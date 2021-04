Negocio y servicio

El enriquecimiento de los funcionarios

Filiberto Pinelo Sansores (*)

A los señalamientos concretos por los actos de corrupción en que sus administraciones se ven frecuentemente involucradas, los integrantes de la dupla panista que gobierna Mérida y Yucatán, Renán Barrera y Mauricio Vila, respectivamente, responden siempre con evasivas y rollos de verborrea burocrática sobre lo que dicen estar haciendo para cumplir con los mejores prácticas de gobierno existentes en el mundo en materia de transparencia.

Sin embargo, son incapaces de responder preguntas elementales acerca de por qué se hacen negocios privados en el ámbito de sus correspondientes esferas de responsabilidad, al mejor estilo de repúblicas bananeras, si son tan pulcras.

Una de las características del tipo de gobiernos del corte de los que encabezan es que muchos de sus integrantes entran en ellos por el aliciente de hacer negocios aprovechándose de las posiciones que van escalando, a vista y paciencia de quienes los dirigen que, llegado el caso, también los encubren, a la vez que usan discursos huecos para justificarse. Es fácil encontrar en ellos personajes que se enriquecen porque, además de los altos sueldos que devengan, se aprovechan de sus influencias para obtener contratos de obras —no importa que no tengan maquinaria para hacerlas, pues con los generosos anticipos pueden comprarla— o para venderle algo a las dependencias con cuyos titulares se entienden. Forman cofradías de “moches”.

El ejemplo más reciente es el del exregidor meridano y actual diputado local Víctor Merari Sánchez Roca, quien, según investigación periodística de Central Nueve, aprovechándose de su posición de funcionario influyente creó algunas empresas con prestanombres para venderle servicios y productos al gobierno del estado, la Comuna meridana y a otros municipios, en obvio tráfico de influencias, que se termina de demostrar con el hecho de que los contratos le son otorgados de manera directa. Su historial de ventas, descubierto casualmente mientras se investigaba otro caso, muestra que es vasta su variedad de productos que incluye desde equipos para policías, como motocicletas y cámaras de vigilancia, hasta cubrebocas, aprovechando la posibilidad de lucrar con la pandemia.

Éste abusado personaje creó sus primeras empresas cuando fue regidor y sus colegas de partido lo nombraron presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento en el periodo 2015-2018 siendo alcalde Mauricio Vila. Fue un rico filón de enriquecimiento el que, con el nombramiento, le dieron sus amigos pues primero le brindaron la oportunidad de entablar contacto con proveedores de estas mercancías, al intermediar entre éstos y la institución que representaba y, concluida su etapa de aprendizaje, la de formar su propio negocio, no importa que hubiera sido constituido a base de empresas con hombres y mujeres de paja como accionistas y directivos, para adquirir de ellas los insumos que el Ayuntamiento necesita y él vende. Un negocio con mercado asegurado a costa del erario.

El asunto se vuelve más grotesco al saberse que las personas que utiliza para formar sus empresas son empleados públicos. Los primeros, de la Comuna y, los que ha tenido después, cuando “ascendió” a diputado, del Congreso. Es decir, a sus prestanombres les paga el erario. Tiene a otros testaferros ubicados en distintos puntos del organigrama controlado por funcionarios de su partido: la Comuna de Umán y la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, entre otros. Pero todo esto ha pasado de noche por las dos administraciones (Ángel Noh Estrada, D. de Yuc., 16-03-21).

Pero lo peor de todo, es que al hacerse del conocimiento público el caso, ambos gobiernos han respondido con evasivas a la exigencia de que se aclaren los hechos, fundamentalmente: 1. ¿Por qué ambos gobiernos permiten que funcionarios suyos, en concreto, el actual diputado, pero antes regidor, Sánchez Roca, creen empresas, especialmente para venderles a aquellos bienes y servicios, en franco conflicto de intereses? y 2. ¿Por qué las autoridades estatales competentes permiten que empresas formadas fraudulentamente, a base de prestanombres, estén en el padrón de proveedores de gobierno del estado y ayuntamientos municipales yucatecos? ¿Cómo puede combatirse la corrupción si se es omiso en ambos aspectos?

Frente a ello, las respuestas de ambos gobiernos, el de Renán y el de Vila son de antología. Los dos sacan a relucir los “reconocimientos” que les han otorgado instituciones diversas por sus “logros” en materia de transparencia, pero de lo que se les pregunta, no dicen una sola palabra. El primero respondió: “Gracias a los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas se mantiene al municipio como ejemplo de transparencia y combate a la corrupción en el plano nacional”. El segundo no se quedó atrás: “Yucatán ocupa el segundo lugar en transparencia, la calificación más alta de nuestra historia y que es 16 puntos por encima del promedio nacional, de acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad Fiscal regional” (D. de Yuc., 27-03-21).

Si se comparan los hechos que se comentan con las risibles respuestas sobre ellos de las dos autoridades, se concluye que ambas subestiman la capacidad pensante de los yucatecos. Cuánta razón tiene el grupo Ya Basta al clasificar a ambos gobiernos como opacos a pesar de la parafernalia de corcholatas que, a manera de condecoraciones, gustan colgarse en las solapas para presumir cualidades que no tienen, una fundamentalmente: la transparencia.

El ocultamiento de acciones reprobables y la publicidad desmedida y de alto costo con que promueven las que les convienen es característica de ambos gobiernos. Pero cuando menos se lo esperan salta la liebre y quedan al desnudo hechos que no pueden impedir porque no son capaces de evitar que personas sin más principios que el hacer dinero a como dé lugar se incorporen a sus equipos y, convertidos en funcionarios, den rienda suelta a sus ambiciones. Y no lo pueden evitar porque no está en su ADN el que un servidor público sea esto y no una persona que busque serlo para hacerse rica.

Así ocurrió ahora en el caso del regidor-diputado que encontró su mina en las arcas públicas afiliándose al partido que escogió con el fin de llegar a cargos públicos desde los cuales poder hacer negocios. Y eligió bien, por lo que se está viendo, porque la actitud de las autoridades emanadas de él se lo están permitiendo.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa