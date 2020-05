Obligados a apagar las luces

Cosas que pasan

Manuel Antonio Alcocer Hernández (*)

Lo primero que hay que hacer en este escrito es identificarse con el pueblo. Hay una verdad que se cuenta como chiste y que se ha viralizado: “Cuando estaba yo chico me asustaba con la oscuridad. Ahora me espanta la luz…cuando llega el recibo”.

Y no somos pocos quienes resentimos ese susto. Quienes consultan su recibo sin preocupación son los que trabajan para la Comisión Federal de Electricidad, pues sólo pagan un pequeño porcentaje del consumo, por una “conquista sindical”. Esto se ha dicho miles de veces y nunca se ha desmentido.

Son escandalosos los aumentos en los recibos comerciales y domiciliarios que afectan seriamente la economía familiar y comercial.

El Diario ha publicado algunos ejemplos que son más que suficientes para darse cuenta de la desproporción de los aumentos, independientemente de la plática entre vecinos y amigos que abordan el tema cotidianamente con preocupación, pues son muy pocos los caminos que se pueden seguir para lograr alguna reducción en la cantidad a pagar.

Les aconsejan ir a la Profeco, donde el número de quejas es tal que se considera casi imposible que esa dependencia resuelva todas las quejas. Algunos se atreven a ir a las oficinas de la CFE, donde en algunas ocasiones es demasiado evidente el error de cobro y la empresa accede a facturar de nuevo por una cantidad menor.

Uno de los ejemplos más escandalosos es el de una familia del sur de Mérida cuya cantidad asentada en el recibo era de $15,000. Eso lleva a pensar que nadie supervisa el trabajo de lectura y cobro. O lo que es lo mismo, a la CFE no le interesan los consumidores. Le interesa el dinero que puede recaudar y no el servicio global que deben prestar.

Algunos deciden pagar, pero la gran mayoría no sabe qué hacer. Si normalmente pagas $1,500 y tu recibo te llega por $1,800, no haces ningún escándalo ni te quejas a nadie. Pagas y ya. Pero si tu recibo llega normalmente por $80 y te llega por $10,000, mínimo empiezas a mentar madres mientras decides qué hacer. Si vas a las oficinas de la CFE, lo más seguro es que te digan que eso consumiste y tienes que pagar.

Es importante tener en consideración que estamos viviendo una contingencia y son miles los desempleados que pasan las de Caín para llevar algo de comer a su casa. En muchos hogares ya volvieron a los años en que al entrar la noche se encendían los quinqués o las velas para poder alumbrarse. Eso sucede sobre todo en el interior del estado sin que las colonias del sur profundo de la capital yucateca no tengan qué hacer lo mismo.

Y nos preguntamos, ¿esta anormalidad será perpetua? Y no quiero caer en las explicaciones de la supresión del sistema eólico ni de la contaminación del combustóleo, porque no estoy muy bien enterado de lo que tienen que ver esas cosas con lo alto, monetariamente hablando, de los recibos de la luz.

¿Será que la ley no proteja a los usuarios para no pagar en tiempo de contingencias? Yo considero que sí. Cuando yo siendo joven estudiante le pedía a mi papá, que era maestro de escuela primaria con un sueldo de $600 mensuales, dinero para alguna diversión en la que tenía que viajar de Tizimín a Mérida, me contestaba con calma y cariño: “no puedo sacar sangre donde no hay”.

Eso es lo que está pasando con los cobros excesivos de la CFE. Tratan de desangrar al que ya no tiene sangre. De alguna forma se tiene que resolver el problema porque está creciendo y el malestar es cada vez mayor. Seguramente no es fácil, pero tampoco es de nosotros el problema de los aumentos desmedidos.

Se ha publicado que el gobernador Mauricio Vila platicó con el director de la CFE, Manuel Barttlet, buscando una solución al problema, y éste le propuso discutirlo. Si se lleva al cabo alguna plática, dudo que se llegue a un acuerdo. El pez grande se come al chico. Ni dudarlo.— Tizimín, Yucatán

manuelantonio1109@hotmail.com

Cronista y exalcalde de Tizimín