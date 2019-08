Miopía de la Federación

Ciencia y tecnología

Othón Baños Ramírez (*)

Para elevar la inversión del Estado en la ciencia se requiere más que nada de voluntad política, que parece muy tímida en el gobierno de la Cuarta Transformación. Desafortunadamente, hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado señales de que para él la ciencia y la tecnología signifiquen una palanca del desarrollo nacional.

Son muchos los problemas que enfrentan los científicos mexicanos para hacer ciencia. Sin embargo, estos problemas se pueden agrupar en dos grandes categorías que, desde mi punto de vista, son las principales problemáticas para el desarrollo científico en México: la falta de inversión en ciencia, y la inadecuada institucionalización científica. Aunque estas problemáticas están relacionadas, prefiero abordarlas por separado para enfatizar que no solo es cuestión de tener más dinero.

La ciencia es, indiscutiblemente, una actividad cara. Los microscopios, telescopios, aceleradores de partículas, espectrómetros de masas, aparatos de resonancia magnética nuclear, reactivos químicos, súper computadoras de alto rendimiento, y en general, las herramientas que utilizan los científicos para trabajar cuestan mucho dinero.

Por lo tanto, el desarrollo científico de cualquier país requiere de un gran financiamiento, que puede provenir del Estado o del sector productivo. No obstante, en México la inversión que se hace en ciencia y tecnología es insuficiente. Por ejemplo, de acuerdo con los últimos datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt), en 2009 la inversión de México en investigación y desarrollo ni siquiera alcanzó 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que, en ese mismo año, en los Estados Unidos, se invirtió en este rubro 3.04 por ciento del PIB.

Hoy día en poco más de 27 centros públicos de investigación del Conacyt y con 27,186 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (2017), junto con unas 50 universidades, conforman el entramado institucional de la ciencia que potencialmente tienen la capacidad de dar el gran salto.

El gobierno no ha apoyado adecuadamente la construcción institucional que consolide el largo aliento de varias de estas instituciones. “El desarrollo de la ciencia y la tecnología no se debió a iniciativas del Estado, se produjo gracias a la tenacidad y a la insistencia de los propios grupos de científicos, que con gran decisión mantuvieron una actividad continua y creciente en contra de viento y marea. Fue la propia comunidad científica la que promovió la formación de Conacyt (y no el gobierno), la generó y conservó la iniciativa de su propio desarrollo (y no los planes oficiales), la que fundó la Academia de la Investigación Científica-Academia Mexicana”.

A veces da la impresión de que el estado mexicano es tratado por AMLO como un ente sobrepoderoso que se puede conducir sin política. “Cada uno de los nueve presidentes que gobernaron el país en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI prometieron que al final de sus respectivos sexenios el presupuesto de inversión en ciencia y tecnología del país alcanzaría el 1.0 por ciento del PIB, en vez de ser del 0.3-0.4 por ciento, pero ninguno lo cumplió, de modo que al terminar el siglo XX, y en lo que va del XXI, México ha seguido siendo uno de los países de todo el mundo que gasta menos en su desarrollo científico y tecnológico”.

Conclusión

Falta un diseño científico y tecnológico de cara a los retos sociales del siglo XXI, que incluya un entramado institucional bien armado. La Cuarta Transformación pecará de miopía si no es capaz de promover y apoyar el diseño de una verdadera política de Estado que plantee metas ambiciosas que beneficien a todos los sectores económicos y sociales del país.— Mérida, Yucatán

bramirez@correo.uady.mx

Doctor en Sociología, investigador de la Uady