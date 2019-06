No alcanzamos la verdad

¡Año!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Cuanto más democrática se vuelve una democracia, más tiende a ser gobernada por la plebe, degenerando en oclocracia”.—Aristóteles, filósofo griego

Transcurrido un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Transcurrido un año del triunfo electoral de Morena. Transcurrido un año del triunfo electoral de la Cuarta Transformación. Transcurrido un año del triunfo electoral de los mexicanos. Transcurrido un año del triunfo electoral del “pueblo bueno y sabio”. Transcurrido un año del triunfo electoral de la democracia. ¿Qué salió mal? Transcurrido un año del triunfo electoral de la verdad imperfecta. ¡Todo salió mal!

Durante más de nueve décadas del “viejo PRI”; durante 12 años del “gobierno del cambio” del PAN, y durante seis años del “nuevo PRI”, los mexicanos ejercimos la “democracia imperfecta” creyéndonos con base en nuestra utopía o a nuestros intereses que ejercíamos la “democracia perfecta”; por tal razón, el “pueblo bueno y sabio” salió a votar por la Cuarta Transformación justificadamente tupido, enojado y vengativo, por los despojos arbitrarios e insaciables a la nación y por las muertes brutales en la sociedad.

Aspiramos, y millones votaron por ello, al funcionamiento del gobierno, a la cultura política, al respeto del pluralismo y a las libertades civiles. Aspiramos, y millones votaron por ello, a la aplicación de la justicia, al combate contra la corrupción, al castigo por la impunidad, al desarrollo económico, al orden social y a la paz nacional. Aspiramos, y millones votaron por ello, al ejercicio de la “democracia perfecta”. Pero, y millones votaron por ello, consolidamos la “democracia imperfecta”. ¡Todo salió mal!

Transcurrido un año, no entendemos nada de la realidad. Transcurrido un año, no sabemos nada del respeto. Transcurrido un año, no sabemos nada de la tolerancia. Transcurrido un año, no sabemos nada del diálogo. Transcurrido un año, no nos entendemos los mexicanos con el “pueblo bueno y sabio”. Transcurrido un año, no absuelve el “pueblo bueno y sabio” a los mexicanos su apoyo al “viejo PRI”, al “gobierno del cambio” y al “nuevo PRI”. Transcurrido un año, no hay perdón ni olvido.

No aspiramos

No aspiramos al gobierno perfecto, pero sí al gobierno transformador para México. No aspiramos a momentos más oscuros, pero sí a momentos más iluminados para México. No aspiramos a una sociedad más desigual, pero sí a una sociedad más igualitaria para México. ¡Todo salió mal!

Los partidos políticos, tan miserables como siempre, prosiguen sus pugnas establecidas por décadas o años. El PAN vendió su ideología y principios al mejor postor. El PRI sigue siendo el PRI, al mejor postor. El PRD es una lástima, al mejor postor. El PVEM y el PT son las “prostitutas” de la política, al mejor postor. Los demás… al mejor postor.

No somos iguales. Los mexicanos, cada vez más apabullados, por un lado. El “pueblo bueno y sabio”, cada vez más apoyado, por otro lado. ¡México no está sano! Los políticos que tienen el poder de hacer las cosas bien, no están haciendo las cosas bien. Las libertades civiles son utópicas. El derecho a la libertad de expresión está condicionada y determinada para conservar el trabajo, para conservar el salario y para conservar la vida. A cada quien, la amenaza es anunciada para recapacitar sobre la existencia. ¡Todo salió mal!

Cuanto más democrática se vuelve una democracia, más tiende a ser gobernada por la plebe, degenerando en oclocracia.

Vemos triunfar las incoherencias. Vemos arrollar las incompetencias. Vemos prosperar las deshonras. Vemos crecer las injusticias. ¡Todo salió mal! Nos descorazonamos de la integridad. Nos desviamos de la compostura. Nos avergonzamos de la honestidad. Nos alejamos de la justicia. ¡Todo salió mal!

Al populismo, le llamamos oclocracia. ¡Año!— Cozumel, Quintana Roo.

Periodista