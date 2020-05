“No se raja” el club Palestinos

Jorge Álvarez Rendón (*)

En uno de estos días de fantasmal encierro ha pasado por mí el maestro Antonio Osorio Vazquez para llevarme consigo hasta el asentamiento irregular las Torres, en el profundo sur meridano.

Acepté porque me intrigaba que, incluso en las galerías de la epidemia, este directivo de Palestinos continuara con sus actividades de donación altruista.

¿Qué intenta este maestro al traer bolsas con comestibles y jabones hasta zonas tan apartadas y ariscas de nuestra ciudad, ahí donde las calles censadas finalizan y comienzan los escalofríos de la mayor miseria?

Desde la camioneta, el cronista aguarda y observa la repartición. Sujeto de alto riesgo en esta emergencia del virus, no debería exponerme a un mordisco de infección y sus horrendas consecuencias.

No obstante, dotado de tapabocas doble, tarro de gel protector, y sin abrir siquiera las ventanillas, he querido constatar de qué manera el club Palestinos, del que soy como el abuelo virtual, prosigue su actuar social, paralelo del deportivo, incluso en tiempos peligrosos.

No se ha querido que estén presentes ni padres de familia, ni socio alguno, pues la integridad física de la comunidad palestina es primordial. Apenas el maestro Antonio y un secretario de extrema confianza.

En estos asentamientos irregulares a donde los vehículos llegan a tumbos, las casas, ahora cárceles de cartón y lámina bajo un Sol sin misericordia, nos permiten intuir que estamos en el cauce seco de la pobreza más extrema, donde la palabra esperanza, a veces, suena hueca.

Al ver al maestro Osorio Vázquez saltar de piedra en piedra para alcanzar las manos de las vecinas, cuyos hombres se han marchado a tratar de conseguir algún sustento, siento temor por la forma cómo se arriesga, y también algo de vergüenza por mi propia inactividad.

Vergüenza por tener las tres comidas diarias, espacio de distracción, un hogar ventilado y cómodo, y no pensar con más frecuencia en estos hermanos en Cristo que toman las despensas con resignación y no con algún presumible encono.

Mujeres y niños custodian este asentamiento Las Torres, cercano a Plan de Ayala, en que me encuentro. Dos pequeños se aferran a una anciana que parece mirar sin punto fijo. Una mujer se detiene en la puerta de su casa y aguarda a que le entregan la bolsa de ayuda, como si no lo creyese.

Por los caminos sin trazo van y vienen los perros mostrando las costillas, ladrando ocasionalmente, sin convicción, atolondrados. Grupos de chiquillos se acurrucan tras las hierbas a contemplar a los extraños.

Antonio recibe las despensas indistintamente de fuentes gubernamentales o de sus generosos donantes, aquellos particulares que ayudan la obra de Palestino desde hace años. Ahora se trata de tiempos muy difíciles, en los que la pobreza ha clavado sus dientes con mayor encono.

Algo me dice que no tengo derecho a entristecerme. No es el sentimiento quien debe prevalecer, sino esa floración de afecto y desprendimiento que san Pablo llama caridad. Para estos agotados seres, casi siempre en el olvido, la llegada, aunque pequeña, de la ayuda les impide maldecir viejos dolores.

Desde mi ventanilla pienso en estos hombres que hoy se han ido a buscar el pan para sus mesas: carpinteros, albañiles, vendedores de fritangas, aprendices de hojalatería. Por ahí andan, probando suerte, ofreciendo su trabajo por unos cuantos billetes.

Cuando Antonio y su socio terminan de repartir las 82 bolsas, iniciamos el dificultoso retorno al camino asfaltado. Nos siguen los perros y algunos niños arriesgados que, aun en estas circunstancias, sonríen. Hay que regresar mañana… y cuantas veces haga falta. Palestinos no se raja, ya se ha dicho.

Cronista de la ciudad