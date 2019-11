No olvidemos nuestro origen

Gaby Vargas

Escritora

¿Tenías idea de que un mexicano como Manuel Sandoval Vallarta (1899-1977), destacado pionero de la física latinoamericana, abrió una nueva ventana al universo con sus estudios sobre los rayos cósmicos, que le valieron una nominación al Premio Nobel?

¿Estás al tanto del trabajo de Frida Escobedo, una de las jóvenes promesas más celebradas de la arquitectura, ganadora de premios internacionales, primera mujer mexicana y segunda mujer en el mundo elegida para diseñar el Serpentine Pavillion —una plataforma global para las mejores propuestas arquitectónicas— en Londres en 2018?

¿Conoces la historia del químico nayarita Luis Ernesto Miramontes Cárdenas (1925-2004) que en 1951, cuando tenía 26 años de edad, elaboró una píldora anticonceptiva derivada del barbasco, una de las plantas endémicas de México más importantes para la industria farmacéutica mundial?

¿Has escuchado sobre Manuel Gutiérrez Novelo, inventor y empresario tapatío, quien en 1999 captó la atención de la NASA, el Pentágono, Disney y DreamWorks con las que dio a conocer inventos como el head-mounted display o cámaras multilente para experiencias inmersivas en tercera dimensión y realidad virtual?

¿Sabías que el flotador que existe en la mayoría de los sanitarios y tinacos del mundo lo inventó José Antonio Alzate y Ramírez, del Estado de México (1737-1799), dado a que a finales del siglo XVIII el desperdicio de agua representaba un grave problema para Ciudad de Mexico? ¿O que el signo numérico cero lo concibieron dos culturas en la humanidad: la maya y la hindú?

De acuerdo con Fernando Magaña, investigador y divulgador de las matemáticas maya, este descubrimiento se realizó por separado y los mayas se anticiparon a los hindúes por 600 años.

En medio de la vorágine política, de las escenas penosas que atestiguamos en las cámaras, de la insoportable violencia en la que vivimos, de discursos separatistas, hemos dejado en el olvido aquello que nos une, enriquece y hace sentir orgullosos como mexicanos.

Por eso que me parece tan oportuna la llegada de “Origen México”, un libro de 500 páginas en las que mediante 248 entradas en orden alfabético con imágenes inéditas, se muestra lo que México ha aportado al mundo desde la época prehispánica hasta nuestros días.

“Bien dicen que no puedes enamorarte de aquello que no conoces”, Comenta Paola González Vargas, su editora,, y agrega: “Este libro es una invitación a explorar muchos aspectos de nuestro país y a enfrentarnos, por qué no, con nuestra propia ignorancia sobre él”.

Materias primas, ingredientes, riqueza culinaria, flora y fauna, cultura gastronómica, letras, ciencia y tecnología, artes plásticas, arquitectura, cultura popular, deportes, cine y entretenimiento, música, danza y tradiciones que han ganado un lugar en el panorama global y que hacen la vida más llevadera tanto aquí como en el mundo entero.

Además, por supuesto, otra gran aportación al mundo es la de del inventor mexicano Guillermo González Camarena, que en 1963 permitió que las pantallas monocromáticas de la tele se pintaran de colores. Y qué tal que Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, predijo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de gases industriales.

El espacio de esta columna no me alcanza para mencionar tantas y tantas razones por las cuales este libro innovador nos inspira a sentirnos hoy y siempre orgullosamente mexicanos.

Cabe destacar que el cien por ciento de las ventas de este libro se donarán a la Fundación Becara.

Lo encuentras en todas las librerías Gandhi del país, Amazon México y www.origenmexico.com.