Olegario M. Moguel Bernal: Ante una segunda oportunidad

El caso del alcalde con licencia, alcalde electo y exalcalde Renán Barrera Concha representa un hito en la historia de Mérida. Nadie ha sido alcalde nueve años. Con uno más alcanzaría los de Víctor Cervera en la gubernatura. Claro, sin desacatos.

Es una nueva oportunidad para que el edil concluya proyectos, emprenda otros, retome varios y replanteé aquellos que en su momento pudieron ser buenas ideas, pero la Mérida actual y más aún la del futuro demanda otras y exige cambios. Será tarea suya hacer una evaluación y actuar en consecuencia, sin aferrarse a logros del pasado.

Al edil, pues, por segunda ocasión se le presenta una nueva oportunidad. A la mayoría de las personas, nunca.

En Yucatán, el Coronavirus no les dio esa segunda oportunidad a 4,556 infectados desde que esto comenzó hasta el día de ayer. Entre aquellos a quienes sí se les permitió hay un umbral muy amplio, que va de quienes por alguna razón aún ignorada solo tienen fiebre y pérdida del olfato y gusto hasta aquellos que, también por razones desconocidas, deben ser intubados y sienten que la Virgen les habla.

(Por cierto, la Real Academia Española define “intubar” como un verbo transitivo propio de la medicina, cuyo significado es: “Introducir un tubo en un conducto del organismo, especialmente en la tráquea para permitir la entrada de aire en los pulmones”. “Entubar”, que usamos como sinónimo, lo define como “Poner tubos a alguien o algo”. No está alejado del hecho de tener un objeto cilíndrico en el gañote, pero cuando de asuntos médicos se trata, la RAE nos remite a “intubar”).

Hablando de aquellos casos graves de Covid, es decir de la gente intubada que llega a la frontera de los planos terrenal y celestial, la diferencia entre caer en uno u otro lado depende de muchos factores, y aún de eso no parece haber una razón evidente.

“Cuando estás en esas instancias es como nadar entre tiburones: quizás tengas la suerte de que solo te toquen con la cola o la aleta, tal vez un rozón o incluso un empujón fuerte. Pero también es posible que en cualquier momento te den una dentellada mortal”. Esa analogía usó el médico que me atendió de Covid, quien esta semana que termina me dio de alta después de poco más de dos meses.

Los tiburones me empujaron con fuerza, me golpearon, acaso abrieron sus fauces, pero no dieron el mordisco mortífero. ¿A qué se debió? Lo ignoro. Lo que sé es que un grupo de héroes estuvo siempre a mi lado cuidando, vigilando, sanando, trasladando, estudiando, investigando… en general, atendiéndome. ¿Lo hacen con todos los pacientes? Estoy seguro que sí, por lo tanto no considero que el trato recibido sea una razón que marque la diferencia entre estar o no estar.

Esos héroes son muchas personas que ponen en riesgo no solo su integridad física sino su propia vida, y lo hacen un día sí y otro también. Imagine usted el riesgo de una enfermera (o) que todos los días trabaja en el área Covid de un hospital. El traje especial que debe portar y las vacunas que pueda tener no son una garantía contra un eventual contagio proveniente de alguien a quien está cuidando ocho horas continuas; de un paciente a quien seca el sudor, recuesta y levanta, le ayuda a eliminar las flemas, lo baña una vez al día, le cambia la ropa de cama, le aplica medicamento, le da agua y sus alimentos… en fin, un paciente con quien mantiene contacto físico solo protegida (o) por unos guantes de hule y un traje cerrado.

Ahora piense el lector en una enfermera (o) que atiende al mismo paciente en terapia intensiva, donde se libran las peores batallas.

Vayamos con los camilleros, esos personajes sin los cuales un paciente no puede ser trasladado, pues carece de fuerza para hacerlo por sí mismo y las enfermeras (os) no son pulpos para realizar todo a la vez.

Un camillero traslada, levanta al paciente sujetándolo de los hombros para lo cual debe acercarse cara a cara exponiéndose, lo sienta, lo acuesta, lo lleva a otra área para algún estudio… La figura del camillero, menos visible, es esencial en el proceso de recuperación del paciente.

También está el personal de limpieza; sí, ese que debe entrar a recoger los cestos de basura que contienen quién sabe qué cantidad de microorganismos dañinos. Lo hacen con sumo cuidado y protección, pero el riesgo existe siempre.

Coincido a plenitud con mi médico, quien calificó a enfermeras (os), camilleros y personal de limpieza como los verdaderos héroes de esta pandemia.

Su heroísmo, vale decirlo, crece en forma exponencial si se toma en cuenta que los sueldos que perciben en cualquier clínica son bajos. Son ingresos muy modestos a cambio de los cuales arriesgan su vida, y además hacen su tarea con una entrega en la frontera de la atención y la devoción.

A ellos mi infinito agradecimiento por el servicio que me brindaron durante y después de las tres semanas que permanecí internado. Son unos ángeles en la Tierra.

En el caso de mi médico, la modestia le obliga a no mencionar a los doctores en el cuerpo heroico. Pero yo no debo guardar tal modestia y con gusto y gratitud enorme incluyo entre mis héroes al cuerpo de médicos que día a día combaten con un bicho que no saben a ciencia cierta cómo derrotar. Lo atacan a base de prueba y error, no solo por lo elusivo del contrincante sino porque cada paciente reacciona distinto.

Vaya pues mi gratitud amplia y permanente a los doctores Mario Peniche Pavía, Humberto Albornoz Canto y José Luis Amado Nava, internistas los primeros e intensivista el último, quienes además de atenderme en forma devota, me levantaban el ánimo con bromas contra quienes tienen el gran defecto de irle al América.

El Dr. Lemus y otros médicos que se me escapan completan el cuadro de mi gratitud.

¿De qué depende, pues, que algunos tengamos una segunda oportunidad y otros muchos no? La razón que sea no tiene relación con la atención hospitalaria.

En párrafos anteriores dije que esta semana fui dado de alta. Debería estar feliz. No lo estoy. Una lágrima acompaña estas palabras debido a que para nuestro querido, muy querido compañero Manuel Balam no hubo esa segunda oportunidad.

Los argumentos médicos pueden ser miles, pero aún no entiendo por qué los tiburones mordieron a ese ser de luz que es Manolo. Dije es. Su brillo nos sigue iluminando todos los días. Que su ejemplo de trabajo duro, fino, eficiente y eficaz desde la más completa discreción, sin cotilleos y menos habladurías, nos sirva para continuar una tarea editorial que sea homenaje a su perenne memoria.

A nosotros hoy nos toca orar —como tantos y tantos hicieron por mí— por aquellos que se fueron y por quienes hoy se debaten “intubados”.

Nos toca aprovechar esta segunda oportunidad.

Y hacemos votos porque Renán haga lo mismo con la tercera, para un mejor lugar para vivir.— Mérida, Yucatán.

