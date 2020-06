No bajar la guardia ante el Covid

Marcelo Perez Rodríguez (*)

La pandemia del Covid-19 no ha terminado, ni los contagios, ni las muertes lamentables han descendido, a pesar de que estemos en color naranja en el semáforo epidemiológico. Por tanto, el confinamiento, la higiene y el cuidado al salir al trabajo, a la farmacia o por la compra de víveres deben seguirse escrupulosamente.

Con la apertura de algunos comercios, mercados y otros lugares, dispuesta como parte de la llamada Ola 1 de reactivación, mucha gente se ha desbordado en las calles y otros lugares para hacer sus actividades cotidianas, sin mantener la sana distancia como si no existiera este virus que ha causado tantos males.

El confinamiento en los hogares es para evitar que los contagios se multipliquen y los hospitales se saturen. Recordemos que no tenemos una estructura de salud en la entidad de primera categoría, que pueda en forma excelente ayudar a los enfermos graves.

Sobra recordar que dos hospitales que pudieran estar en excelentes condiciones para servir ahora como recintos que cobijen adecuadamente a los enfermos de Covid-19 están en regulares condiciones, a pesar de todas las millonarias cantidades supuestamente invertidas en esos nosocomios en gobiernos del ayer reciente.

Los dos hospitales del Issste están saturados e incluso uno perdió en un espacio parte del techo por las lluvias intensas de los últimos días, lo que imposibilita ahora atender más enfermos. Es más, una persona de Mérida con dificultades para respirar fue trasladada recientemente a Valladolid porque no había espacio en las dos clínicas meridanas.

La economía

La situación económica se convierte en una presión más para los trabajadores y los que perdieron el empleo ante el confinamiento, pues esperan la apertura de comercios para buscar el alimento cotidiano.

Las autoridades sanitarias de la federación señalaron que el país está en rojo y cada estado manejaría las aperturas de comercios de acuerdo con el número de enfermos y fallecimientos. En nuestro estado nos encontramos en color naranja.

La crisis sanitaria ha provocado una crisis económica y es natural que diversas voces pidan la reapertura de centros de trabajo y muchos más deseen salir ante el confinamiento de casi tres meses.

Pero hay que tener en cuenta que la salida es para las personas que acudirán a los diversos lugares de trabajo con todas las medidas de higiene, la sana distancia y el cubrebocas, no para que todos salgamos y acudamos en familia a los supermercados, parques, restaurantes, bancos y otros lugares.

El centro de la ciudad y los mercados se ven con mucha gente. Hay más tránsito y más personas en las calles. De pronto en estos días de junio con la llamada reactivación la gente sale confiada, incluso llevando a niños, y otros más sin cubrebocas.

La crisis económica obliga en parte a salir a trabajar para quienes no tienen salario fijo o los trabajadores informales, quienes necesitan dinero para comer, pero no a todos. Quienes no tienen necesidad de salir, excepto para comida o por medicamentos, deben quedarse en casa.

Las autoridades federales y estatales nos insisten en quedarnos en los hogares debido a que la salud es prioritaria, pero como también la economía está en crisis por eso la reactivación se realiza de manera gradual, paulatina y escalonada. Por ahora, el gobierno estatal ha señalado no ampliar los días, ni la asistencia de clientes a restaurantes y otros comercios, mientras no haya una evaluación de esta epidemia.

La Organización Mundial de la Salud advirtió el 25 de mayo sobre un “segundo pico inmediato de Covid-19 dentro de esta primera ola de infección, aunque algunos países vayan a la baja”. Y esta misma organización expresó en voz de su director, el pasado 8 de junio, “que la pandemia de coronavirus está empeorando, aunque la situación de Europa muestra mejoría”.

En Pekín, China, recientemente surgió un rebrote de contagios; al parecer surgió el contagio en un mercado. Ya desinfectaron escuelas, mercados, campus universitarios y demás lugares. Las clases presenciales se suspendieron y se han cancelado vuelos. Las restricciones para el confinamiento regresan.

Lamentablemente la pandemia es una dolorosa realidad y hay que seguir confinados en los hogares y al salir, los que deban dejar la casa, cumplir con los requisitos de higiene, la sana distancia y el cubrebocas.

Es muy doloroso y triste lo que pasa en el mundo ante tantos enfermos y, sobre todo, muertes. Son muertes que no deben ser, pero lamentablemente nos tocó una pandemia, amén de que debemos lidiar también los yucatecos con otros males como los aguaceros, los moscos gigantes, el dengue y demás plagas que nos afectan. Empero, no hay que bajar la guardia. Hay que cuidarse y cuidar a los demás. Mérida, Yucatán.

Profesor

