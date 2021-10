Mucho ruido y pocas nueces del gobierno

Por Filiberto Pinelo Sansores (*)

Más que gobernar lo que hace Mauricio Vila es embaucar. Se la ha pasado los tres años de su gobierno practicando la política del bluf. En constante movimiento físico, simula que hace mucho. Se mueve de aquí para allá; declara sin ton ni son; paga boletines diarios de sus actividades que, más que acciones de gobierno, son comentarios de lo que sucede en el estado, mientras la economía y la vida en éste se desarrollan por inercia o la acción de factores, como las obras materiales o los recursos de los programas federales.

Durante más de ocho días estuvo de paseo por tres países de Europa —Italia, Alemania y España— acompañado de nutrido séquito. Aparece en fotografías con casco en la cabeza, recorriendo instalaciones de empresas, acompañado de personas que lo guían explicándole cómo funcionan las máquinas y computadoras de las plantas. Sus boletines dan cuenta de sus declaraciones autocomplacientes acerca de cómo esos viajes redundarán en inversiones que pronto llegarán a la entidad gracias a su capacidad de convencimiento.

No es el primer tour que realiza. Su vocación viajera lo ha llevado por los más disímbolos lugares. No bien asumió la titularidad del Ejecutivo, se puso a viajar. Durante los primeros ocho meses de su gobierno visitó Cuba, Puerto Rico, Corea del Sur, Japón, Polonia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos. La pandemia lo obligó a hacer una pausa. Ahora, visitó Italia y, por segunda vez, España y Alemania. Justifica cada viaje diciendo que son para promover inversiones y que gracias a ellos vendrán inversionistas al estado a montar sus instalaciones. Desde que comenzó su administración es ese el cuento.

Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico y del Trabajo, informó el 12 de febrero de 2020, en el Congreso estatal que los viajes hechos por el gobernador habían permitido traer “inversiones importantes, algunas ya hasta generan cantidades importantes de empleos directos e indirectos, y otras ya están en proceso de hacerlo, como las fábricas de una empresa china que fabricará cocinas para Home Depot y Disneylandia, o la ampliación de la industria alemana Leoni, la instalación de una escuela de pilotos, la primera fábrica de satélites del país, y otras plantas más”.

Sin embargo, China es uno de los países que no ha visitado; Leoni existe desde octubre de 2017, cuando todavía no hacía sus viajes, y aún no hay en la entidad una escuela de pilotos, ni mucho menos una fábrica de satélites.

Es el gobernador que más ha viajado al extranjero durante su gestión en la historia del estado. Y menos mal que los resultados se vieran reflejados en mejores condiciones de vida para los habitantes de la entidad en la forma de más empleos y empleos mejor remunerados, en la ruta de superar el desempleo, el subempleo y los bajos salarios, tradicional característica de Yucatán. Pero no es así: es más el ruido que las nueces cosechadas. Ellos son parte de la política de representación teatral del actor de palacio. Mata dos pájaros de un tiro: pasea con sus amigos por el mundo y hace creer a la opinión pública que trabaja de manera sacrificada por sus intereses.

No es, sin embargo, la única forma que tiene el gobernador de tratar de lograr efectos de percepción en la sociedad mayores que los que amerita su esfuerzo. Hay otros mecanismos que también usa para exaltar su imagen. Emplea noticias que circulan en la prensa o en las redes que, sacadas de contexto, le sirven bien para tratar de impresionar al mayor número posible de ciudadanos incautos. Tal es el caso de la que se publicó acerca de su nominación como posible candidato presidencial hecha por el presidente de su partido y, más recientemente, la que habló de su mención en una de las conferencias mañaneras como posible invitado a formar parte del gabinete de AMLO.

En la primera de ellas, hubo trampa, porque no fue espontáneo el anuncio. Fue metido con calzador. Por alguna razón política pues, como es bien sabido, Vila y Renán Barrera encabezan grupos distintos dentro del PAN yucateco, el alcalde meridano fue quien hizo la propuesta durante la Reunión Plenaria de Alcaldesas y Alcaldes Electos del partido, celebrada el 5 de julio en el auditorio “Manuel Gómez Morín” del CEN panista, en Ciudad de México.

“Mauricio Vila, sin duda, es una de las cartas fuertes que tendrá el partido en el año 2024. Tenemos un gobernador muy bien calificado, que también ha sido muy buen alcalde de Mérida”, expuso el edil meridano y, como es obvio, el recién reelecto presidente nacional del partido, Marko Cortés, no pudo decir que no, en plena sesión masiva. Así es que tuvo que aceptar la propuesta, pero se encargó de quitarle impacto diciendo que no era el único y dio una lista de personas que también podrían representar al partido.

El otro ejemplo es el de su supuesta incorporación al gabinete presidencial. En la mañanera del 14 de octubre un periodista preguntó al presidente López Obrador: “los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán, Carlos Joaquín y Mauricio Vila respectivamente, son panistas con los que usted tiene una muy buena relación. ¿Podría recibir esta invitación para sumarse a la 4T y en el caso que fuera así alguna secretaría en particular podrían ellos encajar?”

“Sí, van a participar servidores públicos, exgobernadores en nuestro gobierno. En unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas, en consulados, exgobernadores y dirigentes de distintos partidos y también ciudadanos sin partido”, respondió el presidente y continuó adelante. Pero en ningún momento pronunció su nombre.

Sin embargo, los ruidos que ocasionan estos hechos en el estado sirven perfectamente a la estrategia de este gobernador que hace como que gobierna mientras se la pasa campechanamente de país en país o de fotografía en fotografía, mientras el estado camina lentamente ayudado en alguna medida por los programas, las obras o los apoyos del gobierno federal.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

