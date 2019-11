Nuevas parejas

Rubén Osorio Paredes (*)

En la resolución del divorcio entre Karla y José, el juez acordó —además del monto de la pensión alimenticia— que la custodia de los hijos la tendrá Karla y que el régimen de convivencia de José con sus hijos serán los fines de semana.

Sin embargo, recientemente Karla se enteró de que el papá de los niños se acaba de casar por segunda vez, así que se pregunta si esa convivencia decretada por el juez alcanza también a la nueva esposa del papá.

¿Puede la nueva esposa de José convivir con sus hijos?, ¿podrá la nueva esposa participar en la actividades de convivencia entre José y sus hijos los fines de semana?

De acuerdo con especialistas, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia tanto materna como paterna. Por tanto, es de vital importancia para un sano crecimiento emocional que se garantice la convivencia con ambos progenitores y sus respectivas parejas o cónyuges, en tanto que esta convivencia no ponga en peligro su propia integridad.

La convivencia con el esposo o esposa del progenitor que no tiene la custodia solo se impedirá cuando quede plenamente demostrado que dicha convivencia atenta contra la integridad física, psicológica o emocional del menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, el progenitor no custodio tiene la obligación de permitir y fomentar el derecho de visita y convivencia de sus hijos con el progenitor no custodio sin importar si tiene pareja o no.

En mi despacho suelen preguntarme: Abogado y qué pasa si mi hijo un día no quiere ir con su papá? “Ni modo que lo obligue a ir”. Mi respuesta normalmente es otra pregunta: ¿Si su hijo un día se levanta y le dice que no quiere ir a la escuela, o a la doctrina, qué le va a decir? ¡Hasta la próxima!— Mérida, Yucatán.

