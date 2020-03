Nosotros somos la “pandemia”

¡Mundo!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y los sentimientos los caballos”. —Platón, filósofo griego

Difícil escribir en estos momentos de pandemia, lo que deseo articular. Es como la propia incertidumbre, porque en la vida todo regresa. Nuestras buenas acciones. Nuestras malas acciones. De la noche a la mañana, la actividad de la raza humana se detuvo. No la del mundo, porque el mundo está en movimiento. Inclusive, parece tranquilo. Algo similar a un proceso de recuperación, después de haberse sufrido una grave enfermedad. El ser humano está ahogándose. El mundo está respirando.

Cuántos no estamos serenos, incrédulos, atemorizados o perdidos en la nada. Precisamente en la perplejidad. Imágenes de las grandes capitales del mundo vacías en sus avenidas, en sus calles, en sus edificios, en sus playas y en sus sitios emblemáticos. ¡No hay ruido más ensordecedor que el silencio! No así en las casas. Mucho menos en los hospitales, en donde la batalla por la supervivencia es brutal. A cada instante. ¡No hay más crueldad que morir ante la ausencia de los seres queridos, rodeado de aparatos avanzados y gemidos de últimos suspiros!

De la noche a la mañana, la maldad erosionada volvió a millones de vidas inocentes y culpables. Durante muchos años, décadas, la raza humana violentó su propia existencia, permitió la voracidad material y alteró la naturaleza. Nos sentimos dueños de la Tierra, nuestra única casa. Nos sentimos dueños del medio ambiente, con pruebas nucleares a nombre de la seguridad mundial. Nos sentimos dueños de los recursos naturales, aniquilando flora y fauna para el progreso social y el desarrollo económico.

Estamos encerrados. Más que en nuestra casa, en nuestra propia existencia. ¡Encerrados en sí mismo! Algo que no vemos a simple vista, como lo es un virus, paralizó al mundo. Nos tiene paralizados. Y no sabemos cuánto tiempo pasará no para regresar a la normalidad, sino para salir de nuestro escondite y respirar el aire, sin ningún riesgo.

La raza humana sufre; muchos mueren y continuarán muriendo. Los sobrevivientes tendrán que plantear el orden social, pero especialmente elaborar un nuevo orden económico. Pero antes a continuar atrapados con nuestras actitudes de superiores, con nuestras actitudes de enriquecimiento y con nuestras actitudes egoístas. ¿Acaso no nos sentíamos los dueños del mundo? ¡Ya se nos olvidó! O no queremos reconocerlo, porque afloramos nuestra actitud de orgullosos. Un orgullo que nos ha hecho valer… ¡nada! Literalmente… ¡nada!

El papa Francisco, durante la bendición Urbi et Orbi en la vacía Plaza de San Pedro en un hecho por demás histórico, aseveró que esta tempestad desenmascaró nuestra vulnerabilidad y dejó al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades.

@Burlas

No faltará la maldición o la burla del no católico; el mismo que tampoco respeta la libre creencia religiosa, porque está encerrado en sí mismo.

Efectivamente, el Covid-19 escurrió el maquillaje de los estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar lo que realmente no somos.

Dejamos de entender nuestro papel en este mundo, empezándolo a destruir porque la ambición no tiene límites. Especialmente para la clase política, en donde están enlistados gobernantes, y el sector empresarial. Lamentablemente, en cuanto a México, la lección no será aprendida porque la mayor parte de los habitantes son de memoria corta.

El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y los sentimientos los caballos.

No vacilamos al dañarnos y retar a la sabia naturaleza.

Nosotros somos la “pandemia”. ¡Mundo!— Cozumel, Quintana Roo.

Periodista

