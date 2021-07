Nuevo brote de contagios de Covid

La responsabilidad es de todos

MARIO BENJAMIN VALADEZ MERAZ

No obstante que llegó para cambiar todo nuestro entorno social, cultural y familiar, y sin haber cometido delito alguno, fuimos condenados a vivir con miedo, enclaustrados en nuestros hogares.

Todo gracias a la aparición de un virus desconocido, del que muchos llegaron hasta a especular que no existía y mucho menos que llegaría a nuestro estado.

¡Pero sucedió lo irremediable! La pandemia del coronavirus llegó a Yucatán y no solo acompañada de dolor y muerte, sino que por primera vez en la vida hemos experimentado el miedo a morir.

Inicio mi colaboración con estos comentarios porque no concibo que ante un panorama de efectos fatales, como el que está causando el Covid 19, todavía existan personas que piensen que solo son un mito. Al no acatar todos los protocolos sanitarios implementados por el gobierno del Estado, esas personas que no creen que exista, por su inmadurez e indiferencia, han contribuido a que los contagios del Covid 19 en los últimos 43 días se hayan incrementando alarmantemente.

No sé cuándo terminará esta pesadilla, pero lo único cierto es que si no acatamos los protocolos, difícilmente veremos un nuevo amanecer. Sí, amables lectores, una espantosa pesadilla que vivimos desde hace más de un año y que hasta el 5 de julio ha enlutado los hogares de 4,602 familias yucatecas, según las cifras oficiales.

Externo estos comentarios porque en estos nuevos contagios no existen argumentos como para responsabilizar al gobierno del Estado, ya que desde que la pandemia llegó a Yucatán el gobernador Mauricio Vila Dosal se comprometió con la salud de los yucatecos.

Se aplicaron medidas preventivas y acciones emergentes, entre las que sobresalen: proteger a los trabajadores estatales mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personal discapacitado, cierres de playas, escuelas, centros turísticos, empresas y negocios no esenciales, apoyos de despensas para la clase más desprotegida, seguro del desempleo, aplicación de ley seca, donaciones de accesorios y equipos para hospitales y la reconversión de nosocomios provisionales para la atención de personas contagiadas por Covid 19, entre muchas otras más.

Todo esto para que en solo 43 días después del cambio del semáforo epidemiológico de naranja a amarillo se haya echado por la borda, ya que los contagios que iban a la baja con un promedio de 82 casos diarios, mismos que a partir del 24 de mayo empezaron a incrementarse, tanto que al 5 de julio alcanzaron la alarmante cifra de 9,543, que equivalen a 222 por día, que simbolizan el 170-73% más.

En esta ocasión mi colaboración más que crítica es de concientizar a todas aquellas personas que por ignorancia e inmadurez no han respetado todas las medidas sanitarias que el gobierno del estado ha implemento para combatir esta pandemia.

Me podrán criticar, pero no pueden pasar como inadvertidos los alarmantes contagios en solo 43 días, porque de continuar aumentando, se corre el riesgo de que la capacidad hospitalaria podría verse colapsada, no solo por los 344 pacientes hospitalizados sino por los 2,384 estables al 5 de julio.

En la medida que cada uno de nosotros nos comprometamos en combatir esta pandemia, los empresarios protegiendo a todos sus trabajadores y los ciudadanos respetando todas las medidas sanitarias, estaremos salvaguardando la salud de nuestros adultos mayores, obesos y enfermos con comorbilidades, de este virus mortal y, por ende, será hasta entonces que empezaremos a “crecer” cómo sociedad. Porque sería muy triste que el día de mañana solo seamos recordados como una estadística más del Covid 19.

Homenaje

Antes de concluir quiero hacerle un homenaje póstumo a don Manuel Balam Ruiz, un ser humano con cualidades excepcionales y quien amablemente siempre me escuchaba e impulsaba a continuar escribiendo y gracias a sus consejos mis artículos fueron publicados por el Diario de Yucatán. “Don Manuel estoy seguro que su encomienda en la tierra la realizó con creces, porque solo los hombres nobles e íntegros las realizan. Descanse en paz mi amigo Don Manuel, le envió hasta el cielo un cariñoso abrazo y a su esposa Silvia de Jesús Aguilar Ávila e hijos Juan Diego y María Paula, toda mi solidaridad”.— Mérida, Yucatán.

