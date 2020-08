Mi punto de vista: recuperemos México

CHOLYN GARZA (*)

Tenemos un país maravilloso, de eso no hay duda. Por donde vayamos siempre vamos a encontrar belleza, la cual está en sus tradiciones, en su cultura que corresponde al legado de nuestros antepasados.

Sin importar las veces que visitemos una ciudad, un estado, siempre encontraremos ese “algo” que nos permite deleitarnos y comprobar que “como México no hay dos”.

No lo digo utilizando solo una frase tantas veces repetida, sino porque con tristeza observo que no estamos cuidando a nuestra casa común, a nuestro país, y lo estamos dejando en manos de quienes ni lo aman, ni lo protegen, mucho menos les importa lo que le ocurre al México nuestro.

Nunca como ahora habíamos estado tan divididos, polarizados y humillados y todo por la ambición de poder, por el rencor de quien está muy lejos de sentir empatía con el pueblo. Sus actitudes así lo demuestran. Día a día sale a despotricar contra el pasado, sembrando odios y resentimientos en lugar de hacer un llamado a la unidad.

No hay liderazgo, no un buen liderazgo. Lo que hay es un individuo con enormes complejos en el que aflora la pobreza moral. Quien no conoce de ética ¿qué puede ofrecer?

Una bella definición del Gran Matemático árabe Al Juarismi (Abu Abdaliah Khwarizmi) sobre el valor del ser humano, que en lo personal comparto es: “Si tiene ética, su valor es=1. Si además es inteligente, agréguenle un cero y su valor será=10. Si también es rico, súmele otro cero y será=100. Si por sobre todo eso es, además, una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será=1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor pues solamente le quedarán los ceros.

¡De acuerdo! Sencilla pero muy ilustrativa y certera definición. Sin valores éticos ni principios sólidos el ser humano está vacío. De ahí que se entienda el por qué hay delincuentes, individuos corruptos y muy malas personas y ¿por qué no decirlo? Malos o pésimos gobernantes.

Estamos conscientes de que México ha sido botín de traidores, de individuos corruptos que se aprovecharon de la nobleza de todos los mexicanos para llenar sus bolsillos. Se aprovecharon de la ignorancia de los pueblos marginados.

Eso y más, sabemos. Ha habido de todo en la política que ni siquiera vale la pena mencionar porque es de todos conocidos. Compadrazgos, amiguismos, dedazos y más corruptelas.

Porque si bien la corrupción ha hecho mucho daño a nuestro México, se hubiera logrado detener si no hubiera existido la impunidad. De haberse ejercido las leyes con honestidad, podría asegurar que más de cuatro estarían en la cárcel.

Sin embargo, no fue así. Las corruptelas han sido una práctica de décadas. ¿Solo de los políticos? ¿Y los líderes? ¿Solo uno o dos partidos fueron corruptos? ¿Qué hay de los principios de los militantes en un partido y cambiaron a otro, diametralmente opuesto a su ideología?

No creo que un individuo al cambiar de grupo político se despoje de su verdadero “yo”. La corrupción es una práctica que daña las arcas de gobierno, pero también a la sociedad porque en un determinado momento todos de alguna manera la llegamos a practicar.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista