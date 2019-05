Nuevo Plan Nacional de Desarrollo

Otro rumbo para el país

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin —Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

El pasado 30 de abril el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), según anunció en las redes sociales el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el primer mandatario, con la presentación del PND se está inaugurando una etapa histórica para el país, pues “se trata de un modelo de desarrollo que va a funcionar muy bien en México y que va ser un ejemplo internacional; es un nuevo camino” (D.Y., 2 de mayo, Nacional, P. 6).

La elaboración del PND está prevista en el artículo 26 de la Constitución federal y en la correspondiente norma reglamentaria, la Ley de Planeación. De acuerdo con dicho artículo, “el Estado organizará un sistema de planeación del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Señala igualmente que la planeación será democrática, deliberativa y participativa, a fin de incorporar las aspiraciones y demandas de los diversos sectores de la sociedad.

Estratégico

Después de un dilatado y meticuloso proceso en el que se propició la participación de los diversos actores sociales, políticos y económicos del país, se cuenta ya con este documento estratégico sexenal, el cual establece las políticas públicas que orientarán el tipo de desarrollo que pretende impulsar el gobierno de la 4T inaugurado el pasado 1 de diciembre.

En esta tesitura, es evidente que el PND reviste una singular importancia histórica en razón de que su espíritu y su contenido suponen un viraje significativo en el rumbo que se va a imprimir al desarrollo de la nación mexicana.

Es decir, implicará el abandono de las políticas neoliberales aplicadas en los últimos 35 años y que dejaron un saldo desolador de desigualdad, exclusión, concentración de la riqueza y del ingreso, precarización del trabajo, violencia e inseguridad, etc., amén de la corrupción e impunidad galopantes que aún persisten en la compleja esfera de la función pública.

Así se expresa en la presentación del PND: “En la elección del 1 de julio de 2018 el pueblo de México determinó un cambio de rumbo en la vida pública y en las instituciones. Fue una sublevación legal, pacífica y democrática fruto de una paulatina toma de conciencia; el pueblo se unió y se organizó para enterrar el neoliberalismo”.

Asimismo, en esta presentación se reiteran los principios que rigen la actuación el nuevo gobierno: honradez; no al gobierno rico con pueblo pobre; economía para el bienestar; el mercado no sustituye al Estado; por el bien de todos, primero los pobres; no dejar a nadie atrás ni afuera; no puede haber paz sin justicia; no más migración por hambre o violencia.

En el apartado de Política y Gobierno se marcan directrices básicas como: erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad; recuperar el Estado de Derecho; separar el poder político del poder económico; garantizar pleno respeto a los derechos humanos, así como empleo, educación, salud y bienestar; emprender la construcción de la paz.

Como era de esperarse, en el apartado de Política Social el PND blinda y garantiza de manera explícita los grandes programas de alto impacto en amplios sectores sociales, varios de los cuales ya se están implementando: bienestar de las personas adultas mayores, pensión para las personas con discapacidad, becas estudiantiles, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, desarrollo urbano y vivienda, etc.

Un tanto utópico

Resulta interesante, y hasta un tanto utópico, que en el epílogo del PND se plasme la Visión de país que tiene el equipo gobernante para el 2024, a saber: “En el último año del presente sexenio, el país habrá llevado al cabo lo sustancial de su cuarta transformación histórica, tanto en el ámbito económico, social y político, como en el de la ética para la convivencia: se habrá consumado la revolución de las conciencias y la aplicación de sus principios —honradez, respeto a la legalidad y a la veracidad, solidaridad con los semejantes, preservación de la paz— será la principal garantía para impedir el retorno de la corrupción, la simulación, la opresión, la discriminación y el predomino del lucro sobre la dignidad”.

Pues bien, toda vez que el PND sea aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación, se entrará a la etapa de su aplicación, que a su vez es un proceso complejo y sinuoso, debido a la diversidad que caracteriza a las entidades y regiones que componen nuestro extenso país. Habrá ocasión en que volvamos a analizar el PND, en sus necesarios vínculos con nuestros problemas estatales.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, de Mérida, Yucatán

Ventana con texto de 16 puntos… Ventana con texto de 16 puntos…