Ni uno más, ni una más…

El caso de José Eduardo Ravelo Echevarría

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Di que hay ley y no hay justicia; di que hay Dios y nunca está; mientras reina la avaricia ya no me digas más… —David Broza

El reciente caso de la muerte de José Eduardo Ravelo Echevarría ha cimbrado fuertemente a nuestra sociedad. Las circunstancias no del todo claras, la desgarradora protesta de la madre, la lentitud de respuesta de las autoridades y un desafortunado y largo etcétera dejan vislumbrar que el hecho va a ser a futuro un parteaguas no solo en la impartición de la justicia.

Un caso empantanado en sus propias circunstancias, en su torpe manejo, en los juicios sumarios, en la duda, la sospecha, el enojo y la frustración.

Porque la maldad no distingue lugares, ni momentos, ni personas, ni sociedades. Se puede esconder tras la bata de un médico, el uniforme de un policía o el hábito de un religioso. Porque la perfectibilidad profesional, cultural y social no es garantía de virtud y limpieza.

Porque estoy consciente de que a pesar de los malos calificativos a algunos colegas médicos de ser homofóbicos o clasistas —que sí los hay— aún permea fuerte el juramento hipocrático y la ética, y me resisto a pensar que la objeción de conciencia, por razones éticas o morales, se pervierta en forma atroz.

Porque no hay dolor que más acongoje e impacte que el del sufrimiento de una madre por su hijo muerto, y más cuando se le arrebató la vida, independientemente del contexto.

Porque tengo temor que aquí en nuestra ciudad, en nuestro Estado, con la tan cacareada seguridad, con los índices más bajos de delitos, lleguemos a desarrollar inmunidad ante el horror y tolerancia al dolor ajeno.

Porque aplaudo la indignación, el estupor, la rabia y el coraje, porque el día que nos tornemos en una sociedad indiferente, en la que nuestras fibras sensibles desaparezcan, por esta especie de apego a la rutina, habremos perdido para siempre la firmeza de nuestro tejido social.

Porque tengo temor que también adoptemos como cartabón el victimizar a la víctima, buscando todo tipo de justificaciones: “¿Cuál es problema?, se matan entre ellos: son puros malandros”, “la chamaca violada se lo buscó, mira cómo vestía”; “qué más querías, viene de una familia disfuncional”.

O hasta en tragedias dejar salir los más repugnantes de los comentarios clasistas: “Sí, pobres, pero era pura gente de pueblito que se suben a esos taxis”, “Yo por eso: Dios me libre de atenderme en el Seguro Social”, “Qué pensabas, si el Hospital O´Horán es público”. O llegar al otro extremo, igual de grave, el juicio a la ligera: “Como siempre… la policía”, “una más de este gobierno”, “te lo dije, maldito huach, así son todos los de fuera” y otro lamentable y largo etc.

Porque no podemos sustituir el estupor con la justificación barata e inmediata de apoyarse en dichos de terceros, para unirnos a veces en forma voluntaria y otras no tanto, a un juicio sumario a la ligera, tan ligera como la velocidad del rayo con la que discurre nuestras vidas hoy en día en las redes sociales.

Porque no se tenga que recurrir a medidas extremas y caigamos en una mediocracia, donde los medios de comunicación y las redes sociales sean más eficientes y expeditas para clamar justicia que los cauces legales de rutina.

Porque que no se pierda de vista la presunción de inocencia, aun cuando la sospecha se vista de obviedad. Porque la sed de justicia no puede apagarse con las respuestas de las autoridades, y más cuando la tardanza, la lenta reacción, la falta de una inmediata réplica, se convierten en ausente empatía que lastima a las víctimas y desprotege a los supuestos victimarios en caso de ser inocentes. Al final de cuentas, siempre habrá daños colaterales, gente que sufrirá en ambos lados.

Porque tengamos siempre un uso racional de la prensa, medios de comunicación y redes sociales. También las plumas pueden disparar misiles, también las imágenes, los vídeos, con la alta tecnología pueden ser manipuladas, generar una percepción equivocada o darles un uso torcido.

Porque cada desgracia de este tipo sea un verdadero acicate para las autoridades y no se sientan agredidas, víctimas de un golpeteo político o campaña alguna de desprestigio, por el simple hecho de señalar presuntos responsables.

Porque la indignación y la furia puedan ser canalizadas en medios de protesta más pacíficos, incluso pensando en la memoria de la víctima que ya no regresará, y que tal vez si pudiera elegir, posiblemente estaría de acuerdo en que la violencia engendra más violencia.

Pero sobre todo porque ninguna muerte de esta naturaleza, de extrañas circunstancias, de origen no del todo claro, o bañados con la tergiversación del momento, se vuelva tan rutinaria que nos torne insensibles. Por todo, porque todos somos uno solo, porque esto nos duele a todos, porque esto nos daña a todos.

Porque la ofuscación, y el dolor sigan clamando justicia antes de venganza y el monstruo de la impunidad no desaliente la denuncia, marchite la desesperación o amedrente al que está sufriendo.

Pero sobre todo, porque sea el inicio de un verdadero: “ni uno más, ni una más…”— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor