Necesitamos empezar a ser la sociedad del nosotros

Por Bricia Abigail Flores Bernal*

Muchas veces confundimos el bien común como algo que es tangible y/o material, pensamos que lo podemos obtener si solamente tenemos lo que queremos, hablando de bienes materiales, sin embargo, no es así, en una sociedad donde los estereotipos y lo perjuicios están a la orden del día lo que menos importa es lo material.

Bricia Flores, estudiante

Vivimos en una sociedad donde ir a terapia no es lo común, cuando sinceramente, debería serlo. Necesitamos estar bien en todos los aspectos, tanto físico como mentales, para poder llegar a un bien común.

Para que nosotros podamos vivir tenemos que preocuparnos, pero más que preocuparnos, ocuparnos. La psicología es un punto clave al momento de que una sociedad alcance el bien común.

Seguramente te estarás preguntando por qué. Una sociedad que está separada tanto económica e ideológicamente no puede llegar a ser una comunidad donde todos reciban lo que necesitan.

Necesitamos dejar de ser la sociedad del “yo”, del yo necesito, yo quiero, yo hago; y empezar a ser la sociedad del “nosotros”, nosotros necesitamos, nosotros queremos y nosotros hacemos, para después de todo esto “nosotros lograrlo” y “nosotros beneficiarnos”; dejar de ser tan egoístas y no solo enforcarnos en lo que yo necesito y así poder ser personas que buscan llegar al bien común pero preocupándose porque los demás también lo hagan.

Este tipo de pensamientos egoístas que son un obstáculo para el logro de este objetivo, derivan de los pensamientos negativos que la sociedad emite. Las personas que expresan este tipo de ideas son personas que normalmente no están bien con ellas mismas o algo no está bien en su vida, son individuos que no tienen una optima inteligencia emocional y buscan desplazar estos sentimientos hacia otros individuos.

Debemos estar bien mentalmente para poder estar bien con los demás.

Si bien es cierto cuando te dicen que primero debes amarte a ti mismo para poder amar a otros, es también cierto que primero debes estar bien en cuanto a un aspecto mental y emocional, para poder aportar algo bueno a la sociedad. Si cada uno de nosotros se preocupara por esto, nuestro país/ sociedad sería muy diferente a lo que es ahora.

Lograr una estabilidad mental para poder alcanzar un cambio favorable en la comunidad es el primer paso para lograr el bien común. Es responsabilidad de todos llegar a este objetivo, y dejar de decir “con los demás” para que sea “para los demás”. El bien común es de lo cual podríamos gozar todos. El bien común es algo colectivo, no individual.

*Estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Anáhuac Mayab, briciaflores@hotmail.com

