La Estación

PEDRO CABRERA QUIJANO (*)

Confinados en modernas cavernas, vivimos en carne propia la célebre alegoría del Libro Séptimo de “La República” de Platón.

En la versión moderna, la luz y la verdad no provienen de afuera, su origen no es el sol ni la transparencia. Estamos en días muy oscuros, de hecho.

A diferencia de la versión platónica, en nuestro opaco confinamiento solo brilla la luminosidad de las pantallas de los teléfonos móviles y de las computadoras. Nuestras vidas regidas por una realidad virtual.

Una realidad virtual que aviva día tras día nuestros pavores y nos mantiene encerrados con cal y piedras. Las puertas con trancas y candados. Las cortinas cerradas.

Nos presentan como enemigo común un ente bautizado como Covid-19, al que debemos atajar con todo paso a la luz.

Una Matrix cuidadosa en extremo de nuestra salud que nos pide cerrar los negocios para que no se contagie nuestra segunda familia, que es la laboral; corta la circulación de sangre en las arterias de la ciudad, para no propagar el virus.

En nuestras cavernas, la Matrix nos alumbra con su lógica: sin trabajo no hay comida y, sin comida no hay cuarentena. Nos confirma que no es lo mismo el “oficina en casa” para el sector privado que para un sector público que tiene asegurada su quincena, sus aguinaldos, sus bonos y hasta se da el lujo de subir a las redes su indolencia, su insensibilidad social.

No es lo mismo luchar desesperadamente por un apoyo temporal por el empleo perdido que gozar de los millonarios apoyos por la cercanía con el poder y, en nuestras cavernas, la luz del sol nos lastima las córneas como la verdad lo hizo a los personajes de la Caverna de Platón: somos títeres de un perverso juego político, con la mirada puesta en las campañas basadas en nuestro endeudamiento público.

Iluminados por pantallas que reflejan una misma versión oficial repetida mil veces, desesperada por parecer una verdad.

A unas horas del final de la segunda ampliación de la ley seca, mañana viernes, la única luz que nos alumbra es la incertidumbre. Todos tienen la sospecha y nadie la certeza de que el reinado del comercio clandestino de alcohol se extenderá al 30 de mayo. Y la verdad está afuera de nuestras cavernas. porque no hay nada nuevo bajo el sol:

En Acanceh, el domingo aumentó a siete el número de víctimas mortales del comercio clandestino que floreció con la ley seca. En ese municipio, se vendía a $70 pesos el litro de una combinación de jugo de naranja con un compuesto isopropílico, también conocido como Propano-2, mezclado con alcohol etílico y agua. Ese químico se usa en algunos productos domésticos, medicamentos y cosméticos y no es apto su consumo humano. Los bebedores presentaron dolor de cabeza, vómitos, mareos, dificultad para respirar e incluso algunos perdieron la vista.

El impacto nacional de esta tragedia permitió desnudar que en Dzilam González y Dzidzantún la ley seca se baña en “aguas locas”, que según un interesante reporte del corresponsal Mauricio Can Tec, son una mezcla de licor barato mezclado con agua o refrescos de sabor, y el tepache mezclado con alcohol etílico.

Como cereza en el pastel, el mismo domingo, en la 49 entre 34 y 36 del fraccionamiento Bicentenario, de Umán, el presunto feminicidio de Enna Eugenia, de 37 años, puso al descubierto el consumo clandestino de cervezas para todo aquel que pague hasta $100 por una caguama. Ella y su pareja estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas hasta que comenzaron a discutir y una trama que aún investiga la policía ministerial, el cuerpo de la mujer presentó huellas de golpes y ahorcamiento.

“El mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón: todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad”, nos advirtió en su momento José Saramago, escritor y periodista portugués quien, curiosamente, tejió una involuntaria trilogía sobre las grandes pérdidas del hombre moderno: en “Ensayo sobre la ceguera”, la pérdida de nuestro sentido de la vista; en “Todos los nombres”, cómo hemos perdido nuestro propio nombre y, justamente en “La caverna”, cómo nos siembran miedo con la pérdida del empleo.

“La caverna” del Nobel portugués recrea el mito platónico y lo acerca a nuestros días. La caverna de este 2020 no es la ignorancia que nos encadena a un mundo falso, de sueños y frustraciones compartidas, donde tomamos como verdaderas las sombras que se reflejan en nuestro entorno, sino el triunfo global del capitalismo. Es la representación totémica del triunfo de esa economía y de esa clase política.

No en balde somos los ciudadanos y los empresarios quienes más hemos sufrido el impacto de esta moderna caverna y quienes, justamente en las redes sociales, nos preguntamos hasta el cansancio: “¿Alguien conoce la cifra de empleos perdidos en el sector político por la pandemia?”— Mérida, Yucatán

pedrocabreraq@hotmail.com

Empresario