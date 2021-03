Beatriz Ávila Gómez (*)

“Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer” (Gálatas 4, 4). Con palabras tan profundas como reveladoras el apóstol Pablo se refiere a la madre de Dios y le llama mujer, si entendemos que en esos tiempos, como en estos tiempos, la mujer era y sigue siendo tratada como un objeto, sigue siendo marginada en muchos espacios, lugares e instituciones.

No olvidemos que esa mujer albergó y cobijó en su seno al Hijo de Dios, y que no solo está presente en el acontecimiento central que decide la “plenitud de los tiempos”, que se realiza en ella y por ella, sino también en la autorrevelación de Dios a la humanidad. No olvidemos la anunciación: “Concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús”. Y Jesús se hizo presente.

Recordemos a la mujer cuya hemorragia curó; a la mujer samaritana que le pidió agua para beber; a la mujer viuda que dio todo lo que tenía, siendo un gran ejemplo de caridad; a la mujer adúltera que perdona; a las mujeres hermanas que pidieron por la salud de Lázaro y ya muerto lo resucitó; a las mujeres solidarias que lo acompañaron desde su aprehensión hasta la muerte en la cruz; a esas mismas mujeres que representan: a la madre, la hija, la hermana, la amiga; a las mujeres valientes que fueron hasta su sepulcro, siendo las primeras en saber que su Jesús ya había resucitado; “recordemos a la mujer madre, que es la única que tiene el don de dar vida a un nuevo ser”.

Ciertamente Él nos ha acompañado a través de los tiempos, ha estado con nosotras en diferentes situaciones, nos ha enseñado lo importante que somos para Él. Toca a la mujer de hoy conocer, valorar su dignidad, el estar plenamente consciente de sus derechos y deberes, libertades y responsabilidades, saber valorarse no solo como persona sino de su destino trascendental.

Porque tanto el hombre como la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.

Mujer, esposa, madre, abuela, ciudadana.