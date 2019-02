Mirar al futuro para crear

Sociedad inteligente

Alfonso A. González Fernández (*)

Los problemas que se padecen en otros estados del país parece que no nos afectan en Yucatán, porque sólo los vemos por los medios y no lo experimentamos en nuestra vida diaria. Pero las consecuencias que no podemos soslayar serán una escalada de precios en todos los bienes de consumo, ya que todos ellos llegan a nosotros “sobre ruedas”. Este es el verdadero problema.

Los grandes mayoristas están en el centro del país y si bien es cierto que la carga viene en tráileres, también lo es que las entregas denominadas “de último kilómetro” son en vehículos de tres toneladas o menores.

Por eso no podemos dejar de señalar que el costo en tiempo y acceso a combustibles traerá un incremento en los precios, pues los fletes seguro tendrán las correlaciones correspondientes.

Lo anterior nos lleva a recordar que las naciones petroleras del Medio Oriente distinguieron hace no más de 15 años que lo que les sobraba entonces en el futuro ya no lo tendrían en la misma cantidad y que los precios, en consecuencia, ya no serían los mismos. Por eso decidieron invertir en el petróleo del futuro: ciencia, tecnología, innovación (STI, Science, Technology and Innovation) y emprendimiento.

Las nuevas tecnologías

En paralelo, China y los Tigres Asiáticos han hecho lo propio desarrollando e innovando en tecnologías, lo que los ha llevado a minimizar la dependencia de recursos no renovables (que son cada vez más caros y escasos). Estos países han generado recursos innovadores, basados en el aprovechamiento de energías alternativas, algo que resulta ser la piedra angular que debemos usar para completar los ciclos de desarrollo sostenible.

Así, los precios de los nuevos componentes tecnológicos podrían disminuir, al ser más utilizados.

En algunos países están ocupados, primero, en establecer un sitio para consolidar una plataforma para empresas que desarrollen tecnología, innovación y emprendimiento, a semejanza de lo logrado, por ejemplo, en Dubái. Este país estableció en un área de 7 kilómetros cuadrados el “Dubái Oasis”, donde hay, entre otras cosas, una gran base de datos, centrales eléctricas, incubadoras de negocios internacionales y tecnología para estaciones de carga eléctrica para automóviles. Todo esto les ha servido para que la dependencia del petróleo, que hace 15 años era del 80%, ahora se haya reducido al 20%.

La apuesta yucateca

Con una posición geográfica estratégica, Yucatán necesita consolidar y complementar la infraestructura para insertarse en el contexto logístico STI (Science, Technology and Innovation) y emprendimiento. Así que la apuesta tiene que ser innovar, encontrar y desplegar nuevos mecanismos, mirando al futuro para crear el futuro.

El cambio se presenta como una consecuencia de las acciones emprendidas. La capacidad, los talentos y las ganas existen, sólo hay que ponerlos en armonía para caminar hacia el futuro de una manera más promisoria y segura. Así que esto es trabajo de todos y no debe esperar.— Madrid, España.

Presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles