Muerte sin fin

Mal manejo

Gonzalo Navarrete Muñoz (*)

Según el libro de la Dra. Laurie Ann Ximenez-Fiyvie, investigadora de la UNAM, “Un Daño Irreparable” (20121 Ed. Planeta), se dieron alertas claras del advenimiento del Covid.

En 2009 “The National Intelligence Council”, la oficina de anticipación geopolítica de la CIA, emitió una advertencia. En la página 95 del informe “Global Trends 2025: A Transformed World” se habla de la aparición de una especie de madre de todas las epidemias.

Dice el texto: “La aparición de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta para la cual no hay contramedidas adecuadas…”

En 2017 en un informe elaborado por el Pentágono y dirigido al entonces presidente norteamericano Donald Trump, se vuelve a realizar la alerta.

En septiembre de 2019, poco antes que se detectara el primer caso en Wuhan, la OMS emitió un grito: “Nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante …..puede matar entre 50 y 80 millones de seres humanos y acabar con el 5% de la economía mundial”.

Nadie hizo caso. Pero en medio de este drama mundial México ha tenido un desempeño pésimo en el manejo de la pandemia. No solo perdimos meses muy valiosos para evitar que nos arrasara la enfermedad, sino que llegamos a niveles inexplicables.

Un principio elemental de la naturaleza humana es que ante la falta de información o la incertidumbre, hay que proceder con un criterio prudencial. Esto es la esencia del instinto de conservación.

Sin embargo, el señor presidente López Obrador se volvió noticia mundial por incitar a salir a los mexicanos, dando él mismo el ejemplo. Se ha negado a usar el cubrebocas y su subsecretario de Salud, Dr. Hugo Lopez Gatell, intentó una legendaria explicación para no usarlo. Una y otra vez han sostenido que la pandemia está domada, que la curva ya se aplanó o que lo peor ya pasó. La realidad agrede con violencia a quien la niega.

En México hay más de 150 mil muertos contados oficialmente. En la pasada pandemia, en tiempos de Calderón Hinojosa, fue necesario prescindir de López Gatell, que hizo un galimatías con los números. Para saber dónde estábamos se llamó a matemáticos expertos y a un despacho de consultoría privada.

La opinión general, incluida la del Dr. López Gatell, es que esos números son insuficientes. México está en camino de vivir la peor tragedia de su historia. El pueblo de México no tiene ni la esperanza de las vacunas, que no hemos comprado y que tardaríamos meses, cuando no años, en aplicar.

Hace unos días el primer ministro británico, Boris Johnson, en un acto de honradez política y madurez histórica, declaró ser el responsable de lo que le pasó a su pueblo. Responsable, no culpable. Ese debería ser el primer paso de López Obrador. Y , prescindiendo de López Gatell, pedir honestamente la ayuda de expertos mundiales.

Quizás terminemos pidiendo auxilio humanitario para poder remontar este doloroso drama. Muerte sin Fin es un gran poema de José Gorostiza . Es la explicación poética de un universo que constantemente está muriendo.

Al mirar nuestra situación, pienso en este poema y en un verso del mismo Gorostiza: “A veces tengo ganas de llorar, pero la suple el mar”. Un retoque fúnebre: México llora porque no hay con que suplir el llanto.— Mérida, Yucatán.

Cronista de Mérida