Millonarios astronautas

Una discusión mal dirigida

Antonio Salgado Borge (*)

¿Es correcto que multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk o Richard Branson inviertan su dinero en proyectos de turismo y logística espacial privados cuando existen necesidades más inmediatas, como la educación o el combate a la pobreza?

Buena parte de la discusión sobre los espectaculares viajes de estos multimillonarios astronautas a la “frontera del espacio” a bordo de sus cohetes privados ha girado alrededor de esta pregunta.

La observación del uso que las personas con más recursos dan a su dinero es siempre un asunto interesante, pues arroja algo de luz sobre cosmovisiones y criterios éticos que de otra forma resultarían inescrutables. Ello, a su vez, nos permite entender mejor la psicología de las élites más elevadas y la de la sociedad de la que han surgido.

Sin embargo, enfocar la discusión pública sobre los proyectos espaciales de Bezos y compañía exclusivamente a partir de la pregunta sobre la ética en el uso que dan a su dinero implica dos errores: es improductivo y desvía la atención de asuntos verdaderamente importantes.

Es improductivo porque, más allá de lo que uno pueda pensar o no de estos millonarios, lo cierto es que estamos ante personas que, en última instancia, tienen derecho a utilizar su dinero como les venga en gana. Desvía la atención de asuntos verdaderamente importantes porque oculta tres hechos trascendentales e impactantes.

Para ver por qué, revisemos las características de estos hechos.

1) El primero de estos hechos es que en buena medida los proyectos de los multimillonarios astronautas están siendo patrocinados con recursos públicos, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, mucho se ha comentado que todos quienes compramos en Amazon hemos de alguna forma contribuido a patrocinar el viaje de Jeff Bezos.

Técnicamente hay algo de verdad en ello y en el papel esto no tiene algo de malo. Pero lo importante aquí no es que Bezos compre combustible para su cohete fálico con los ingresos que obtiene por lo que compramos en su tienda.

Lo importante es que ha habido años en que el hombre más rico del mundo ha pagado nada o casi nada por concepto de impuestos. Esto es posible porque técnicamente, y gracias a resquicios legales, este y otros millonarios técnicamente no tienen ingresos. Es decir, parte importante de la aventura del dueño de Amazon estaría anclada en un poder económico obtenido a costa de recursos públicos.

El caso de Elon Musk es igualmente destacable. El dueño de Tesla ha recibido una cantidad impresionante de recursos públicos por concepto de subsidios para el desarrollo de tecnologías limpias. En el papel, esta fórmula ha sido un éxito. La empresa de Musk ha innovado y ha desarrollado los productos prometidos.

El problema aquí es que en realidad estos productos sólo están disponibles para un puñado de personas que pueden pagar por ellos. Por ponerlo de otra forma, el enfoque de Tesla no ha sido hacer automóviles eléctricos disponibles para las masas.

Aunque sus características son distintas, los casos de Bezos y Musk tienen en común un crucial elemento: recursos que pudieron ser públicos y utilizarse para el beneficio de las mayorías terminaron en manos de un individuo. Un buen negocio para estos millonarios, un mal negocio para la población en su conjunto.

2) Hay un segundo hecho, relacionado con el primero, que se pierde de vista al hacer girar la discusión sobre los millonarios astronautas alrededor de si es correcto que éstos inviertan su dinero en proyectos de turismo y logística espacial privados. Este hecho es que el dinero público que los astromillonarios utilizan en sus proyectos pudo haber sido destinado a la exploración espacial dirigida desde el sector público.

En este caso hay una diferencia entre el enfoque privado y el público a la exploración espacial que no es trivial. Los astromillonarios se lanzan al espacio prometiendo utilidades y diversión para un puñado de personas. Uno puede darle todas las vueltas que se quiera, pero éstos son los principales motivos de toda la empresa espacial privada.

