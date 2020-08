Morder la mano… lamer el zapato

¡Traidores!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados. Ellos conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte”.— Otto René Castillo, poeta y activista guatemalteco

Si piensa el “pueblo bueno y sabio” que los expresidentes de México, los exsecretarios de Estado y los exfuncionarios de primer nivel emanados del PRI, del PAN y sus prostitutas ramificaciones como el PVEM, el PRD y el PT, entre otros, que cometieron actos atroces contra México, amparados por la corrupción, van a ser encarcelados… ¡está equivocado! Tampoco, nosotros como sociedad lo creemos, porque más que el respeto al Estado de Derecho, lo que está desarrollándose es uno de los capítulos más mezquinos, en cuanto a la historia de la procuración de justicia, para frenar la drástica caída del actual régimen de gobierno. Si los del pasado fueron malos, el del presente y los suyos son peores, amparados por la impunidad.

Más de 30 millones de mexicanos votaron, en 2018, por Andrés Manuel López Obrador. Motivados por el odio, por la venganza y por el castigo. ¡Bravo! Hicieron valer su poder, a través del voto libre y secreto. Todos anhelamos la verdadera transformación, empezando por “limpiar” la “imagen” del gobierno de la República. Pero todo empezó a empeorar en lo político, en lo social y en lo económico. El “perdón, pero no olvido” marcó el inicio del actual sexenio, cuando millones de mexicanos esperaban el juicio contra Enrique Peña Nieto, por mencionar uno de los “temas” de la “agenda nacional”. No pasó nada, y no pasará, porque al Presidente de México le faltó valor para enderezar al país. Para realizar literalmente una “limpia” histórica.

Lo que estamos atestiguando y padeciendo es una aberración político-jurídica no nada más para detener la reprobación de AMLO ante la sociedad, sino para empezar a “eliminar” al PAN del próximo Proceso Electoral 2020-2021, que iniciará el 7 de septiembre y cuya jornada electoral será desarrollada el 6 de junio, para la elección de más de 21 mil cargos de elección popular, esto último con base al Instituto Nacional Electoral (INE). En cuanto al PRI: el odio, la venganza y el castigo, retumban en la memoria nacional. No hay nadie que se atreva a defender lo indefendible.

Por su parte, el PAN está pagando la oportunidad histórica desaprovechada por Vicente Fox Quesada, cuando se convirtió, en 2000, en el primer presidente de México emanado de la oposición, después de más de siete décadas de dominio priista. También, en aquella época, todos anhelamos el verdadero cambio. Después de 20 años, AMLO también está desaprovechando la oportunidad histórica de transformar a la nación. Lo aberrante es la prostitución de la política. ¡Y la manipulación de la justicia!

Características

La política tiene muchas características como el hecho de que la amistad no existe, solamente los intereses, y la traición. Emilio Lozoya Austin ejemplifica la putrefacción del político. No nada más por su “desempeño” actual de hocicón del nuevo régimen de gobierno, sino por su “desempeño” pasado de comprador de conciencias para el poder en turno.

Si realmente AMLO hubiera querido castigar de manera ejemplar a sus antecesores, como Presidente de México hubiera respetado el Estado de Derecho y aplicado la ley, amparado por los poderes Legislativo y Judicial. Fortalecido por el “pueblo bueno y sabio” y reconocido por la sociedad. Pero tampoco tiene la calidad moral para juzgar, porque él también tiene un “pasado”. Y su “pasado” está muy ligado a su “presente”. Es muy peligroso escupir para arriba, porque en la cara le ha de caer…

Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados. Ellos conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte.

La desgracia nacional no tiene límites. No nada más millones de mexicanos —contados por supuesto el “pueblo bueno y sabio” y la sociedad— tienen que soportar el hedor político, sino también sus enfermedades, sus desempleos, sus crisis, sus violencias y sus miserias. ¡Al gobierno no le importa! A la distancia, la clase política se encierra en sus intereses y se enriquece, porque el pasado continúa estando presente, pero con otros personajes y con otro nombre. Ahora se llama… ¡Cuarta Transformación!

Emilio Lozoya, como muchos otros, está mordiendo la mano que lo encumbró y, al mismo tiempo, está lamiendo el zapato que lo está pateando.

No existirían este tipo de personajes, ni tampoco casos como los actuales si en México se hubiera combatido la corrupción y la impunidad.

La memoria, pero, sobre todo, la conciencia nacional deberá sacar adelante a México.

No hubo un cambio. No hay una transformación.

Solamente, la lucha por el poder y el dinero.

¡Traidores! — Cozumel, Quintana Roo.

arevalo61@yahoo.com.mx

Periodista