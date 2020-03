No ha caído ni un charal

Investigación por empresas fantasmas

Filiberto Pinelo Sansores (*)

El combate a la corrupción en nuestra entidad transita por dos vías: en una la constante construcción de organismos para llevar al cabo la tarea; en otra, la hipocresía de quienes desde el poder simulan que se han sumado a la lucha, pero sin aportar el más mínimo esfuerzo para demostrarlo. No son sólo las empresas fantasmas creadas en las administraciones municipales de Renán Barrera y Mauricio Vila las que hasta hoy están a buen recaudo de la mirada de cualquier órgano anticorrupción o Ministerio Público, para sancionar a sus creadores, sino las de Ivonne Ortega y Rolando Zapata que se llevaron una tajada obviamente mayor que las de los dos políticos panistas.

Creador de su propio sistema delincuencial, la estrategia de quien heredó el bastón de mando del priista es no hacer olas para que éstas no terminen por cubrir con su inmundicia a los dos. Esto explicaría el por qué tampoco avanzan las investigaciones en torno a las sustracciones de fondos públicos hechas en el periodo anterior al suyo. Como ambos mandatarios tienen cola que les pisen es probable que hayan si no firmado sí acordado un pacto de impunidad.

Sólo así se explica que las acusaciones en contra de ambos se hayan diluido casi por completo, no obstante las constantes pruebas fehacientes en su contra.

Sin olvido

Sin embargo, la vida es obstinada y no permite que se olviden los temas de corrupción que la sociedad tiene pendientes, a pesar de que quienes están involucrados en ellos que, paradójicamente, tienen, en muchas ocasiones, también la obligación jurídica de aclararlos y proceder contra sus autores —como es el caso del gobernador actual, que carga con su propio diseño de desvíos— quisieran que no se hablara más de ellos. Sin embargo, existe ya una sociedad despierta que exige que no queden en la impunidad y, por eso, no cesa en su insistencia para que no queden en la bolsa del olvido.

Según investigación de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el pasado 21 de febrero, el SAT clasificó como empresa fantasma a una más de las tantas usadas por el gobierno de Zapata para desviar recursos. Ésta fue la número 17 que le descubrieron, desafortunadamente, a toro pasado, porque el hecho ocurre hasta hoy, cuando gracias al cambio de administración federal el SAT dejó de ser el instrumento de la corrupción que fue en los tiempos del latrocinio rampante que encabezó el jefe de Zapata y de todos los priistas, incluso los que critican todo lo que hace el nuevo gobierno, con memoria tan corta que se han olvidado de lo que, hasta no hace mucho, hicieron o encubrieron.

Caso

La última de esas 17 empresas consideradas fantasmas después de la investigación correspondiente fue la supuesta constructora Roll de México, S.A. de C.V., cuya su razón social, no obstante ser del ramo de la construcción emitió facturas al gobierno del Estado por “limpieza de caminos” para embolsarse el dineral que fue a parar a manos de quienes idearon la trama. Las restantes 16 hicieron lo mismo, de tal suerte que entre todas se quedaron con un jugoso filón del presupuesto público que, o sirvió para comprar votos o para incrementar las fortunas de los jefes de esta mafia de amigos de lo ajeno. Era tan burda la forma de operar de quienes usaron estas empresas que no les importaba incurrir en verdaderas atrocidades como la de dar contratos a varias empresas para que quitaran la yerba en el mismo tramo carretero (D de Yuc., 01-03-20).

Sabido es que la Secretaría de Salud del gobierno de Zapata tuvo la primacía en el uso del método de la creación de empresas fantasma para el desvío de recursos. Eso quiere decir que otras instituciones del mismo gobierno, aunque en escala menor, también lo emplearon. Un estudio nacional muestra cómo dicha secretaría desvió más de 92 millones y medio de pesos durante cuatro años, de 2014 a 2018 (D. de Yuc. 03-03-20). Fue el deporte favorito de aquel gobierno en el marco de un ambiente nacional de generalizada, gigantesca corrupción en la que el SAT colaboraba amparando la creación de este tipo de mecanismos de defraudación que cundió en el país.

El saqueo ha sido mayúsculo desde que, impulsada por el dinero, llegaron al gobierno estatal Ivonne Ortega y su grupo e hicieron su deporte favorito el asalto al erario vía prestanombres y empresas de pantalla. Y su sustituto, Zapata Bello, no se quedó atrás.

Se rodeó de un séquito de operadores especializados en materia de negocios a la sombra del poder cuyo fin era hacerse todos inmensamente ricos de la noche a la mañana.

Compraron barato a particulares y vendieron caro al gobierno presidido por el amigo, casas y terrenos, para usarlos en la construcción de obras, como por ejemplo, el gigantesco Centro Internacional de Congresos de Yucatán, jugosos negocios que redituaron millonarias ganancias a quienes integraban el equipo.

A la par con estas formas fraudulentas de embolsarse dinero público, de manera hipócrita, impulsaban organismos que deberían servir para el combate a la corrupción, pero que, años después, aun no dan resultados.

Red

Tenemos así un zar anticorrupción, como le apodan al Fiscal Anticorrupción, José Enrique Goff Ailloud, también una secretaria de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Beatriz Basto Avilés; un auditor Superior, Mario Can Martin y, además, un pomposo Sistema Estatal Anticorrupción integrado por dos estructuras paralelas: a) un Comité Coordinador integrado por seis servidores públicos, entre los que a más de los tres antes mencionados, figuran el presidente del Instituto local de la transparencia, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y un consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, presidido por la presidenta de la otra estructura, b) el Comité de Participación Ciudadana integrada, a su vez por 5 ciudadanos escogidos por otros 5 ciudadanos, seleccionados a su vez por los 25 diputados del Congreso del Estado.

Alguien pensaría que con esta red nadie se escapa. Pero se equivoca. Los claros de sus mallas son tan amplios, que hasta hoy, no ha caído en ella un solo pez, ni siquiera un charal.—Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

