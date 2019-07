Nuevos ojos para ver el patrimonio

Antonio Rodríguez Alcalá (*)

Hace algunos ayeres una maestra de historia muy perspicaz nos pidió en clase que nos imagináramos el olor del acto donde se firmó el Acta de Independencia de México.

Casi llegué a percibir la casaca de Iturbide, la levita de O’Donojú y la madera apolillada de Palacio Nacional y el acre olor de la tinta ferrogálica con que se firmó. No eran tal vez rasgos clave del evento, pero esos elementos adicionales hicieron muy vívida la escena y hasta ahora la recuerdo.

La historia y el patrimonio son pues valiosos, porque aluden a la memoria individual y colectiva, y esta memoria suele apoyarse en imágenes para construirse. E imágenes no solo visuales, sino de todo tipo: auditivas, olfativas, táctiles, etc.; imágenes que, combinadas, pueden ser capaces de producir no solo conocimiento, sino vivencias tan inmersivas como lo permita nuestra imaginación.

Hoy, estamos asistiendo a un interés inusitado en conocer más sobre nuestra historia local por un amplio sector de la población, en el cual, por cierto y afortunadamente, no faltan jóvenes y niños.

Páginas de Facebook como “Mérida en la Historia, “Yucatán Pasado Glorioso” y otras ofrecen de forma totalmente libre información general sobre diversos temas relacionados con la historia e inclusive material inédito aportado por los suscriptores. Cada vez queremos más información y a mayor profundidad.

Un elemento importante que puede integrar todos estos intereses son las “Humanidades Electrónicas” o ehumanities como ya se les conoce, que están poco a poco cambiando paradigmas; podremos migrar de una “Historia Temporal” a una “Historia Espacial” (término acuñado por Richard White de la Universidad de Stanford): una nueva forma de conciencia histórica potenciada por las aplicaciones virtuales, en la que construiremos colectivamente lo que el pasado significa para nosotros, mediante herramientas y mecánicas de trabajo de mayor apertura e inclusión social, sin final establecido (open ended), con nuevas formas de presentar información (infografías, aplicaciones de realidad virtual /aumentada, etc.) para comprender el tiempo a través de la comprensión del espacio.

Y, muy importante, con la tremenda posibilidad de tomar / rehacer / adaptar / desechar / valorar aquello que sea menester por los usuarios, acelerando los ciclos de conocimiento propios de la investigación científica.

La historia nunca sucedió en 2D. ¿Cómo presentar la historia de tal manera que los procesos y el espacio histórico sean límpidos para la comprensión?

Antecedentes ilustres no faltan: basta mencionar el célebre mapa elaborado por Charles Joseph Minard a propósito de la campaña de Napoleón en Rusia en 1812. De forma prodigiosa, ese mapa combina al menos seis variables de información (sin excluir el espacio, es decir, las distancias recorridas por su ejército) y claramente es posible apreciar las pérdidas catastróficas sufridas por los franceses en determinados momentos, en determinados lugares, por las razones acertadas.

En un paralelismo curioso, las buenas imágenes virtuales históricas también son producto de colectivos especializados en muy diversos ámbitos en los cuales cada uno aporta su variable de información: arqueólogos, historiadores, arquitectos, artistas multimedia, especialistas en vestuario, sonido, etc.

El resultado es similar a los ambientes creados para los videojuegos de última generación, sin embargo, un proyecto de Realidad Virtual Cultural (CVR) persigue otro propósito: que el usuario cuente con una experiencia vivencial de los espacios históricos explorados.

Esas experiencias de usuario cobrarán más valor que solo identificar las categorías espaciales observadas. Se pasará del lenguaje de la espacialidad a la vivencia del espacio, ya que a través del movimiento es como se construye y comparte una experiencia vivaz y nítida del espacio.

Y esta, no solo a través de las tres dimensiones, sino hasta de cinco: tres espaciales, una para el paso del tiempo y una más para la interactividad del usuario con los “entes históricos” con los que “conviva”.

En una disciplina multifactorial como lo es la arquitectura, en la Universidad Anáhuac Mayab consideramos a la innovación como parte fundamental de nuestra filosofía de trabajo.

Centrando nuestras observaciones en la relación del ser humano con su entorno natural y edificado, abogamos por líneas de investigación que apunten a mejorar dicha relación; en el caso del patrimonio, creemos que es posible renovar la reciprocidad que debe existir entre personas y piezas históricas arquitectónicas y urbanas mediante formas de representación que permitan interpretar a estas últimas de forma más empática y transversal, involucrando los sentidos y las sensaciones, además del conocimiento.

Ejemplo de ello es el proyecto del Auto de Fe de 1601 (http://www.autodefeinnewspain1601.com/), realizándose en desarrollo conjunto con la Missouri State University, donde uno de los objetivos principales es presenciar dicho Auto encarnando avatares de época en escenarios históricamente reconstruidos y donde un usuario podría presenciar juicios completos realizados por el Tribunal del Santo Oficio o Inquisición de la Nueva España.

El equipo de trabajo está integrado por académicos de México, EE.UU., Canadá, Alemania, Eslovaquia, entre otros, especialistas en arquitectura, historia, vestuario, música, antropología física, procesos legales, programación de videojuegos, entre otros.

Los Mundos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada aspiran a ser las nuevas “Cartas Figurativas”, como aquella que Minard elaboró en 1869: síntesis de muchas variables de información pertinente, articuladas en un discurso coherente que no termina en el visor, sino que nos permita seguir reflexionando sobre la cuestión. Así podremos ver todo el patrimonio (el remoto y el reciente, el que conservamos y el que hemos perdido), con otros ojos.— Mérida, Yucatán.

antonio.rodriguez@anahuac.mx

Profesor – investigador, Escuela de Arquitectura, Universidad Anáhuac Mayab