Mi padre no fue famoso, pero dejó huella

Luis Jorge Vela Sosa (*)

“A los amigos se les quiere con todo y sus defectos”. “Para decir mentiras y comer pescado hay que tener cuidado…” “No se puede educar acostado en tu hamaca...”

Estas y muchas otras frases solía decir mi padre. No son frases célebres ni famosas, tampoco lo fue mi padre, pero en mis memorias y ya entrado en mis años más maduros me doy cuenta que en él tuve lo que todo niño hubiera podido desear y admirar en el suyo.

Mi padre no fue famoso, pero fue artista y es que muy pequeño y al morir mi abuelo, cuando él tenía apenas 8 años, emigró de Ticul a Mérida junto con su madre y su hermano, en donde a muy temprana edad aprendió su primer oficio… sastre. Ahí entre las jornadas y la tela descubrió que podía cantar con muy buena entonación las melodías de su época.

Ese talento le hizo formar parte de diversas agrupaciones musicales, con las que lo mismo amenizaba reuniones y eventos sociales que realizaba giras por diferentes lugares como el centro del país e incluso fuera de él, llegándose a presentar en ciudades de Centro América.

En las pláticas entre adultos, en las que “cuidadito fueras a interrumpir”, recuerdo que hablaban de José León Bojórquez, Ponciano Blanqueto, Alfonso Madariaga, Rubén Estrada y su conjunto Mayaland, Ray Montoya, entre otros grandes músicos de la época… mi padre trabajó con todos ellos.

No olvido la primera vez que lo vi cantar. Fue precisamente en su pueblo natal, en Ticul. Ahí tuvo oportunidad de compartir el escenario con una mujer que despuntaba en su carrera, Imelda Mézquita, artista de una gran voz que con los años se haría llamar Imelda Miller y quien sería una intérprete reconocida en el país.

Una anécdota que escuché en varias ocasiones sobre mi padre es que su capacidad vocal era tal, que podía cantar sin micrófono y aun así imponerse a los músicos de la orquesta y a sus instrumentos … y ustedes díganme ¿a qué hijo no le gusta escuchar que su padre puede o podía hacer cosas que pocos pueden? Es una anécdota que pudiera escuchar toda mi vida.

Y es que mi padre, además de haber sido cantante, fue policía. Trabajó en el Departamento de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado como titular de la Comandancia de la Policía Judicial, bajo la jefatura de don Ernesto Abreu Gómez, destacado criminalista de aquel entonces.

Mientras otros niños competían entre ellos para ver quién tenía el papá más fuerte, el mío investigaba y encarcelaba a los tipos malos; en mi percepción, no había mejor ejemplo de fortaleza que él.

Sus últimos años en el servicio público los pasó en Tekax y Valladolid, desempeñándose como agente investigador del Ministerio Público, en donde se jubiló y poco tiempo después falleció a los 59 años por complicaciones de la diabetes que sufría y que ya le había ocasionado la pérdida de una pierna.

Corta vida

Su corta vida no fue impedimento para dejarme gratos recuerdos; es así que cada vez que me subo a un avión me acuerdo de él, porque con él me subí por primera vez a una aeronave. Cada vez que piso la arena me acuerdo de cuando nos llevó a Acapulco, a Sisal, a Chelem, a Progreso… tal vez por eso disfruto mucho la playa.

Con él supe lo que era subirse a un tren, también a un autobús en un viaje de más de 22 horas, a una lancha y vencer el mareo para que me mirara con orgullo, sentimiento que con el tiempo me demostró que sentía, pero la verdad es que yo siempre me sentí y sentiré más orgulloso de él.

Si bien todas esas experiencias fueron gratas, la más importante de entre todas ellas siempre fue respirar y sentir su presencia como padre.

Con el paso de los años, y a pesar de ya no estar entre nosotros, el viejo se hacía presente hasta en los momentos menos esperados, como en una ocasión, siendo yo un adulto, un candidato por la Alcaldía de Mérida me invitó a formar parte de su campaña y al término de la última rueda de prensa me tomó del brazo y me dijo: “Cada día te pareces más a tu padre...” y con palabras emocionadas le contesté: “Le agradezco mucho que en éstos momentos álgidos de su vida política usted se acuerde de él”, me miró fijamente y con toda seriedad sentenció; “era mi amigo”. Ese dialogo lo llevaré siempre en mi memoria con todo orgullo.

Y es que ese pasaje me hizo recordar que muchos años atrás, un joven líder de los campesinos fue encarcelado y que mi padre, quien ya era parte de la policía judicial, se apersonó a su celda y le ofreció su apoyo, aun a sabiendas que ponía en peligro su trabajo y, por ende, el sustento de su familia. Por eso, muchos años más tarde, ese mismo líder, quien ya había pasado por altos encargos en la política local y nacional, me reafirmaría que mi padre era su amigo.

Esa relación de inquebrantable amistad se había iniciado por conducto del primo hermano de mi padre, don Naxón Zapata… me queda claro que así se honraba a los amigos en aquellos tiempos y así aprendí a honrar a los míos.

Mi padre, en el esfuerzo de darnos educación nunca escatimó, como también lo hizo nuestra madre; honró a la familia hasta el tiempo que abrió su corazón a otras opciones; sin embargo nunca dejó de estar al pendiente de sus hijos y nietos.

Mi padre, como el de muchos otros hombres, será desconocido para la gran mayoría del mundo, pero el legado y enseñanzas de don Luis Gonzalo Vela Cabañas viven en mi a través de los valores de la amistad, de la honradez y del trabajo.

“A los amigos no les busques defectos”, “actúa con honestidad, que es el más grande patrimonio que le puedes dejar a tus hijos”, “educa con el ejemplo y con el esfuerzo diario, abandonando la pereza física y mental”, decía.

Todo lo anterior me mueve a reflexionar que si bien es cierto que las madres son el eje de la familia, los padres desempeñan el papel de soporte que equilibra las relaciones entre los integrantes del clan y que los hombres de una familia, son, en muchas ocasiones, reflejo de aquel padre que les enseñó a realizar sus tareas, que los alentó, consoló y levantó en momentos difíciles.

Como hijo y como persona, estoy cierto que el desanimo y la desilusión siempre fueron terreno fértil para que nuestros padres nos reconfortaran con palabras cariñosas y nos infundieran el valor para retomar nuestro camino por el que debíamos transitar en la consecución de nuestras metas.

Sirvan éstas líneas como merecido homenaje para todos los padres que brindaron amor y enseñanzas, pues estoy seguro que hoy su memoria se honra con el mismo ejemplo en los hijos de sus hijos, pues al igual que mi padre, aunque no sean miembros célebres de la historia universal, son piedra angular de nuestras vidas y de nuestra historia personal.

Por mi parte, en éste Día del Padre, el mejor de los recuerdos para el mío, una oración por el eterno descanso de su alma y con ella el deseo de ser ejemplo paterno y patente para mis hijos y mis nietos.— Mérida,Yucatán.

Licenciado en Comunicación