Mucha planeación y casi nada de acción

Las prioridades de las empresas para lograr resultados

Fernando Ojeda Llanes (*)

En una ocasión escuché que las ideas que a veces surgen de nuestra mente deben escribirse en un cuaderno de notas, para leerlas posteriormente con la posibilidad de que se trate de asuntos innovadores qué podrían llevarse a la realidad. Esto me hace recordar el proceso administrativo que se inicia con la planeación.

Planeación es el efecto de planear o planificar. Es el proceso y resultado de organizar una tarea simple o compleja teniendo en cuenta factores internos y externos orientados a la obtención de uno o varios objetivos.

En las empresas cuando surgen problemas por no alcanzar determinado objetivo, por lo general se atribuye a una falta de planeación, y como conclusión no se realizan más investigaciones para saber en la realidad cual es la causa real de haber fracasado, porque a lo mejor, es necesario hacer cambios al proyecto respectivo e intentar de nuevo llevarlo a la práctica.

En muchas ocasiones me he encontrado con lo contrario a lo mencionado anteriormente o sea, demasiada planeación pero una falta de acción, o que es lo mismo no se realiza lo planeado; esto es muy recurrente en las empresas, sobre todo cuando se trata de no haber llegado a determinados objetivos, por ejemplo el crecimiento. Para tal caso se realizan sesiones continuas para diseñar la llamada planeación estratégica, se erogan cantidades importantes de dinero para formar grupos de trabajo, contratar especialistas y finaliza con un elegante manual impreso a todo color con gráficas y fotografías que es aprobado por los altos ejecutivos y se coloca a la vista en el librero de la dirección general y solo sirve para mostrar cuando se pregunte si la empresa ha realizado o no su planeación estratégica.

El enseñar el manual apantalla, pero nada de lo expresado en éste se ha realizado, no hay acción y todo se convierte en una idea, pero a diferencia de lo señalado al principio: es un precioso manual a todo color y no un cuaderno de notas y en la contabilidad un gasto enorme. Nada de acción.

Otros casos continuos son los controles internos, sucede que cuando una empresa en verdad utiliza sus estados financieros, percibe que tiene fuertes inversiones en inventarios o en cuentas por cobrar y en otros renglones, se dedica a verificar su razonabilidad y se da cuenta de faltantes millonarios y todo por fallas en el control interno, cuando se le cuestiona a la administración responsable sobre los controles internos, responde que los tiene y presenta un elegante manual lleno de gráficas y fotografías a todo color pero nunca fue implementado y las operaciones se realizaron por líneas de experiencia de los ejecutivos, esto es otra falta de acción.

Lo anterior me lleva a insistir en que cada proyecto de la empresa tan pequeña o grande que sea debe cumplir con realizar todo el proceso administrativo que es: planeación, organización, dirección o acción y control, no en forma parcial.

Las acciones deben ser contundentes con programas de realización por actividades, asuntos, fechas de inicio y terminación, asignación de responsables y supervisores, quiere decir que la propia acción tiene su programación que no es más que un plan, pero aterrizado en momentos de acción o de actividad.

Programación es la acción de programar que implica ordenar, estructurar o componer una serie de acciones cronológicas para cumplir un objetivo. La programación incluye la especificación del algoritmo definida como la secuencia de pasos y operaciones que se deben realizar para resolver un problema.

Un programa como su definición lo indica debe ser cronológico, en la mayoría de las veces se observa que ejecutivos de las empresas cuando realizan sus planes de acción dejan de anotar fechas de inicio y terminación, por lo tanto, sus acciones no marcan contundentemente en qué momento ya el acto programado debe iniciar su funcionamiento, también dejan de asignar responsables de la ejecución por lo que se dificulta la supervisión respectiva.

En otras ocasiones en que se cuenta con los manuales de la planeación respectiva, se distribuyen las actividades a realizar sin que exista un responsable del proyecto, éste debe ser una persona proactiva, con esto quiero decir, que debe supervisar en forma continua que se está realizando la implementación y si se encuentra con determinados cuellos de botella que impidan el avance, tomar las decisiones inmediatas para no paralizar las acciones.

No dejemos los planes en notas o manuales hermosos, hay que actuar.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica, consultor de empresas

