México libre sí, pero...

¡Caldenerón!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

Los partidos políticos no mueren de muerte natural; se suicidan —José Enrique Rodó, escritor y político uruguayo

México necesita ser libre, nuevamente libre. Lo que realmente significa la palabra libre. Algún tiempo lo fue. No fue mucho tiempo. Pero, lo fue. Hoy está preso, condenado por la clase política en pleno proceso de descomposición. Hoy está destruido, deliberadamente por malos gobiernos en plena decadencia social. Hoy está menospreciado, cínicamente por los partidos políticos en plena putrefacción. No todo empezó hoy. Empezó ayer. ¡Sí! Millones de mexicanos anhelamos un México libre. Luchamos todos los días por un México libre. Exigimos la reivindicación de la vida social. No con un nuevo partido político. Por dignidad. Por orgullo. ¡Por amor a México!

La asociación México Libre presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su solicitud de registro como partido político, después de cumplir con ciertos requisitos como los hechos de acreditar a 312 mil afiliados y haber realizado más de 250 asambleas. En vísperas de un nuevo proceso electoral, en 2021, México vuelve afrontar una amenaza más a las ya sumadas, que por cierto son muchas, como lo es el inminente nacimiento de un nuevo partido político. Irónicamente, bajo el nombre de México Libre.

Margarita Zavala de Calderón presentó la solicitud. La misma Margarita que fungió como Primera Dama durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). La misma Margarita quien no apoyó a Josefina Vázquez Mota como candidata por el PAN a la Presidencia de México en las elecciones de 2012, por instrucciones de su esposo quien, en todo momento, la odió. La misma Margarita quien declinó la candidatura independiente por la “Silla del Águila” en la recta final del Proceso Electoral de 2018, bajo el argumento de “honestidad política” y “para dejar en libertad” a sus seguidores. Bastó un debate presidencial para ubicarla en cuarto lugar en la intención del voto, entre otros factores.

¡Ni Felipe Calderón ni Margarita Zavala están trabajando por un México libre!

La periodista Anabel Hernández en su libro “México en llamas. El legado de Calderón” (lectura obligada en los tiempos actuales) desenmascara al verdadero Felipe Calderón. El mismo Felipe que, como Vicente Fox su antecesor, desechó la oportunidad histórica de transformar a México. ¡En sus épocas, la palabra favorita era “cambio”! El mismo Calderón quien traicionó los principios y desdibujó la imagen del PAN. El mismo Calderón quien antes de apoyar a Josefina Vázquez Mota, prefirió operar a favor de Enrique Peña Nieto. El mismo Calderón que dejó un país ensangrentado, corrupto e impune.

En el capítulo I Caldenerón se lee: “Calderón estaba festivo apenas semanas después de la debacle electoral del PAN en la elección presidencial, en la que la sociedad mexicana le pasó la factura de su terrible gobierno. Para celebrar el cumpleaños de Margarita organizó una comida el 23 de julio en la residencia oficial, a la que invitó a nutrido grupo de amigos”.

En otro párrafo:

“El comentario sobre las recetas de la madre de la primera dama fue el pretexto para un ‘espontáneo’ e inusitado suceso. —Es lo que comía Margarita— dijo doña Mercedes Gómez del Campo en voz alta—. Ojalá el recetario te sirva para dentro de seis años.— ¡Margarita 2018!, ¡Margarita 2018! —comenzaron a gritar algunos comensales. —Bueno, ¡no dijeron para qué!— bromeó la primera dama, sonriendo.

“—Para la campaña presidencial —secundó Felipe Calderón, haciendo evidente que las intenciones de que su esposa fuera candidata del PAN a la presidencia en 2018 no eran solo una excentricidad de fin de sexenio, sino una amenaza”.

Margarita Zavala fue candidata en 2018, pero con una actitud cobarde abandonó la contienda, porque no tuvo el valor de soportar lo que soportó Josefina Vázquez Mota, seis años atrás. Algo como la Ley de Causa y Efecto: lo que desees para los demás, también te pasará a ti.

Ahora, Felipe Calderón y Margarita Zavala operan para crear un nuevo partido político, encaminado al suicidio sin haber nacido.

Con personajes como ellos, México está condenado —en la actualidad— a lo peor de lo peor de la clase política.

México libre sí, pero sin… ¡Caldenerón!— Cozumel, Quintana Roo

Periodista

