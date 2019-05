Nadie los respeta

La discapacidad

Después de leer el reportaje: “Las calles de Mérida, un viacrucis para personas con discapacidad” (Dy.16/04/19), puedo asegurar que los comentarios de mi colaboración: “Mérida 2050, una alianza trivial” (Dy.07/03/19) fueron acertados.

Ahí expresé la necesidad de reconstruir las aceras de la ciudad, en donde las personas con discapacidad puedan moverse sin problemas en sillas de ruedas.

Por tratarse de una violación a sus derechos, y como un acto de justicia para todas las personas discapacitadas que han sido rechazadas por la sociedad y marginadas por el gobierno, nuevamente abordaré este tema.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), que supuestamente es el órgano encargado de vigilar que las leyes que nos protegen se cumplan, para nuestra adversidad es él, con su pasividad e indiferencia, el que ha contribuido a que aquéllas solo sean “letra muerta” porque nadie las respeta.

Si piensan que con realizar ensayos como al que asistí al Congreso local, de la LIX Legislatura, en donde reunieron a infinidad de personas discapacitadas, es suficiente, no es así. Para que los “ignorantes” diputados realizaran un simulacro, a unos les vendaron los ojos simulando estar ciegos, a otros les dotaron de muletas y la mayoría en sillas de ruedas fingiendo no poder caminar.

Todo con la idea que cada uno de ellos opinara sobre qué se siente tener una discapacidad. Fue tan grotesco el ensayo que en lugar de darle la seriedad que estos representaban, muchos empezaron a reírse, como si se tratara de un juego.

Me ofendió tanto su ignorancia, que opté por retirarme sin antes reflexionar que si en ese recinto había discapacitados, ésos eran solo los legisladores. Externo este comentario porque nadie puede ni siquiera imaginarse lo que es tener una discapacidad.

La marginación siempre ha existido, pero en esta ocasión solo me enfocaré a los espacios donde supuestamente tenemos libertad de movernos. La Ley de Accesibilidad para personas con discapacidad en México, que es la que salvaguarda nuestros derechos, exige que todas las dependencias, edificaciones, empresas constructoras y transporte público creen infraestructuras para la movilidad de personas en sillas de ruedas.

Tratando de ser honesto, es una Ley que nadie respeta porque nunca ha existido el compromiso de nuestros gobernantes por incorporarnos a la sociedad.

No solo no existen autobuses para transportarnos, sino somos discriminados en restaurantes, estacionamientos, cines y teatros, porque no existe la cultura del respeto a la discapacidad.

Es más, si hemos sido condenados a vivir de la mendicidad, es porque el sector laboral nos ha cerrado las puertas.

Independientemente de que son contadas las dependencias que cumplen con sanitarios adaptados, rampas accesibles y sillas de ruedas para el servicio de las personas que acuden a realizar un trámite o aclaración.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública son las principales instituciones que violan nuestros derechos de accesibilidad. No porque no existan las condiciones para el acceso de las personas con discapacidad. ¡Claro que existen! Pero es inhumano subir esas enormes rampas.

El ascensor del búnker de la policía no podemos utilizarlo, ya que si le pides permiso al policía que está en el sótano, te indica tajantemente: ¡Ahí están las rampas!

Por si esto fuera poco, nuestro verdadero viacrucis comienza en las del Centro Histórico, que al parecer fueron diseñadas por personas que no tenían la menor idea de lo que es padecer una discapacidad.

¿Solo a un tarado pudo ocurrírsele colocarlas en aceras donde cerca había obstáculos (postes o señalamientos) que frenan nuestro avance? ¿Por qué en esos obstáculos no construyeron dos rampas, una para bajar y la otra para continuar?

Es tan insultante el trato de que somos objeto que el pasado 24 de abril acudí al banco (sucursal oriente) que patrocina la liga de fútbol española para realizar un trámite.

Como había muchos clientes en espera, me dirigí a un ejecutivo de cuenta para preguntarle si había prioridad de atención para los discapacitados, indicándome que si era cliente de clase premier me atendía de inmediato.

Desgraciadamente esto solo pasa en México. Si esto hubiera ocurrido en España, como en otros países donde existe la cultura del respeto a los discapacitados, este insensible ejecutivo ya no estaría trabajando.

Espero que el gobernador, tome cartas sobre este asunto y cambie de institución bancaria el pago de las pensiones de los trabajadores del Estado. Independiente que ayudan más no solucionan el enorme rezago social que los gobiernos tienen con los discapacitados.

Es digno de reconocer el compromiso que están asumiendo tanto Mauricio Vila Dosal como Renán Barrera Concha por incorporarnos a la sociedad. Las acciones promovidas por el gobernador: Servicio de taxis gratis para personas con discapacidad motriz, becas universales para quienes estudien y la inclusión en el sector productivo.

También, el plan peatonal “Zona Amable para la Movilidad Sustentable” emprendido por el alcalde de Mérida para nuestra accesibilidad en todas las banquetas del Centro Histórico, debe calificarse como histórico.

Me congratulo porque esas acciones fueron sugerencias que plasmé en infinidad de artículos y hoy por fin fueron escuchadas.

Para concluir quiero felicitar al señor José Ariel Euán Zupo, padre de la pequeña Abril (discapacidad motriz), quien gracias a un acto de amor por su hija contribuyó a que nuestras leyes fueran modificadas.

Hoy miles de niños y adolescentes con alguna condición similar podrán ejercer su derecho a la diversión en parques públicos y privados.

En la medida que cada uno de nosotros contribuyamos a que nuestros niños tengan una mejor calidad de vida y gocen con las mismas oportunidades, sentiré que mi lucha bien valió la pena, porque la sonrisa de un niño especial lo vale todo.— Mérida, Yucatán.

