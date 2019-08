Nunca cambia

¡Ambidiestra!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz” —Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica.

La política de México no cambia. ¡No cambia! Cada sexenio se caracteriza por el “combate” a la corrupción para “acabar” con la impunidad.

Nunca un expresidente de la República ha sido encarcelado, a pesar de los innumerables delitos cometidos contra la nación. Siempre han sido funcionarios cercanos o lejanos, porque los “acuerdos” entre el saliente y el entrante son “inquebrantables”.

Todo hacía suponer, a través de la Cuarta Transformación, que el “combate” a la corrupción sería una realidad, como respuesta a millones de mexicanos agraviados. Pero, la política de México no cambia.

Seguro estoy que han leído o han escuchado la siguiente expresión: “en la política existen partidos de izquierda y de derecha, la única que sigue siendo ambidiestra es la corrupción”.

Apenas hace unos días, me referí a la política como el peor enemigo de México. Y vamos mal… no vamos bien porque la violencia, en todas sus manifestaciones, infectó la convivencia nacional.

Son muchas más las “mentiras oficiales” que las “verdades solicitadas”, porque se lucra con el sentido común y la inteligencia de pocos, y se manipula a las masas populares. “Es un logro que no haya impunidad”, se congratula Andrés Manuel López Obrador a los cuatro vientos.

Rosario Robles Berlanga es la actualidad de la Cuarta Transformación, en cuanto a la aplicación de la justicia, pero con juicios hechos a modo, para mantener la ira social contra todo lo pasado.

La Constitución es aplicada con base en la interpretación del más fuerte contra el más débil. ¡A veces estás arriba! ¡A veces estás abajo! Además, es clara advertencia para los demás opositores políticos, y hasta empresariales, del nuevo régimen.

¡No! En ningún momento se está combatiendo la corrupción, porque la corrupción está en su máximo apogeo. ¡Tampoco! No se está abatiendo la impunidad, porque la impunidad está en su máximo apogeo.

No soy defensor de Rosario Robles. Y nunca lo seré, porque los responsables de la “Estafa Maestra” deben ser castigados con todo el rigor de la ley. No, la de la Cuarta Transformación. Sí, la del orden jurídico.

No asumo la postura de juez, pero la “huésped” de Santa Martha Acatitla sí supo sobre la atroz conspiración, pero no bastó con informar a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade Kuribreña, como lo señaló en la simulación de su proceso. Lo ético y lo moral hubiera sido no haber aceptado el cargo de secretaria de Desarrollo Social.

Pero, tampoco puede esperarse nada ético… nada moral de una traidora contra la izquierda mexicana, para someterse a las lujurias de la derecha mexicana. Ni mucho menos, puede esperarse nada ético… nada moral de la Cuarta Transformación como la izquierda mexicana, para sepultar las lujurias de la derecha mexicana.

Ante la podredumbre, la violencia aumenta a diario porque la política está exaltando la violencia; sin embargo, los políticos están jugando con fuego porque la violencia engendra violencia.

¡“Ciegos”! Están seguros de que nunca los alcanzará la violencia. La violencia los alcanzará ante la opresión para que el largo brazo de la justicia atrape y castigue a los corruptos, porque no faltará un “loco”, quizá hasta el político, que descargue su ira como consecuencia ante tanta injusticia.

No creo en Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos en la Cuarta Transformación que presume, porque los conflictos de intereses con base en los acuerdos políticos perdonaron, pero no olvidaron los agravios de Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles es prototipo del partido de izquierda… del partido de derecha, pero la política en México no cambia.— Cozumel, Quintana Roo.

arevalo61@yahoo.com.mx

Periodista