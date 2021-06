Negocio sin garantías

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

Un país es una gran empresa de la que todos somos accionistas a través de nuestros impuestos y otros instrumentos con los que libremente aportamos para obtener rendimientos.

Como toda empresa, el país está obligado a rendir cuentas a sus accionistas, utilizar el dinero que recibe constantemente de manera transparente y con indicadores claros; hacer rendir las aportaciones y utilizarlas para los objetivos previamente fijados en los presupuestos y acciones correspondientes.

Derecho a exigir

Como accionistas, tenemos el derecho de exigir que quienes llevan las riendas de éste sean personas capaces, con dos dedos de frente (al menos), cierta preparación, valores y ética. Debemos exigir que sus reportes anuales no sean vagos, ni llenos de frases repletas de subjetividades, de buenos deseos y de cuestión sin importancia para el bienestar y futuro de todos nosotros.

Como accionistas, debemos saber en qué se invierte nuestro dinero, en qué servicios se aplican para vivir todos mejor, para que como sociedad los niveles inferiores y superiores tengan el mayor equilibrio posible.

Pero lo más importante es que podamos elegir, como ocurrirá este domingo, a los empresarios/políticos de turno que harán las veces de guías de nuestro dinero, del rumbo que debe llevar este país para hacernos más prósperos.

Es ahí donde tenemos un verdadero problema.

Según recoge el INE en su portal, entre los requisitos de elegibilidad, por ejemplo, de un candidato a diputado federal o senador, no está uno que es de vital importancia en esta estructura: el grado educativo.

En un país en el que el romanticismo político brilla en todos los estamentos, en el que la verborrea, la apología y los deseos sin bases, ni fundamentos y escasas estadísticas son parte fundamental del libro de acciones de un candidato o partido, este factor es indispensable.

A nosotros, los accionistas de este país, no nos sirve un candidato que no haya concluido la Primaria, la Secundaria o incluso la Preparatoria. Y aunque estamos atados de las manos por este rollo de los requisitos de elegibilidad, no quiero poner mi dinero al servicio de una persona sin las facultades educativas necesarias para hacer buen uso de él, sin el conocimiento necesario para hablar en público, para ponerse la cachucha de financiero cuando la situación lo requiera, para ponerse la de inversor cuando sea necesario. El problema es que en el país tenemos que aportar sí o sí y confiar con un nivel altísimo de riesgo y muy poca seguridad.

Si nosotros quisiéramos invertir en bolsa, en alguna empresa tecnológica, por ejemplo, estoy seguro de que lo haríamos considerando distintos factores: por la capacidad de su CEO y su especialización; por el nivel de conocimientos y educativo de los que llevan el barco; por la capacidad que han tenido en el pasado para multiplicar la inversión en rentabilidad; por los planes sociales; por los objetivos medioambientales, pero sobre todo, por la proyección de rendimiento a futuro.

Hoy, en nuestro país, en esa empresa, ¿se da alguno de estos panoramas?

Réquiem

Votemos por nuestros impuestos, por candidatos capaces, preparados, no impuestos de rebote; votemos por nuestro futuro, no por nuestra necesidad actual. Votemos por candidatos que su fuerte no sea solamente hablar, hablar y hablar, sino razonar, apostar con seguridad y conocer de lo que hablan.

Votemos a los candidatos que tengan valores inamovibles, que no se cambien de playera cada dos por tres según la dirección del viento. Votemos a personalidades congruentes, no a promesas vacías.

Votemos por nuestros hijos y nuestros nietos; votemos por responsabilidad y porque tenemos decisión sobre nuestra inversión en impuestos. Por lo que sea, pero votemos.— Mérida, Yucatán

Periodista