora del corte, si el día programado para la cosecha llueve, hay que esperar, ya que la lluvia hace que se bajen los grados de acidez, y no necesito que en ese momento se me bajen los valores, tanto de acidez, como de azucares, para ello haré un muestreo con un aparato llamado refractómetro, para obtener el justo valor al momento. Otro paso importante es que se haga una vendimia nocturna o casi al amanecer para evitar altas temperaturas al momento de la pizca o corte con tijeras, que es la acción de recolectar las uvas, tratando de no lastimar el racimo. Y si cortamos la uva temprano, impedimos que fermente. Se debe de recolectar en cajas con poca capacidad para no aplastar las uvas de abajo, normalmente se hace en canastas o cajas plásticas duras que no abarcan más de 18 kilos de producto. Y una vez recogidas, no deben de pasar mucho tiempo entre el viñedo y la bodega o cámara frigorífica fresca, para su posterior estrujado.

Una vez que se levanta toda la cosecha, los trabajadores por fin podrán celebrar que ha sido un éxito y que, gracias a Dios, volvemos a renovar esperanzas en el vino nuevo que los enólogos nos darán en el próximo año.

Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por los viñedos, nos vemos hasta la próxima semana. ¡Salud y viva el vino nuevo!

Sommelier