Nuestra relación con la energía

Gustavo Arencibia-Carballo (*)

“A lo largo de espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía” — Nikola Tesla

Cuando pensamos o hablamos de la energía, en términos generales damos a este concepto una simplificación, tal vez involuntaria, despreciando una gama amplia de formas y manifestaciones de energía, las cuales no debían ser para nada despreciables.

Pero vayamos a la definición, que reza: “Energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o trabajo, o producir un cambio o una transformación, y es manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro. Una materia posee energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella”.

El tema de la energía es vital, complejo, de múltiples variantes y alternativas que no se reconocen siempre y se confunden con otros temas, pero la energía está íntimamente ligada a todo de manera natural con caminos insospechados.

Por tanto, todas las actividades humanas están estrechamente vinculadas a gastos energéticos.

Las numerosas manifestaciones de esas aparentemente formas despreciables conforman un gasto, un total, y quiérase o no el gasto sea cual sea, es energía consumida que podemos ahorrar o al menos no desperdiciar por un comportamiento absurdo de que “lo pequeño no importa”.

La llave, pila o grifo del patio se sale y gotea de manera constante y el agua que se pierde o fluye no es consideraba como importante, pues es poca agua y no cuenta. Craso error.

Las tomas o fuentes de corriente eléctrica a las cuales están conectadas todo el día los equipos eléctricos sin uso, tienen un consumo constante, el cual es también considerado despreciable por parecer muy pequeño, insignificante a la manera de ver de la mayoría, pero ese pequeño consumo de energía eléctrica se repite cientos de veces en hogares, empresas e instituciones de todo tipo, y en la última década sumémosle a esta conexión de los equipos los pilotos o pequeñas luces de referencias los cuales nos dicen si el equipo está apagado o encendido, o simplemente nos da referencia de su sitio en la noche. Este sencillo piloto aumenta el consumo eléctrico.

Pongamos otro ejemplo con esta cita textual del documento original, no reciente, pero con vigencia: “Entre las medidas que pueden tomarse para la utilización racional y la conservación de los recursos hídricos, es muy importante el control y la economía del agua en la industria, la agricultura y en su utilización doméstica. Grandes pérdidas, que en el país alcanzan como promedio 40% del total extraído de las fuentes, se deben fundamentalmente a los acueductos y redes de distribución; esto está íntimamente relacionado con el mal estado del sistema, a pesar de que en los últimos años se ha trabajado para resolver este problema” (Batista Silva, J.L. 2002).

Las pérdidas de agua en las redes urbanas e industriales son energía y un recurso que se pierde, el cual para su disponibilidad requiere del uso de energía para su extracción y amplia movilidad.

Tirar agua, un delito

Deberíamos reciclar el agua industrial en mayor medida de lo que lo hacemos hoy y comenzar en serio y con ansias con el agua doméstica también. Botar agua sin razón debería ser un delito multado por la ley. (Arencibia, 2015).

El agua es solo una arista del problema, pero podemos citar además el uso de motores ineficientes, lo cual conlleva a un gasto mayor de combustible. También el no reciclaje nos lleva a un mayor gasto en la compra de nuevos productos o materias primas, que pudiera ser menor con un aprovechamiento lógico de desechos de la producción o de los servicios.

No son estas palabras una convocatoria a tener obsesión o sicosis por el gasto de energía, sino una invitación a una manera de vida saludable, racional e inteligente, sostenible, y sobre todo tener en cuenta que para nuestro mundo es mantener un gasto mínimo o cero de energía cuando no sea necesario su empleo, lo cual redundará en un sustancial ahorro de energía para todos, incluidos los ecosistemas de los cuales vivimos.

Pero entonces preguntémonos, estimado amigo ¿qué hacemos en el orden personal por el ahorro de energía?— La Habana, Cuba.