En contraparte, la exploración espacial con recursos públicos promete conocimiento. De no ser por la fuerte inversión en este tipo de exploración, no hubiésemos podido colocar personas en la Luna ni vehículos o sondas en otros planetas o sus lunas. Tampoco contaríamos con los impresionantes telescopios y otros aparatos que nos permiten estudiar aquellos lugares a los que actualmente no podemos llegar.

De estas tecnologías se ha derivado un raudal de datos que nos han permitido entender mejor la naturaleza de la realidad, nuestra posición en el cosmos, el origen del universo y su destino. Nada de esto llegará a partir de empresas como las de los astromillonarios.

3) Finalmente, la discusión en torno al uso que los millonarios astronautas dan a su dinero secuestra y deforma un debate muy conocido en la ciencia: la controversia sobre si es aceptable que recursos que podrían ser utilizados para paliar necesidades básicas sean utilizados para otros efectos.

Esta es una discusión altamente productiva y, por ende, tendría que ser actualizada en correspondencia con el momento. Y es que, contrario a lo que se suele asumir, es un falso dilema el que nos obliga a elegir entre la solución de problemas urgentes y el conocimiento.

La reconocida economista Mariana Mazucatto ha desarrollado en los últimos años un formidable análisis sobre el potencial de una economía capitalista dirigida por el estado.

Recientemente, Mazucatto estudió el proyecto Apolo de exploración de la Luna desarrollado por Estados Unidos a mediados del siglo pasado.

Este proyecto se antojaba descabellado, pues se decidió llevar a personas a la Luna cuando todavía no se contaba con los recursos técnicos para hacer esta operación viable. En algunos casos, ni siquiera se conocía cómo podrían resolverse retos o dificultades. Primero se puso el fin, luego se desarrollaron los medios.

Esto no es todo. Además de insensato, el proyecto Apolo parecía superficial, pues implicaba destinar una serie de recursos públicos multimillonarios a un asunto que tenía un fin distinto a la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano.

Sin embargo, la misión de exploración lunar terminó detonando exponencialmente mejores condiciones de vida y bienestar. De esta misión se derivaron inventos, innovaciones y grandes proyectos tecnológicos.

Esto fue posible porque las empresas contratadas por el gobierno estadounidense tuvieron que generar tecnologías necesarias para cumplir con los objetivos que les fueron asignados. Para ello, recibieron recursos públicos. Esto fortaleció a industrias completas, aumentó la competitividad de empresas y generó una derrama económica sin precedente.

Pero fue el gobierno estadounidense quien dirigió el proyecto. Y este gobierno se aseguró de que su inversión fuese, ante todo, productiva para la población de su país. Esto es, no se limitó a dar los recursos, obtener los productos para el viaje a la Luna y mirar para otra parte.

Es momento de hacer un corte de caja. Hemos visto que, contra lo que puede parecer en primera instancia, los proyectos espaciales de los millonarios astronautas son financiados directa o indirectamente con recursos públicos.

También revisamos cómo de estos proyectos no puede generarse conocimiento; a lo sumo de ellos se derivarían utilidades o diversión para unos cuántos.

Finalmente, notamos que los proyectos de exploración espacial ambiciosos, cuando son bien dirigidos y encausados desde el sector público, pueden ser motores de desarrollo sin precedente.

La consideración de estos tres elementos vuelve claro por qué nuestra pregunta inicial es improductiva y desvía la atención de asuntos verdaderamente importantes. En consecuencia, la discusión sobre si es correcto que multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk o Richard Brandson inviertan su dinero en sus proyectos de turismo y logística espacial cuando existen necesidades más inmediatas, como la educación o el combate a la pobreza tendría que ser reemplazada.

En su lugar, tendríamos que estar discutiendo si es correcto seguir patrocinando los proyectos de turismo o logística espacial de un puñado de empresarios que buscan réditos económicos o diversión para unos pocos en lugar de invertir esos recursos en proyectos que pueden generar desarrollo y conocimiento.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo)